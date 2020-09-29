Не ценили в России и заставили уехать в Америку. Невероятный путь Кучерова к Кубку Стэнли

Кубок Стэнли – это не только самый крутой хоккей, который только может быть. Кубок Стэнли – это время красивых историй и закрученных сюжетов. Никита Кучеров – одна из таких невероятных историй. Сегодня он поднял над головой самый старый хоккейный трофей мира – Кубок Стэнли. Его 34 очка – лучший результат в плей-офф НХЛ за последние 11 лет, со времён неудержимого Евгения Малкина. Его 27 передач – лучший результат за последние 29 лет, со времён блистательного Марио Лемье. Его путь был полон взлётов и разочарований, но всегда держал его в одном направлении – вперёд, на вершину.

Кучеров схватился за голову, выиграв Кубок Стэнли! И передал трофей Василевскому (видео) Русские, Купер, Стэмкос и вся «Тампа» с Кубком Стэнли! Последние секунды матча и эмоции чемпионов.

Восемь лет назад Кучеров с разбитым плечом, держащимся на соплях, оказался не нужен ЦСКА. В России не ценили 19-летнего парня, в «армейском» клубе даже не верили, что ему действительно нужна операция, и отказались её оплатить.

За два года до этого ЦСКА оплатил Кучерову операцию на другом плече, но и тогда отношение было не лучшим. «Порезали, как на скотобойне», выставили с вещами из больницы и даже не дали рекомендаций по восстановлению.

«Сказали: за операцию плати деньги сам». ЦСКА не верил в Кучерова, а он стал звездой НХЛ Хороший пример, когда в тебя мало кто верит, а ты всего добиваешься сам и становишься одним из лучших хоккеистов мира.

Никита планировал остаться в России ещё на пару лет, но пренебрежительное отношение ЦСКА заставило его пересмотреть свои планы. Его фактически заставили уехать в Америку – Кучеров не мог сам оплатить операцию, но лечиться-то надо. Как, где, на какие деньги? Агент Никиты позвонил в «Тампу», которая задрафтовала его годом ранее. Там сразу ответили – летите к нам, мы всё устроим, о деньгах не беспокойтесь.



Какой разительный контраст в отношении к игроку – удар судьбы с одной стороны и радушие и почти отеческая забота с другой! В России Кучерова оставили один на один со своими проблемами, даже несмотря на то, что он провёл в системе ЦСКА несколько лет и подавал большие надежды. В «Тампе» Кучерова приняли как родного и вылечили. Неудивительно, что он решил не возвращаться – он и так всегда верил, что заиграет в НХЛ, а ЦСКА лишь приблизил отъезд.



По возрасту Кучеров проходил в юниорскую лигу Квебека, куда «Тампа» его и устроила на один год. Сначала он оказался в «Квебек Ремпартс», но там он попал под лимит легионеров. Изначально главный тренер Патрик Руа не был уверен, что Михаил Григоренко не уедет в НХЛ, но нападающий остался в юниорке, и для Кучерова места уже не нашлось. Никита попросил обмена и оказался в «Руэн-Норанда», где набрал 77 очков в 41 матче.



Следующий год Никита начал уже в системе «Тампы», в АХЛ, но тренер Джон Купер заметил изобретательного нападающего ещё в тренировочном лагере и сразу взял на заметку. Никита быстро стал лидером «Сиракьюз» и его лучшим бомбардиром, и уже в конце ноября ему позвонили из основы.



Примечательно, что дебют будущей главной звезды «Тампы» состоялся в тот же день, когда в чествовали Мартена Сан-Луи. Легенда «молний», ковавший славу клуба в 2000-х, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли за несколько дней до этого сыграл 1000-й матч за клуб. Сан-Луи был последним аксакалом чемпионской «Тампы» — Ричардс, Лекавалье, Бойл и Хабибулин уже ушли из команды, Андрейчук давно завершил карьеру. Можно сказать, в тот день состоялась передача эстафетной палочки от старого поколения к новому. Сан-Луи посреди сезона попросит обмена и уедет в «Рейнджерс», не простив Стиву Айзерману невключение в состав на Олимпиаду (Сан-Луи в Сочи всё-таки поехал, но только потому, что Стэмкос сломал ногу).

