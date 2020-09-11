Сборная СССР забивала шведам даже с колен! Как Михайлов и Харламов нарисовали супергол

На чемпионате мира 1970 года в Стокгольме сборная СССР по хоккею завоевала свой 10-й титул лучшей команды планеты. Розыгрыш медалей, как тогда было принято, проводился по круговой системе в рамках одного группового этапа. Причём, соперники играли друг с другом по два матча. Таким образом, каждая команда провела по 10 встреч.
Интересно, что в мировом первенстве не принимала участия сборная Канады. Изначально турнир должен был пройти в Виннипеге и Монреале, однако «кленовые листья» устроили бойкот мировому хоккейному движению. Дело в том, что в ИИХФ запретили участвовать в чемпионате мира игрокам из НХЛ. Пришлось экстренно переносить турнир в столицу Швеции, а вместо Канады в нём приняла участие Польша.
После первого круга главные претенденты на золотые медали шли нога в ногу: лидировали команды СССР и Швеции. В первой очной встрече советские хоккеисты уступили «тре крунур» — 2:4, а второй период был омрачён травмой голкипера Виктора Коноваленко. Как выяснилось позднее, вратарь получил перелом носа, а место в воротах занял Владислав Третьяк.
Не слишком удачно в этой встрече сыграли советские защитники, в результате чего нападение было вынуждено действовать с оглядкой на собственные ворота и постоянно возвращаться назад. Были у советской стороны и претензии к судейству. Анатолий Тарасов позднее сделал буквально следующее заявление: «Не засчитана вторая шайба, и несправедливо удалены наши игроки. Судья Дальберг словно взял за правило оставлять нас втроём».
Последующие же матчи советские хоккеисты выиграли, пройдя оставшуюся часть дистанции без потерь. Обыграны были в том числе и шведы, у которых сборной СССР удалось взять реванш. В результате команда Аркадия Чернышёва набрала 18 очков, опередила скандинавов на три балла и заняла высшую ступень пьедестала почёта.
Но вернёмся к первой игре между СССР И Швецией, которую хозяева выиграли со счётом 4:2 на глазах у родных болельщиков.
«Причины нашего поражения в основном кроются в отличной игре соперника. Тем не менее мы сделаем всё, чтобы сегодняшнее поражение стало последним. Прежде всего хочу поздравить шведскую команду с исключительной игрой, а также поздравить журналистов, потому что в случае победы нашей команды у них не было бы ничего интересного для рассказа о турнире. Я думаю, что тройка Петрова выступила ниже своих возможностей. У Коваленко подозрение на перелом носовой кости, ему нужно сделать рентген в больнице. Посмотрим, вызовем ли мы третьего вратаря, это зависит от диагноза. У нас есть время», — говорил Аркадий Чернышёв после досадной неудачи.
Но всё-такие рулевой сборной СССР немного лукавил. Безусловно, журналистам было бы о чём написать и в случае победы советской ледовой дружины. Не утихал скандал с отказом участвовать в турнире сборной Канады, много обсуждалась тема обязательного ношения шлема для всех хоккеистов (на ЧМ-1970 эта практика была применена впервые).
Фото: РИА Новости
В своём послематчевом заявлении Чернышёв пожурил тройку Владимира Петрова, которая действительно могла сыграть лучше. Но это не значит, что легендарные советские хоккеисты ничего не делали и отбывали номер на льду. Наоборот, желания было хоть отбавляй, просто не всегда получилось воплотить задуманное в реальность.
Однако, даже несмотря на поражение и не самую хорошую игру, без шедевра сборная СССР с площадки не ушла. Самый красивый гол матча, а может и всего турнира случился в начале третьего периода при счёте 3:1 в пользу Швеции.
Красивая голевая комбинация с участием Старшинова, Михайлова и Харламова, на видео начиная с 1:23.07.
На льду вместе Валерием Харламовым и Борисом Михайловым на тот момент оказался центральный нападающий Вячеслав Старшинов. Михайлов со Старшиновым начали эту комбинацию, устроив перепасовку между собой в средней зоне. В результате крайний форвард ворвался в чужую зону, отдал передачу в сторону подоспевшего Харламова. Валерий в борьбе с соперником упал, но с колен (!) смог эффектно переправить шайбу в ворота Лейфа Холмквиста. С трибун по слышались разочарованные вздохи скандинавских болельщиков.
Жаль, что практически сразу Швеция снова вышла вперёд и завершила матч со счётом 4:2 в свою пользу, но главное, что окончательный успех во всём соревновании всё равно остался за советской командой.
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