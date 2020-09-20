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Худобин ни разу не проиграл в основной части плей-офф, сделав за матч минимум 30 сейвов

Худобин ни разу не проиграл в основной части плей-офф, сделав за матч минимум 30 сейвов
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся первый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 4:1.

Главным героем встречи стал российский голкипер «Далласа» Антон Худобин, отразивший 35 бросков в дебютном в карьере матче финала Кубка Стэнли. Как сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей», для Худобина эта победа стала уже девятой в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли с 30 и более сейвами за встречу.

Примечательно, что 34-летний голкипер проиграл лишь один матч с подобной нагрузкой в этом плей-офф. Это произошло ещё на предварительном раунде во встрече с «Колорадо Эвеланш» (0:4). Таким образом, в основной части плей-офф Антон не проиграл ни одного матча, в котором сделал более 30 сейвов.

Количество сейвов Худобина в проигранных матчах плей-офф

23 (3 пропущенные шайбы)
21 (2)
26 (5)
20 (3)
24 (3)

Количество сейвов Худобина в выигранных матчах плей-офф

36 (4)
28 (1)
38 (3)
28 (3)
38 (2)
33 (3)
40 (4)
25 (0)
38 (2)
32 (1)
34 (2)
35 (1)

«Его имя Антон Худобин!». Удивительная игра русского вратаря в первом матче финала НХЛ!
35 сейвов, многие из которых были сделаны в почти безнадёжных ситуациях. «Даллас» сделал первый шаг к Кубку Стэнли.
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