У «Магнитки» 8 шайб за два матча! Каменев и другие лидеры не спасли СКА

Ещё перед началом встречи регулярного чемпионата между СКА и «Куньлунем» прошла информация, что первый вице-президент и глава штаба СКА Роман Ротенберг будет исполнять обязанности главного тренера команды.

Ротенберг исполнял обязанности главного тренера 25 сентября в матче с «Ак Барсом» (2:3 Б). После этого СКА провёл три матча на выезде под руководством тренера «СКА-1946» Льва Бердичевского. Ротенберг отсутствовал на тренерской лавке команды из-за болезни.



Таким образом, вырисовывалась интересная тренерская дуэль. Дело в том, что на другой тренерской «лавке» работал Илья Воробьёв. Человек, прекрасно знакомый Роману Борисовичу по сотрудничеству в сборной России. Теперь же Воробьёв сконцентрирован исключительно на работе в «Магнитке».

Состав СКА по сравнению с прошлыми играми серьёзно преобразился. В заявку вернулись сразу несколько игроков основы: Магнус Хелльберг, Линден Вей, Лукас Бенгтссон, Игорь Ожиганов, Антон Бурдасов, Виктор Антипин, Динар Хафизуллин, Йоонас Кемппайнен, Евгений Кетов и Василий Токранов. Владислав Каменев дебютировал за петербургский клуб.

В свою очередь «Металлург» продолжал выездную серию без Сергея Мозякина, Николая Кулёмина и Архипа Неколенко.

Первый период заброшенными шайбами не порадовал, а на старте второго сразу отличились хозяева. «Армейцы» выиграли борьбу за воротами, прошла передача на пятак — Кемппайнен поборолся и бросил низом, в результате чего шайба после рикошета прошла под щитками Олкинуоры.

Правда, гости отыгрались практически сразу. Чибисов с левого края ворвался в зону и сделал перевод в центр, Ламмикко принял шайбу и с кистей послал её точно в угол ворот. Заработал балл за результативность и Харри Песонен, который в последнее время справедливо попадает под шквал критики. От Песонена ждут куда более результативной игры.

А ровно в середине встречи магнитогорцы вышли вперёд. Яковлев получил пас на синей линии, продвинулся вперёд и бросил низом. Шайба задела ногу Кемппайнена и после рикошета влетела в сетку ворот СКА. Бердин откровенно не выручил, не сумев сыграть щитком.

В концовке второго периода СКА мог сравнять счёт, но команда с берегов Невы не сумела воспользоваться удалением Тейлора Бека. 2:1 в пользу «Металлурга» — при таком счёте хоккеисты отправились в раздевалки. «Армейцам» было, о чём подумать.

Однако выровнять положение дел у Питера так и не получилось. Наоборот, СКА пропустил в третий раз. На этот раз результат сделали низшие звенья. Швырёв пошёл в борьбу за чужими воротами, отобрал шайбу и сделал передачу на пятак, а Коробкин без помех с двух метров поразил цель. Бредина буквально расстреливали в упор, защитники слабо сыграли на пятаке и не помогли своему голкиперу.

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Логично, что «Магнитка» начала максимально «подсушивать» игру, торопиться команде Ильи Воробьёва было некуда. В результате уральцы спокойно дотерпели и дождались очередного шанса. Пустые ворота СКА поразил бывший капитан питерцев Сергей Плотников, поставивший точку в матче.

Увы для болельщиков «армейского» клуба, вернувшиеся лидеры, включая дебютировавшего Влада Каменева, сыграли слабо. Видно, что прибавлять надо во всём, включая полную самоотдачу в защите. После выхода из карантина СКА пока что находится не в своей тарелке. В свою очередь «Металлург» снова победил со счётом 4:1 (ранее в Нижнекамске был обыгран «Нефтехимик»), забросив восемь шайб за две последних встречи.