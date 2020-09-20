Худобин ни разу не проиграл в основной части плей-офф, сделав за матч минимум 30 сейвов

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся первый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 4:1.
Главным героем встречи стал российский голкипер «Далласа» Антон Худобин, отразивший 35 бросков в дебютном в карьере матче финала Кубка Стэнли. Как сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей», для Худобина эта победа стала уже девятой в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли с 30 и более сейвами за встречу.
Примечательно, что 34-летний голкипер проиграл лишь один матч с подобной нагрузкой в этом плей-офф. Это произошло ещё на предварительном раунде во встрече с «Колорадо Эвеланш» (0:4). Таким образом, в основной части плей-офф Антон не проиграл ни одного матча, в котором сделал более 30 сейвов.
Количество сейвов Худобина в проигранных матчах плей-офф
23 (3 пропущенные шайбы)
21 (2)
26 (5)
20 (3)
24 (3)
Количество сейвов Худобина в выигранных матчах плей-офф
36 (4)
28 (1)
38 (3)
28 (3)
38 (2)
33 (3)
40 (4)
25 (0)
38 (2)
32 (1)
34 (2)
35 (1)
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