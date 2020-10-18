Лайне снова недоволен «Виннипегом». Агенты настаивают на обмене преемника Овечкина

Патрик Лайне недоволен свой ролью в команде и не против сменить клуб – звучит знакомо? История сделала круг и вернулась туда, откуда началась около года назад (хотя сейчас кажется, что это было давным-давно).

«В другом клубе я бы играл с лучшими». Лайне наехал на тренера «Виннипега» Финская звезда считает, что его место – в первом звене с Уилером и Шайфли.

В прошлое межсезонье молодой снайпер «Виннипега» стал ограниченно свободным агентом и не спешил подписывать новый контракт. Не явился на тренировочные сборы, открыто критиковал главного тренера Пола Мориса и требовал место в топ-звене рядом с Блейком Уилером и Марком Шайфли. Тогда смогли договориться полюбовно, но зерно раздора было посеяно.

Лайне начал сезон во втором звене с Эндрю Коппом и Кайлом Коннором, и только когда серьёзную травму получил центрфорвард Брайан Литтл, финн получил шанс на постоянной основе играть с Шайфли в первом звене, проводил на льду по 20 и больше минут и забросил в этом сочетании 25 шайб. Но как бы хорошо ни играл Лайне, его развели с Шайфли в тот же момент, как в дедлайн приобрели центра Коди Икина (игровое время финна тут же упало до 15 с половиной минут).



«Думаю, что уже доказал всем, что способен проводить на льду большое количество времени и играть против лидеров других команд. Надеюсь, что круг моих обязанностей расширится и я справлюсь с ними», — говорил Лайне летом, намекая, что не хочет мириться с существующим положением дел.



Не успел закончиться этот сезон, как поползли слухи об обмене финского нападающего. «Лайне требует от «Виннипега» гарантий, что он будет играть с Шайфли, но клуб не очень хочет их давать», — писал инсайдер Эллиотт Фридман в конце сентября. Через несколько дней генменеджер «Джетс» Кевин Чевелдэйофф подтвердил, что может обменять Лайне.

Лебрюн: Лайне не просил обмена и не угрожает пропуском тренировочного лагеря «Виннипега»

Потом «Джетс» выменяли у «Вегаса» Пола Штястны (с ним Лайне недолго, но продуктивно поиграл в сезоне-2017/2018), но финна потенциальное воссоединение со старым партнёром не успокоило – ведь это означает, что «Виннипег» не видит его в связке с Шайфли.



Агенты игрока выступили в прессе, сказав, что Лайне не просил обмена, но затем сделали важную ремарку: «обмен будет выгоден для обеих сторон». То есть фактически открыто заявили, что Лайне хочет играть в другом клубе, где получит безграничное доверие, лучших партнёров и свободу действий.

Морис год назад пробовал наладить отношения с Лайне, даже ездил летом к нему в Финляндию, но не перестал «зажимать» игрока, когда у него есть такая возможность. «Виннипегу», конечно, будет невыгодно терять второго номера драфта, снайпера, которого называют преемником Александра Овечкина. Да, Лайне нужны подходящие партнёры и доверие тренера, но сколько в НХЛ игроков с такими же снайперскими задатками, как у финна? Потерять такого нападающего на длинной дистанции можно сравнить с выстрелом себе в ногу. Но оставлять недовольного Лайне в команде – тоже не выход.

Скоро в НХЛ пойдут громкие сделки. 10 главных кандидатов на обмен Лучший финский снайпер Лайне, обожавший в детстве Овечкина, может отправиться в другой клуб — это будет обмен года.

Во-первых, как будет играть он, да и вся команда, зная, что один из лидеров хочет уйти? Не самая здоровая обстановка вокруг этой ситуации может повлиять на результаты команды. Во-вторых, каково будет обсуждать новое соглашение через год, понимая, что нападающий давно точит зуб на клуб?



Значит, надо либо налаживать отношения с Лайне – либо гарантировать ему место в первом звене, либо каким-то образом искать ему центра не хуже, чем Шайфли, давать ему игровое время и максимальную ответственность.



Либо, пусть это и противоречит долгосрочным интересам команды, искать подходящий обмен, который бы свёл к минимуму урон от потери элитного снайпера. «Джетс» хотят получить за Лайне центра для второго звена (Литтл в этом году не будет играть из-за серьёзной травмы) и защитника в первую-вторую пару (в прошлом году «Виннипег» потерял Джейкоба Трубу и Дастина Бафлина и до сих пор не нашёл им адекватную замену).



Лайне не обязательно покинет «Виннипег» — а если покинет, то не факт, что до начала этого сезона. Но дыма без огня не бывает, а всполохи пламени уже начали пробиваться из всех щелей.