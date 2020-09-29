«Этот Кубок Стэнли было выиграть труднее всех». Америка — о новом чемпионе НХЛ

«Битва между ушами была такой же напряжённой, как на льду»

«В понедельник вечером «Тампа» наконец-то сделала это — выиграла Кубок Стэнли. Всего через 18 месяцев после унизительного вылета из первого раунда они написали идеальный сценарий финала, став одной из величайших историй в спорте. Для команды это была четвёртая «глубокая» серия плей-офф за шесть лет, но борьба сделала победу ещё более приятно. Когда «молнии» пустили Кубок Стэнли по рукам, на их 65-й день жизни в «пузыре», их восторги были такими же, словно происходили на переполненном домашнем стадионе. Они танцевали, смеялись, плакали, портили интервью журналистам. Их семьи разбросаны по всему миру — от Айдахо до Швеции. Их жёны, не добравшиеся до «пузыря» из-за решения канадского правительства, собрались в Тампе, чтобы вместе смотреть видеотрансляцию.

Владелец команды Джефф Винник выполнил обещание, которое дал 10 лет назад, спасая команду. Он отпраздновал победу шампанским и подаренным вином, которое друзья презентовали ему специально на протяжении этих 10 лет. Он сказал, что не сомневался в победе «Лайтнинг». Многие задавались вопросом, сможет ли «Тампа» выиграть после поражения в финале Кубка Стэнли в 2015 году и упустив преимущество 3-2 в финалах конференции в 2018 и 2016 годах. Эти результаты стали кормом для слухов и разных пустых разговоров, а поражение от «Коламбуса» в первом раунде прошлого сезона их только подпитало. В понедельник вечером речь шла об оправдании, подтверждении амбиций и окончательной победе команды, которой нельзя было отказать в характере.



Ни одна из команд не сыграла больше минут дополнительного времени, чем «Тампа», и никому не пришлось этого делать в «пузырях». В этом смысле нынешний Кубок Стэнли, возможно, был даже сложнее, чем все остальные в истории лиги. Эту метку «Тампа» будет носить с гордостью», — отметил обозреватель The Athletic Джо Смит.

Не ценили в России и заставили уехать в Америку. Невероятный путь Кучерова к Кубку Стэнли Спустя восемь лет, набив на этой дороге шишки, Никита может расслабиться и веселиться. До следующего сезона.

«Они так много думали об этом на протяжении многих лет, что не придумали никакого решения. Как только Стивен Стэмкос получил Кубок Стэнли из рук комиссара НХЛ, то без сомнений передал его Виктору Хедману. Стэмкос надел экипировку за три минуты до конца решающего матча против «Далласа» и крепко обнял своего товарища сразу после того, как игра закончилась. «Думаю, что сказал ему, что люблю его, не менее ста раз. Я рад, что могу разделить этот момент вместе с Хедди», — сказал Стэмкос.



Это был самый сложный плей-офф в истории НХЛ, и, возможно, победить в нём тоже было намного труднее. Так или иначе «молнии» снова чемпионы. А последняя ночь в «пузыре» будет пропитана шампанским. Гэри Беттмэна попросили сфотографироваться вместе с командой, изменив обычный протокол, и это тоже имело смысл, учитывая, какие усилия предприняла лига, чтобы добраться до этого момента. «Тампа» сыграла 216 минут дополнительного времени — это почти три с половиной матча. 41 ночь в отеле в Торонто, 24 ночи в Эдмонтоне. Наверняка битва, которая творилась у этих людей между ушами, была почти такой же напряжённой, как и на льду. Как сказал Джон Купер, в основном команда слонялась из туалета на чердак и обратно.



Стэмкос и Хедман были самыми молодыми членами команды, сыгравшими три раунда в 2011 году. Потом к ним присоединились Киллорн, Палат и Джонсон, а также тренер Купер, которые в 2012 году выиграли Кубок Колдера в АХЛ. Позже эта команда усилилась Кучеровым и Пойнтом. За последние шесть сезонов никто не побеждал в лиге так часто, как «Лайтнинг». Наконец-то они это сделали. Это путешествие того стоило», — считает обозреватель Sportsnet Крис Джонстон.

Время, когда даже Кучеров улыбается и танцует. Чемпионская раздевалка «Тампы» (видео) А ещё вы увидите Сергачёва с сигарой и шутки на пресс-конференции.

