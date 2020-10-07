Крутой гол Харламова для учебников. Накрутил троих шведов и эффектно забил

Традиционный хоккейный турнир под названием «Приз Известий» образца 1971 года проходил в Москве с 17 по 20 декабря. Эдакий этап современного Евротура с участие сборных СССР, Швеции, Чехословакии и Финляндии сходу начался с сенсации.

С какой? Увы, с не слишком приятной. Советская сборная, ведомая Аркадием Чернышёвым и Анатолием Тарасовым, впервые в своей истории проиграла финнам в рамках официального соревнования (2:4). Разумеется, подобное поражение дел никак не устраивало команду СССР, которая в двух оставшихся встречах переиграла чехословаков (5:2) и шведов (12:1). Чехословакия, кстати, невольно помогла хозяевам соревнования занять первое место, выиграв у финнов (1:0). В результате сразу три команды набрали по 4 очка, но по лучшей разнице забитых и пропущенных шайб на первой ступени пьедестала оказались советские игроки.

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Лучшим бомбардиром «Приза Известий» стал форвард Владимир Викулов, заработавший 6 (5+1) баллов за результативность. Он же был признан лучшим нападающим, а также вошёл в символическую тройку турнира вместе с Анатолием Фирсовым и Валерием Харламовым.

Командное фото с «Приза Известий» — 1971 Фото: РИА Новости

Про Харламова отдельный разговор. 20 декабря, в заключительной встрече между сборными СССР и Швеции, прославленный нападающий исполнил настоящий шедевр. Получив шайбу в районе чужой синей линии, Валерий поочерёдно оставил в дураках сразу троих (!) хоккеистов в жёлтой форме, после чего сблизился с голкипером и в упор поразил ворота шведов.

Гол Валерия Харламова в ворота сборной Швеции.

14 000 зрителей, до отказа заполнивших московский Дворец спорта, встретили эту шайбу бурными овациями. Такие голы можно пересматривать вечно, они буквально созданы для хоккейных учебников и молодых игроков. Харламов, кстати, является рекордсменом турнира на приз газеты «Известия» по количеству заброшенных шайб – в активе нападающего в общей сумме 40 голов.



«Валерий довёл до необычайной степени совершенства владение тремя скоростями – взрывной скоростью передвижения и манёвра на площадке, скоростью реакции клюшкой на малейшее изменение игровой ситуации и, наконец, скоростью мышления, не уступающей, думаю, самым современным компьютерам. Каждую из этих скоростей можно встретить – правда, лишь по отдельности – и у других классных форвардов, но сплав их являлся как бы фирменным знаком лишь Валерия Харламова», — пожалуй, лучшая характеристика Харламова от тренера Анатолия Тарасова.

Действительно, шайба заброшена в лучших традициях Харламова. На скорости, технично, с великолепной работой рук. Остановить набравшего ход форварда было практически невозможно. Если только с помощью жёстких, а порой и грязных приёмов, которые применяли канадцы в матчах Суперсерии.



«Обводка Харламова» – это уже почти легенда. Перехитрить, переиграть в единоборстве не одного, а нескольких противников, и не единожды, а снова и снова, с лёгкостью поразительной и внушающей соперникам неуверенность и почтение – этим был славен Харламов», — вспоминал всё тот же Тарасов.



Харламов творил на льду, играя в хоккей с душой и удовольствием. Именно поэтому этот человек влюбил в себя миллионы людей, а уровень игры Валерия по сей день вызывает восхищение.