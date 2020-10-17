Лебрюн: Лайне не просил обмена и не угрожает пропуском тренировочного лагеря «Виннипега»

Журналист TSN Пьер Лебрюн поделился информацией о возможном обмене нападающего «Виннипег Джетс» Патрика Лайне.

«В последнее время ходят слухи, что Патрик Лайне может не приехать в тренировочный лагерь, если его не обменяют. Связался с его агентами Энди Скоттом и Майком Лютом. Они категорически отрицают это. Лайне не просил обмена и не угрожает пропуском лагеря.

В то же время агенты сказали, что обмен Лайне, вероятно, будет выгоден и игроку, и команде. Они ясно дали понять, что будет справедливо сказать это, учитывая, что Лайне знает о том, что его обмен обсуждается, что его место в составе последние пару лет было постоянной темой для обсуждений. Они подтвердили, что находятся на связи с генеральным менеджером «Виннипега» Кевином Чевелдэйоффом.

Я разговаривал с Чевелдэйоффом. И он повторил, что рассматривает все варианты и что Лайне остается важной частью организации. Думаю, он не собирается обменивать Лайне просто так. Это должно быть что-то, что имеет смысл для «Виннипега». Энди Скотт, агент Патрика, сказал, что у сторон есть четкое понимание, к чему все это, вероятно, приведет», – приводит слова Лебрюна TSN.