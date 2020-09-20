У «Спартака» четыре поражения подряд. Так много Знарок не проигрывал даже в прошлом сезоне

У московского «Динамо» перед «Спартаком» был должок. Да, в прошлом плей-офф, в итоге так и не завершившемся из-за коронавируса, команда Владимира Крикунова переиграла красно-белых, но в нынешнем регулярном чемпионате динамовцы хоккеистам Олега Знарка на своём льду уже уступали. Вели в счёте 1:0, а в итоге проиграв 1:3.

Но тогда у спартаковцев играли легионеры-лидеры: вторую шайбу забросил Лехтеря, а затем пустые ворота поразил Радил. Сейчас же ни Лехтеря, ни Радила, ни Ганзла в составе «Спартака» нет. Все трое болеют и не могут выйти на лёд. В свою очередь «Динамо» предстало перед своими болельщиками в ударном составе. Более того, ведущие хоккеисты бело-голубых активно набирают форму.

Помимо первой встречи с «Динамо», красно-белые в нынешнем регулярном чемпионате обыграли только «Салават Юлаев», выдав крутой и зрелищный матч. В остальном сплошные неудачи. Видно, что часто не хватает физической подготовки, нет запаса прочности.

«Как только «Спартак» потерял из-за травм двух ведущих форвардов — Радила и Лехтеря, игра команды развалилась: шайба прыгает, все передачи — не в клюшку, глаза ни у кого не горят, нет мысли. Зависимость от легионеров — проблема большинства клубов КХЛ, включая «Спартак». У меня по-прежнему есть надежда на Широкова — опытный мастер, олимпийский чемпион, но пока в его действиях нет конкретики, задумок много, результативных действий мало», — справедливо заметил известный спартаковец, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Как показал отчётный матч с «Динамо», проблемы у «Спартака» действительно серьёзные и, возможно, зарыты глубже болезни основных игроков. Спартаковцы вышли на московское дерби какими-то варёными, без искры в глазах. Казалось, что хозяева больше хотели выиграть, а гости просто не были готовы к такому напору со стороны принципиального соперника.

В первом периоде «Динамо» забросило две шайбы с интервалом меньше минуты. Первый гол получился на загляденье. Чайковски в большинстве как следует приложился после скидки партнёра — шайба на пятаке срикошетила в визор Яшкина и влетела в сетку ворот Беспалова. Нечасто увидишь такое. Пожалуй, самый крутой гол в КХЛ на сегодняшний день. Для Дмитрия эта шайба стала шестой в сезоне.

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Практически сразу Брюквин увеличил преимущество бело-голубых. Беспалов среагировал на бросок от синей линии, но помешать Владимиру на добивании никто из спартаковских защитников не сумел.

На этом ужас для «Спартака» не закончился. Третьим в составе «Динамо» уже во втором периоде отличился Чайковски, а затем пришла очередь Линдберга. Динамовцы навязали сопернику борьбу в средней зоне, Кагарлицкий сделал передачу вперёд, после чего швед выкатился на ворота и резко с кистей бросил точно в угол. Это первый гол двукратного чемпиона мира в составе «Динамо».

Хоккеисты довольного Владимира Крикунова даже не собирались успокаиваться. Мэтр отечественного тренерского цеха проводил 350-й матч на посту главного тренера «Динамо», заслужив особый подарок. Его в третьем отрезке встречи преподнёс Брюквин, сделавший счёт неприличным для «Спартака». Владимир полез в отбор в чужой зоне и заставил ошибиться бывшего динамовца Лямина. В результате он выкатился на ворота и с кистей резко бросил в верхний угол. Гудачек, вышедший на лёд после пропустившего четыре шайбы Беспалова, не успел среагировать.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Мало того что «Спартак» проиграл безвольно со счётом 0:5, так ещё и Олег Знарок потерпел уже четвёртое поражение подряд. В прошлом сезоне было не более трёх кряду, а сейчас дела с каждым туром всё хуже. Олегу Валерьевичу было бы неплохо принести извинения всем болельщикам красно-белых. Такой хоккей, как говорил великий Николай Озеров, им точно не нужен.