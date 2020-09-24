В КХЛ подрались два великана! Евенко с одного удара уложил Семёнова

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ в Уфе друг с другом встречались «Салават Юлаев» и «Трактор». Увы, но перед встречей с очередными проблемами столкнулся уфимский клуб. Если Филип Ларсен не может играть давно, а Маркус Гранлунд, как и нападающий Башкиров вместе с главным тренером Лямся сдали первоначальные положительные тесты на коронавирус ещё перед прошлой встречей с ХК «Сочи», то теперь мимо заявки пролетели лучший бомбардир КХЛ Хартикайнен, капитан «Салавата» Панин и форвард Жарков.

Виктору Козлову, который в отсутствии Лямся исполняет обязанности главного тренера башкирского клуба, оставалось лишь посочувствовать. Приходилось думать, как выходить из сложившейся ситуации.



Хозяевам повезло, что в строй вернулся нападающий Никита Сошников. Он занял место в первом звене с Кадейкиным и Манниненом, в результате набрав три очка и став главным героем схватки. Мало того, что Никита оформил дубль, так ещё и вместе с Кадейкиным поучаствовал в первом голе Кугрышева в большинстве. В нужный момент талантливый нападающий прибавил и взял ответственность на себя, за что получил заслуженную порцию аплодисментов. Теперь главное не сбавлять оборотов.



Вообще же игра получилась интересной и событийной. Даже несмотря на то, что тот же «Трактор» прилетел в Уфу не в лучшем расположении духа. Ведь ранее челябинцы не справились с «Северсталью» на родном льду, неожиданно проиграв со счётом 0:1.

Казалось, что обескровленному потерей лидеров «Салавату» в отчётной игре не поздоровится. Однако в итоге Уфа собралась, как следует настроилась на встречу и выдала крутой матч. Правда, случилось у юлаевцев и своё поражение в отдельно взятом эпизоде.



Дело в том, что в середине встречи сбросили перчатки два защитника-великана: Алексей Семёнов (198 см, 113 кг), вышедший на лёд в ранге капитана «Салавата» в отсутствии Панина и Хартикайнена, а также гренадёр из «Трактора» Олег Евенко (201 см, 105 кг). Бой обещал получиться красивым, оппоненты встали в стойку, но Семёнов пропустил первый же мощнейший хук в исполнении белорусского игрока «Трактора». Алексей моментально завалился на лёд.

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Всё-таки бойцовского опыта гораздо больше у Олега, нежели у Алексея. Хотя Семёнов ещё в бытность своей игры в Северной Америке провёл несколько неплохих поединков.

Евенко, кстати, продолжил выбивать юлаевцев из колеи. Так, не поздоровилось центральному нападающему Михаилу Воробьёву, который попал под силовой приём Евенко у борта. Российский форвард с трудом поднялся и встал на ноги, а судьи в итоге не зафиксировали даже двухминутного штрафа.



Единственным же автором гола в составе «Трактора» стал Сергей Калинин, забивший не без помощи соперника. Защитник «Салавата» Коледов неудачно подставил клюшку, дезориентировав голкипера Метсолу. В результате шайба отрикошетила и влетела под перекладину. Но этот конфуз Павла не помешал хозяевам заработать два очка.



Теперь «Салават Юлаев» примет дома «Витязь», а «Трактор» возвращается домой, где сыграет с минским «Динамо». Интересно, будет ли Евенко так же активен в матче со своей бывшей командой?