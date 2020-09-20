«Его имя Антон Худобин!». Удивительная игра русского вратаря в первом матче финала НХЛ!

35 сейвов, многие из которых были сделаны в почти безнадёжных ситуациях. «Даллас» сделал первый шаг к Кубку Стэнли.

За день до старта финала Кубка Стэнли пресс-служба НХЛ провела голосование среди авторов своего официального сайта с целью выяснить, кто же, по их мнению, является претендентом на «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному хоккеисту в плей-офф. Первое место в этом опросе занял голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин, которого поставили на первое место четыре автора, и который на один балл опередил защитника «Тампы» Виктора Хедмана.



Такой щедрый аванс можно было бы посчитать чрезмерным, поскольку шансы «Старз» на итоговую победу рассматривались как не очень большие. Но первый матч финальной серии показал, что «горячий» вратарь и реализованные моменты действительно становятся тем рецептом, который приносит результат.

«Когда он «горяч», то он «горяч», — так сказал об Антоне Худобине после матча нападающий «Тампы» Тайлер Джонсон, и это было вполне справедливо. В третьем периоде по его воротам хоккеисты «молний» нанесли 22 броска, стремясь сократить отставание в счёте, но не добились ничего. Худобин отражал шайбу с удивительным спокойствием, хладнокровием и уверенностью, поставив звёздных форвардов «Лайтнинг» в тупик.

Таблица плей-офф НХЛ 2019/2020

Одновременно с этим, «молнии» не слишком удачно сыграли в обороне, а у «Старз» своими моментами воспользовались те, кого принято считать игроками глубины состава, что и принесло результат. Ярким примером тому стал первый гол в матче, забитый защитником «звёзд» Джоэлем Хэнли, который проводил лишь свой шестой матч в нынешнем плей-офф. «Тампа» как будто перестала играть в собственной зоне. Йоэль Кивиранта припечатал к борту сумевшего восстановиться центрфорварда южан Брейдена Пойнта, Зак Богосян поспешил на разборки, и тем самым бросил на произвол судьбы собственный пятачок, где Хэнли оказался без присмотра.

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У «Тампы» было меньше времени на отдых после окончания полуфинальной серии, поэтому не удивительно, что хоккеисты «Лайтнинг» полноценно включились в борьбу чуть позже соперника. Спустя шесть минут Янни Гурд сравнял счёт, но особого импульса «молниям» эта шайба не принесла.

Пик Худобина и шанс жизни Радулова. За счёт чего «Даллас» может выиграть Кубок Стэнли А также «ракетные» броски Дениса Гурьянова, талант Миро Хейсканена и последний шанс в карьере Джо Павелски.

Во второй двадцатиминутке Александр Радулов нашёл удобной передачей на чистом льду защитника Джейми Олексяка, который, пусть и со второй попытки, снова вывел «Даллас» вперёд. Этот гол стал для техасцев победным, но главная заслуга, что он оказался таковым, принадлежала вратарю «Старз».

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В третьем периоде «Даллас» получил три удаления подряд, а «Тампа» не вылезала из зоны «звёзд», бомбардируя ворота Худобина бросками. За этот отрезок «молнии» в 11 раз перебросали соперника, но Антон выдал просто удивительную игру, лишив оппонентов всяких шансов забить.



После очередного сейва в исполнении русского вратаря пресс-служба «Далласа» опубликовала в официальном «твиттере» сообщение: «Его имя — Антон Худобин», отдав должное надёжной игре голкпера.

Видео можно посмотреть в официальном твиттере «Даллас Старз».

«Худобин явно приблизился к своему «Конну Смайту», а «Даллас» стал ближе ко своему второму Кубку Стэнли. Можно ли обвинять «Даллас» в выжидательной игре, если у них так здорово действует вратарь? Худобин может «украсть» как один период, так и три». Он справился с огромным давлением», — отметил обозреватель NBC Джеймс О'Брайен.



Наставнику «Тампы» Джону Куперу не понравилось усилие своих хоккеистов в первые 40 минут. «Наверное, мы даже не вспотели. Незачем было бы принимать душ», — мрачно сказал после игры тренер «Лайтнинг», которому теперь придётся изобретать способ как справиться с обороной и великолепным вратарём соперников.