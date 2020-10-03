Скоро в НХЛ пойдут громкие сделки. 10 главных кандидатов на обмен

Лучший финский снайпер Лайне, обожавший в детстве Овечкина, может отправиться в другой клуб — это будет обмен года.

Сезон-2019/2020 благополучно подошёл к концу, и впереди у нас заокеанское межсезонье. 6 и 7 октября состоится драфт новичков, а 9 октября открывается рынок свободных агентов. Потолок зарплат в размере $ 81,5 млн остался неизменным по сравнению с прошлым сезоном, и некоторые команды, у которых есть много места «под кепкой», уже начали приобретать дорогих хоккеистов, получая взамен ценные драфт-пики (так сделал «Детройт», взявший Марка Стаала и второй раунд драфта).

Экономическая обстановка вызвала волну активности на трансферном рынке и есть много имён, которые ещё долго будут появляться в различных слухах.

Десятка драфта тогда и сейчас. Клубы НХЛ 57 раз прошли мимо главной звезды — Кучерова Никита мог бы сейчас с Макдэвидом и Драйзайтлем. Но ему и в «Тампе» неплохо.

По словам генменеджера «Джетс» Кевина Чевелдейоффа, вариант обмена финского снайпера «реактивщиков» рассматривается наравне с другими вариантами. 22-летний форвард в прошлом сезоне набрал 63 (28+35) очков, и ему остался ещё год по действующему контракту ($ 6,75 млн за сезон). Лайне повредил руку в первом матче серии плей-офф против «Калгари» и больше в кубковых играх на льду не появлялся.

Перед началом сезона Патрик в прессе заявлял, что хочет больше играть в первом звене с самыми квалифицированными партнёрами, ищет большей «загрузки» и ответственности на льду. Некоторое время он действительно выходил в первой тройке с центром Марком Шайфли, но по ходу сезона больше играл с Коди Икином и Николаем Элерсом. «Я не думаю, что Лайне просил об обмене, но понятно, что обе стороны рассматривают этот вариант и оценивают его перспективность», — отметил обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман.

Обменяв Лайне, «реактивщики» могли бы получить ресурсы, чтобы заткнуть одну из двух дыр, поскольку защитник Дастин Бафлин отказался продолжать карьеру, а центрфорвард Брайан Литтл надолго выбыл из-за травмы. Лайне с момента своего появления в НХЛ в 2016 году забил 138 голов — это седьмое место в лиге после Овечкина, Мэттьюса, Пастрняка, Кучерова, Драйзайтля и Макдэвида. Наиболее отчаянные болельщики делали фантастические предположения о том, что Лайне могут обменять в «Вашингтон» к своему обожаемому кумиру детства Овечкину, но это, конечно, вряд ли возможно.

С тех пор, как агент голкипера Алан Уолш опубликовал в «твиттере» спорную фотографию, где Флёри был изображён проткнутым мечом с надписью «Дебур», о будущем голкипера в «Вегасе» возникло много вопросов. Первоначально Марк-Андре был настоящим «мистером улыбкой» для «Голден Найтс» и служил лицом молодой франшизы. Нынче трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Флёри потерял статус первого номера, проиграв конкуренцию Робину Ленеру, но швед на следующей неделе может стать неограниченно свободным агентом.

Контракт Флёри действует ещё 2 сезона. Слухи о том, что «Вегас» подпишет долгосрочный договор с Ленером, не утихают, но тратить по $ 15 млн на вратарскую линию — это было бы чересчур. «Я хочу остаться в «Вегасе». Я не знаю, что ждёт меня в будущем, но мне был дорог каждый момент с тех пор, как я сюда приехал», — сказал Марк-Андре.

«Кленовым листьям» уже давно не везёт на голкиперов. Андерсен — далеко не худший страж ворот «Торонто» за последние полтора десятка лет, но у него через год заканчивается контракт. Заменить датчанина может оказаться не так просто, однако нынешний рынок вратарей будет рынком покупателей, а не продавцов, поскольку качественных вариантов будет в достатке.

На зависть Лундквисту. Звёзды НХЛ, которые всю карьеру могут отыграть в одном клубе Когда-то и в обмен Гретцки никто не верил. Но с потолком зарплат переходы звёзд стали происходить намного реже.

н. Филипп Дано («Монреаль»)

«Монреаль» с их непредсказуемым генеральным менеджером Марком Бержевеном всегда рассматривают как команду, которая способна на любые шаги. Имя Дано неожиданно всплыло среди кандидатов на обмен: это один из лучших оборонительных центров в НХЛ, набравший 47 очков в регулярном чемпионате. У 27-летнего форварда остался один год по действующему контракту, поэтому «канадцы» заинтересованы в том, чтобы другие центральные нападающие были подписаны на долгий срок.