Готов ли Кучеров стать для «Тампы» новым Стэмкосом? Тарасенко переплюнул Панарина по показателю полезности, Кучеров показал, на кого «Тампе» делать ставку, а Ягр забросил историческую шайбу.

Уже в 21 год Никита стал третьим бомбардиром и снайпером «Тампы», а в плей-офф случился настоящий прорыв. За ним охотились, его били, а он забивал и отдавал, чертя на льду невероятные комбинации. Кучеров набил первую больную шишку в карьере НХЛ – дошёл до финала, но остановился в двух победах от заветного трофея. Оглядываясь назад, можно сказать, что тогда «Тампа» ещё не была готова выиграть, но от этого поражение не стало менее обидным.

Никита шаг за шагом, становился главной звездой команды. 66 очков, потом 85, потом 100. О его невероятном броске говорили из всех утюгов, и было ясно, что пройдёт совсем немного времени, и Кучеров начнёт собирать различные награды. «Тампа» теперь – команда Кучерова, а не Стэмкоса», — писали газеты. «Для нас это самый ценный хоккеист. Когда мы большего всего нуждались в Никите, он не подвёл. Последние 15 матчей – это был важнейший отрезок сезона, и Кучеров просто взвалил всю команду на свою спину, а мы «поехали» на нём», — говорил тренер Джон Купер в конце сезона-2016/2017.

Почему Кучеров – это космос, а все остальные позади. И даже не спорьте Никита без вопросов суперзвезда. Но мы берём выше – сейчас он круче всех в НХЛ.

В том сезоне игроки «Тампы» вылетали один за другим с травмами, а те, кто играли, не слишком-то напрягались. Кроме Кучерова, который, кажется, вообще никогда не бывает доволен своей игрой, и для которого болтание на месте смерти подобно. Только вперёд, только вверх. Он делал всё и даже больше, чтобы вывести «молний» в плей-офф – 40 голов (второй результат в лиге), 17 из них в большинстве (столько же было у Овечкина), семь – победных. Но на последнюю подножку плей-офф запрыгнул «Торонто», а «Тампа» осталась ни с чем. Ещё одна шишка набита.



Новый сезон и новая шишка – Кучеров набрал 100 очков в регулярке, мощно провёл первый раунд с «Нью-Джерси», долго искал, как справиться с обороной «Бостона» (и нашёл под конец серии), но был остановлен «Вашингтоном», не набрав ни одного очка в решающих шестом и седьмом матче финала Востока. За Кубком Стэнли отправился Александр Овечкин, который выстрадал этот трофей.



И, наконец, самая больная шишка – прошлый сезон. С первых матчей сезона Кучеров стал творить невероятное – Стивен Стэмкос только успевал подносить ему снаряды, а Никита забивал, забивал и забивал. Он побил русский рекорд по очкам в одном сезоне, «Тампа» повторила рекорд НХЛ по количеству побед, всё шло как по маслу, но слишком уже легко.

В первом раунде главного фаворита выбил главный андердог – «Тампа» не выиграла ни одного матча с «Коламбусом», Кучеров бесился, ломал клюшки об лёд, на нервах схватил дисквалификацию. «Арт Росс», «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд» были слабым утешением.



Сегодня Джон Купер скажет: «Мы из сарая перебрались в пентхаус», намекая на путь от прошлогоднего провала до триумфа. Кучеров, который всегда критичен к себе, знал, что от его игры будет зависеть если не всё, то многое. Особенно в отсутствие Стэмкоса.



Он стал лучшим бомбардиром, он отдал Пойнту на победный гол в Кубке Стэнли. Это был долгий, извилистый путь, и наконец-то Никита сменил каменное лицо на улыбку. В его глазах – облегчение и счастье.

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«Мы не будем отвечать всю ночь!» Кучеров и Киллорн прервали пресс-конференцию «Тампы»

Теперь можно расслабиться и наслаждаться — шалить на пресс-конференции, закурить сигару, бегать с бутылкой шампанского, танцевать и корчить смешные рожи. Но только до следующего сезона, потому что Кучеров – не тот человек, который будет останавливаться на достигнутом.