«Нет более достойного чемпиона, чем «Тампа»

«Стремление «Тампы» к Кубку Стэнли казалось бесконечным, так же как и этот сезон. Ожидание наконец-то закончилось — теперь у команды есть трофей, который подтверждает справедливость пролитых пота, крови и всех карьерных усилий. Когда всё закончилось, а хоккейный Грааль был завоёван, игроки «Лайтнинг» одновременно сбросили свои перчатки, побросали клюшки, а заодно и всех своих демонов на лёд. Сезон, который длился год, завершился победой команды, которой потребовалась вечность, чтобы вырасти. Теперь их можно запоминать именно такими.

Вопросов о таланте этих парней или желании выигрывать никогда не задавали, но им потребовалось время, чтобы осознать, что одного таланта для победы недостаточно. Два поражения в седьмых матчах в финалах Восточной конференции, поражение в финале Кубка Стэнли в 2015 году, и, что абсолютно могло деморализовать — вылет в первом раунде год назад после завоевания «Президент Трофи». Оказывается, это были просто последние обязательные слёзы в сказке об искуплении.



Так что зовите гравёров, пусть начинают писать их имена на Чаше. Да, это отстой, что «молнии» победили на пустом стадионе за тысячи миль от родного дома. Они заслуживали лучшего, и болельщики тоже. Но оставим жалобы на другой день. «Молнии» впервые правят НХЛ с 2004 года, и этого достаточно для фанатов, которые поняли, что ожидание может стать самым ругательным словом из всех. Примите это, дорожите этим и никогда не забывайте», — эмоционально написал автор Tampa Bay Times Джон Романо.

В финале Кубка Стэнли появился ещё один русский. Именно Волков первым запугал «Даллас» Глубокий запасной «Тампы» дождался своего шанса и заработал решающее удаление сезона.

«В последний раз, когда «Тампа» становилась чемпионом, мы тоже понятия не имели, когда снова увидим хоккей. 16 лет назад «молнии» стали чемпионами во второй раз. и мы опять не знаем, когда хоккей вернётся. У «Лайтнинг» есть шанс на долгое правление — всё зависит от того, как долго коронавирус будет разрушать наш мир. И это будет вполне уместно, потому что этот Кубок Стэнли был самым трудным в истории. Прошло 377 дней с того момента, как они начали сезон предсезонным поражением от «Каролины». История говорит, что великим командам нужно такое деморализующее поражение, какое было у «Тампы» от «Коламбуса» год назад. И теперь, когда наступило время реванша, невозможно сказать, на что способна эта талантливая, молодая, глубокая и хорошо управляемая организация. «Тампа» была слишком хороша, чтобы в какой-то момент не выиграть Кубок Стэнли, и нет более достойного чемпиона, чем «молнии», — считает аналитик The Hockey News Кен Кэмпбелл.



«531 день назад исторический сезон-2018/2019 завершился для «Тампы» неудачно: команда, одержавшая 62 победы в регулярном чемпионате, была смыта за шесть дней, благодаря «Коламбусу». Год Никиты Кучерова, когда он выиграл «Харт Трофи», завершился без главного приза, которого он действительно желал. Некоторые клубы наверняка бы приняли резкие, опрометчивые решения после такого поражения. Генеральный менеджер «Тампы» Жюльен Бризбуа этого не сделал, он верил в свою команду. Заключительная глава была написана в понедельник вечером, но те шесть дней в апреле 2019 года сыграли свою роль сейчас. Они показали «молниям», что ни одна команда не является непобедимой, а к матчам плей-офф нельзя относиться легкомысленно. Они выучили этот урок. Теперь они смело могут называть себя чемпионами», — констатировал Шон Лихи из NBC Sports.

Кучеров схватился за голову, выиграв Кубок Стэнли! И передал трофей Василевскому (видео) Русские, Купер, Стэмкос и вся «Тампа» с Кубком Стэнли! Последние секунды матча и эмоции чемпионов.

«В течение многих лет «Тампа» была командой, богатой талантами, была последовательной и стабильной. Но путь к победе был тяжёлым. Казалось, что каждый год они начинают матчи плей-офф лишь для того, чтобы испытать горе в итоге. Они флиртовали с чемпионами, но потом чемпионские перстни уходили в руки других. Наконец-то они покорили всех», — отметил Роберт Тычковски из Postmedia News.