«Ситуация с Дано интересная. Его зовут «куда-то там» и определённо, к нему есть интерес. Но генменеджеры других клубов совсем не уверены что Бержевен хочет осуществлять обмен. Возможно, Дано просто хочет чуть больше, чем «Монреаль» может дать. Пока не понятно, хочет ли сам игрок уйти, и изменят ли слухи его мнение», — отметил Эллиотт Фридман.

Киллер, как его прозвали, может выйти на рынок, поскольку для «Тампы» важнее сохранить для себя Михаила Сергачёва и Энтони Чирелли, у которых заканчиваются контракты. Проблема для «молний» состоит ещё и в том, что для освобождения места под потолком зарплат, возможно, потребуется обмен, а менять практически некого — 9 хоккеистов имеют в контрактах запретительные пункты. Без такой защиты обходятся только Кучеров и Пойнт, но никого из них отправлять в другой клуб, конечно, не станут. В этом свете Киллорн — один из кандидатов на обмен (49 очков в 68 матчах регулярного чемпионата).

«Возможно, уже через неделю после выигрыша Кубка Стэнли боссу «Тампы» Жюльену Брисбуа придётся разгружать платёжную ведомость и быть готовым к тому, что кому-то из ограниченно свободных агентов сделают оффер-шит», — отметил обозреватель Sportsnet Крис Джонстон.

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н. Джонни Годро («Калгари»)

«Огоньки» в очередной раз не сумели реализовать свой потенциал в плей-офф, что может спровоцировать серьёзные изменения в составе. Годро вполне может возглавить клубный список кандидатов на обмен, поскольку через год у него заканчивается контракт ($ 6,75 млн за сезон), но здесь не идёт речь только о разгрузке платёжной ведомости. Годро провалил несколько матчей плей-офф, набрав всего 8 очков в 15 последних постсезонных матчах, но «Джонни хоккей» продолжает оставаться солидным бомбардиром.

Когда Доми сменил своего агента на Даррена Ферриса, пошла волна слухов об обмене. Сейчас Доми является ограниченно свободным агентом, но его статистика резко упала за последние два года — с 72 очков в сезоне-2018/2019 до 44 баллов в чемпионате-2019/2020. В плей-офф значительную роль взяли на себя молодые игроки «Канадиенс», а вклад Доми уменьшился. Всё это сделало его кандидатом на обмен, хотя сам игрок пока о смене команды не просил.

«Койоты» всерьёз рассматривают возможность перемещения своего ведущего защитника. Сам швед тоже открыт для предложений и готов отказаться от запрета на обмен. Контракт Экмана-Ларссона будет действовать ещё 7 (!) сезонов, поэтому приобретающая сторона получает защитника на очень долгий срок. Если бы потолок зарплат в следующем сезоне увеличился, сменить команду ему было бы попроще, но сейчас, когда экономика НХЛ переживает не самые благоприятные времена, такой большой оклад ($ 8,25 млн) может стать солидным препятствием. В любом случае, последнее слово останется за самим Экманом-Ларссоном, который готов «выкатить» список команд, куда он готов перейти.

з. Пи Кей Суббан («Нью-Джерси»)

Суббан больше не является топ-защитником, который может претендовать на «Норрис Трофи»: в прошлом сезоне он набрал только 18 очков в 68 матчах. Обменять хоккеиста, который зарабатывает $ 9 млн за сезон, «дьяволы» смогут только при условии, что будут продолжать выплачивать ему часть денег. Большой проблемой для «Дэвилз» это не станет, тем более, если за Суббана «Нью-Джерси» получит хороший драфт-пик или молодого таланта. Но найти торгового партнёра, заинтересованного в Суббане, будет непросто.

Генеральный менеджер «Пингвинз» Джим Рутерфорд уже обмолвился о том, что есть «очень хороший шанс на то, что он обменяет кого-то из своих голкиперов». Причин на это несколько, и главная состоит в том, что «Питтсбург» отчаянно пытается не допустить закрытия окна возможностей для того, чтобы выиграть Кубок Стэнли. И Тристан Джарри, и Мюррей — вполне достойные активы для обмена, а того, кто уйдёт из «Питтсбурга», готов заменить вратарь из АХЛ Кейси Десмит. Через год «пингвины» в любом случае могут потерять кого-то из вратарей на драфте расширения, поэтому выгоднее будет произвести обмен сейчас.