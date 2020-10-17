В топ-10 защитников-бомбардиров КХЛ лишь один россиянин. Нет доверия к нашим игрокам?

Действительно, если посмотреть в статистику на официальном сайте КХЛ, то можно лицезреть не самую приятную картину. Среди десятки главных защитников-бомбардиров есть только один российский игрок: защитник «Сочи» Даниил Мироманов. В его активе 11 (2+9) очков в 15 матчах при показателе полезности «+1».

Учитывая, как в нынешнем сезоне выступает южный клуб, показатели Мироманова можно считать едва ли не героическими. По сути, защитник, некогда игравший в амплуа нападающего (защитника в Данииле разглядел двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов), нынче является сильнейшим игроком сочинского клуба и одним из главных активов южан. Значит, Ларионов действительно был прав, когда решил переставить Мироманова из нападения в защиту. Тем более что атакующие навыки у 23-летнего игрока в любом случае остались, что он сейчас и демонстрирует.

«Когда мне было 15 лет я поехал летом тренироваться в Игорю Николаевичу Ларионову. Я всё детство играл в нападении, а он увидел во мне задатки атакующего защитника. Праворукий атакующий защитник — позиция для современного хоккея дефицитная. Он увидел во мне этот потенциал, поверил в меня. Всё благодаря Ларионову.

Он каждое лето проводил в Детройте небольшие тренинг-кэмпы. Тренировались в зале, потом занимались с Ларионовым на льду. Игорь Николаевич на тот момент занимался агентской деятельностью, так что заодно просматривал потенциальных клиентов. На одном из летних турниров было нереальное количество нападающих, поэтому я согласился сыграть в защите. После пары игр он увидел, что у меня получается. Игоря Николаевича не зря называют Профессором. Ларионов всё просчитывает на несколько шагов вперёд. Это самый умный человек, которого я знаю. Даже обычный звонок от него с вопросом «Мира, как дела?» окрыляет», — благодарил Мироманов самого Ларионова в своём интервью для официального сайта КХЛ.

Год назад Ларионов говорил о коррупции в нашем хоккее. А сейчас его сына взяли в клуб КХЛ Любой другой хоккеист уже пылил бы по любителям или закончил с хоккеем, а Ларионов-младший получил шанс в «Куньлуне».

Приятно, что в КХЛ есть молодой игрок, который может и отдать, и бросить сам, и результативно сыграть в большинстве. Вполне возможно, что в скором времени на Мироманова обратят внимание и в сборной России. Почему бы и нет? Всё будет зависеть от дальнейшей работы Даниила.

Но удивляет другое. Неужели застопорились в развитии другие российские игроки? Или просто не доверяет тренер? Ситуации бывают разные. Давайте посмотрим, кто, помимо занимающего второе место Мироманова, входит в топ-10 лучших защитников-бомбардиров КХЛ.

Фото: Официальный сайт КХЛ

Лидирует защитник «Йокерита» Микко Лехтонен, который выделялся из общей массы ещё в прошлом сезоне. Не удивительно, что финна позвали в НХЛ, где он подписал контракт с «Торонто». Сейчас Микко арендован финским клубом, которому снова приносит огромную пользу.

После Мироманова в таблице расположился швед из «Спартака» Эмиль Юсе, канадец с казахстанским паспортом Даррен Диц из «Барыса», американец Крис Уайдман из «Торпедо». Входят в десятку лучших американо-белорусский защитник «Трактора» Ник Бэйлен, финн Оливер Каски из «Авангарда», канадец Чарльз Дженовей из «Автомобилиста», швед Лукас Бенгтссон из СКА, американец Бреннан Менелл из минского «Динамо».

В общем, все, кто угодно, кроме россиян. В чём общее сходство всех вышеуказанных игроков? Все они защитники атакующего плана, которые регулярно выходят разыгрывать большинство своих команд и занимают место на синей линии. У вех отличный бросок и хорошие ассистентские навыки. Собственно говоря, иностранцы для того и нужны, чтобы быть на лидирующих позициях и максимально помогать своим командам. Это ведь не дело, когда швед Давид Рундблад из «Сочи» просто отбывает номер на льду и не может набрать ни одного очка за девять проведённых игр.

Да, во многих командах тренеры делают ставку на защитников-иностранцев, но вряд ли стоит говорить о каком-то массовом недоверии к российским атакующим игрокам обороны. Или, боже упаси, о каком-то заговоре.

Например, на 11-м месте расположился опытный Егор Яковлев из «Металлурга». Главный тренер уральцев Илья Воробьёв доверяет игроку, постоянно ставит его на большинство, поэтому претензии Егор может предъявлять только к себе, хотя в последнее время олимпийский чемпион Пхёнчхана прибавил. Получает своё игровое время и идущий 11-м Игорь Ожиганов из СКА. Ещё один хоккеист, который, как и Яковлев, пробовал свои силы в Северной Америке.

Егор Яковлев Фото: photo.khl.ru

Приятно и то, что в топ-20 входят молодые Дмитрий Саморуков из ЦСКА и Шакир Мухамадуллин из «Салавата Юлаева», а также габаритный игрок обороны «Автомобилиста» Никита Трямкин. Мухамадуллин воспользовался шансом, когда у уфимцев было много больных игроков, у Саморукова в среднем по 17 с половиной минут за игру, а Трямкин один из ключевых игроков обороны клуба из Екатеринбурга.

Разумеется, что есть и те, кому мало доверяют и не ставят в состав. Однако прежде всего, повторимся, нужно обращать внимание на себя самого и на то, какая роль для тебя отведена в команде. Ведь тренер сам себе не враг. Он не станет оставлять без игровой практики человека, способного принести пользу команде. И уж тем более не будет смотреть в его паспорт. А то, что на ведущих ролях в КХЛ нынче иностранцы, говорит лишь о том, что клубы лиги начали тщательнее подходить к комплектованию своих составов. Хотя тот же Лехтонен для «Йокерита» и не иностранец вовсе.