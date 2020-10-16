Тимкин завалил Андронова, но дерби выиграл ЦСКА. Скоро к СКА вернётся Брагин?

Два поражения ЦСКА заронили зерно сомнения, так ли хороша эта команда, когда сталкивается с соперником такого же класса. «Магнитка» и «Йокерит» на двоих забросили «армейцам» сразу 11 шайб – невиданное дело для команды Игоря Никитина. Когда ещё доказывать, что это временный спад, как не в игре со СКА?

Петербуржцы к первому «армейскому» дерби сезона тоже готовились. У СКА выздоровели многие игроки основы, которые ещё несколько матчей приходили в себя, и наконец, после матча с «Сочи» Роман Ротенберг заключил, что функциональная готовность команды вышла на нужный уровень. Но в составе сейчас нет ни Владимира Ткачёва, который банально «устал» тащить команду, пока все были на карантине. До сих пор нет на лавке и главного тренера Валерия Брагина.

Московские «армейцы» ещё в первом периоде смогли убрать практически все ошибки, которые были в предыдущих матчах, и привычно для себя мощно прессинговали, не давая сопернику поднять головы, и забросили первыми – защитник Михаил Науменков, не всегда в этом году попадающий в состав, вернулся в игру и удачно сыграл на добивании.

Марченко: рад вернуться из МХЛ. Отправили — пошёл, сыграл. Пришёл обратно, слава богу

Единственная помарка, которая ещё оставалась – постоянные удаления, во время которых СКА мог спокойнее атаковать. Со штрафа «армейцы» начали игру, и всего получили четыре удаления за период. В большинстве СКА забросил свою единственную шайбу – Кирилл Марченко, у которого на старте сезона многое не получалось, после возвращения с карантина пару матчей провёл в МХЛ, обрёл уверенность, и уже третий матч подряд не уходит со льда без гола.

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Но в концовке «армейцы» выстояли «три на пять» в течение двух полных минут – и главное, у гостей и шансов-то особых не было, все опасные передачи перехватывались, все опасные броски блокировались. Со второго периода ЦСКА включился на 100% — практически полностью исключил удаления и перестал выпускать СКА из своей зоны. «Армейцы» были максимально сфокусированными – выигрывали борьбу за шайбу, не давали сопернику спокойно раскатиться в средней зоне, атаковали без конца. Это не могло не принести плоды. Отличился ещё один «возвращенец» Константин Окулов, пропускавший матч с «Йокеритом». Нападающий на днях стал отцом – у него родились две дочери.

Окулов отличился в большинстве – выкатился в круг вбрасывания в окружении трёх соперников (которые не пытались ему помешать), прицелился, попил кофе и зарядил в девятку. «Хочу ли посвятить шайбы дочерям? Дай бог, до этого дойдёт. Конечно, это был лучший день в моей



жизни, и я с радостью посвящу голы моим девочкам. Всегда был замотивирован, а сейчас появились ещё две личные болельщицы, и это подталкивает на новые эмоции. Буду прибавлять в своей игре. Да, появилось в два раза больше причин играть лучше и расти», — говорил Окулов перед игрой.

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В третьем периоде у ЦСКА снова сработало большинство (компонент, который у «армейцев» в этом сезоне ужасно проседал), и снова это был лазерный выстрел Окулова под перекладину. Позже он несколько раз заходил и на хет-трик, но не сложилось.



Петербуржцы пытались отыграться в третьем периоде, но и ЦСКА чуть-чуть сбавил напор. Евгений Тимкин вызвал Сергея Андронова на бой в попытке взбодрить свою команду. Завалил капитана москвичей на лёд, но СКА это не помогло.

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Сегодня ЦСКА был мотивированнее, злее и сильнее – СКА бросил по воротам всего 19 раз (для сравнения, только Окулов нанёс семь бросков!). Судя по всему, два поражения и море пропущенных шайб задели команду Никитина за живое. СКА после ухода Брагина на карантин пока не удаётся добыть победу над топовыми клубами – выигрывать у «Сочи» или «Амура» — это одно, биться с «Ак Барсом» или «Динамо» — другое, а побеждать в «армейском» дерби – третье. Для этого нужны все силы, в том числе на тренерском мостике. Скоро Брагин вернётся?