Худобин ни разу не проиграл в основной части плей-офф, сделав за матч минимум 30 сейвов

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся первый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 4:1.

Главным героем встречи стал российский голкипер «Далласа» Антон Худобин, отразивший 35 бросков в дебютном в карьере матче финала Кубка Стэнли. Как сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей», для Худобина эта победа стала уже девятой в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли с 30 и более сейвами за встречу.

Примечательно, что 34-летний голкипер проиграл лишь один матч с подобной нагрузкой в этом плей-офф. Это произошло ещё на предварительном раунде во встрече с «Колорадо Эвеланш» (0:4). Таким образом, в основной части плей-офф Антон не проиграл ни одного матча, в котором сделал более 30 сейвов.

Количество сейвов Худобина в проигранных матчах плей-офф

23 (3 пропущенные шайбы)

21 (2)

26 (5)

20 (3)

24 (3)

Количество сейвов Худобина в выигранных матчах плей-офф

36 (4)

28 (1)

38 (3)

28 (3)

38 (2)

33 (3)

40 (4)

25 (0)

38 (2)

32 (1)

34 (2)

35 (1)