Кучеров схватился за голову, выиграв Кубок Стэнли! И передал трофей Василевскому (видео)

Русские, Купер, Стэмкос и вся «Тампа» с Кубком Стэнли! Последние секунды матча и эмоции чемпионов.

Долгожданная победа «Тампы» в розыгрыше Кубка Стэнли ознаменовала окончание сезона-2019/2020, который получился максимально необычным, странным и долгим. НХЛ сделала всё возможное для того, чтобы самый старый трофей профессионального спорта был разыгран, и вручили его команде, которая, пожалуй, заслуживала Чашу больше всех остальных. «Молнии» уже не первый год ходили вокруг трофея, обладая чемпионским составом, но реализовать свои амбиции смогли только сейчас.

Четыре русских чемпиона! «Тампа» раскатала «Даллас» и взяла Кубок Стэнли! Радулов «привёз» гол в свои ворота, Худобин оказался бессилен, а «молнии» сыграли безупречно.

«Вручить Кубок Стэнли в этом месте, в это время и при таких обстоятельствах — это невозможно переоценить и забыть», — проникновенно сказал комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, выйдя на лёд после окончания матча. Возможно, впервые в своей жизни, Беттмэн не был подвергнут обструкции болельщиков, поскольку традиционный крик «Бу-у-у!» в его адрес уже стал чем-то вроде спортивного развлечения для фанатов. На этот раз болельщиков не было, а запись «буканья» звукорежиссёры включать не стали, чем расстроили многих острословов в социальных сетях.



Но прежде чем Гэри вышел на ковровую дорожку была настоящая радость. Два месяца жизни в «пузырях» в Торонто и Эдмонтоне, длинный путь к финалу и хорошо сделанная работа — всё это выплеснулось в незабываемые эмоции «молний» после финальной сирены.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Лучший бомбардир нынешнего плей-офф Никита Кучеров схватился за голову, празднуя победу. Россиянин побил несколько рекордов по ходу нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли, но, как сказал сам Никита после одного из предыдущих матчей, рекорды никогда не являлись целью — вся команда трудилась исключительно ради главного трофея.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте НХЛ.

Первым, кто получил Кубок Стэнли был, разумеется, капитан команды Стивен Стэмкос. Он, будучи травмированным, сумел сыграть в финальной серии только один неполный матч, но его хватило, чтобы забить гол и вдохновить партнёров. На празднование Стэмкос вышел во всей хоккейной амуниции, хотя ещё до игры было объявлено, что Стивен в финале больше не сыграет, сколько бы матчей не вместила в себя финальная серия.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Вторым после капитана Чашу получил обладатель «Конн Смайт Трофи» Виктор Хедман, а после того, как Кубок потрогали ветераны, наступила очередь россиян. Никита Кучеров передал трофей голкиперу «молний» Андрею Василевскому.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте НХЛ.

«Третий период этого матча казался мне самым долгим в моей жизни!», — сказал Виктор Хедман в послематчевом интервью. А в победной раздевалке одним из главных героев стал владелец «Тампы» Джефф Винник, который не стеснялся эмоций и праздновал триумф своей команды на полную катушку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Что же касается «Далласа», то сказка «звёзд» подошла к концу, но вряд ли кто-то может сказать, что выход «Старз» в финал был незаслуженным или случайным. После окончания игры два российских стража ворот — Антон Худобин и Андрей Василевский — тепло поприветствовали друг друга, улыбнувшись на рукопожатии.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Даллас Старз».

«Тампа» одержала в нынешнем плей-офф 16 побед при 6 поражениях. Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром (34 очка), на один балл опередив Брейдена Пойнта. Самым результативным новобранцем плей-офф стал форвард «Далласа» Денис Гурьянов (17 очков).

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«Несмотря ни на что, сезон-2019/2020 был доигран и завершён. Кубок Стэнли нашёл своего обладателя — в первую очередь, благодаря огромным жертвам и преданности бесчисленного количества людей. Многие из них сыграли важнейшие роли и мы хотим выразить благодарность каждому из них», — такие слова официального пресс-релиза НХЛ подвели итог этому странному хоккейному году. Для «Тампы» — уникальной южной франшизы, которая уже дважды в своей истории выиграла Кубок Стэнли — он стал по-настоящему счастливым.