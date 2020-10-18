Войнов по-прежнему сидит без команды и стучится в закрытую дверь. В НХЛ его никто не ждёт?

Летом казалось, что только ленивый не написал о том, почему без контрактов сидят два сильнейших защитника, играющие в Европе Никита Нестеров и Вячеслав Войнов. Однако если по продолжению карьеры первого не так давно появилась ясность и Нестеров готовиться подписать контракт с «Тампой», то будущее второго по-прежнему в тумане и вряд ли он сейчас готов его рассеять и сказать что-то конкретное. Причины того, почему обоим пришлось на длительное время остаться без хоккея, у коллег по амплуа разные: Нестеров стал одной из жертв потолка зарплат и наотрез отказался двигаться навстречу ЦСКА в переговорах по новому контракту, а Войнов, несмотря на уничтоженную репутацию в Северной Америке, всеми путями пытается вернуться в НХЛ. Только в «бездуховной и загнивающей» его уже давно никто не ждёт. И дело далеко не в игре россиянина.

Юридически Войнову уже ничто не мешает подписать контракт с любым клубом НХЛ после той скандальной истории и уголовного дела о домашнем насилии в отношении супруги, закончившегося для хоккеиста трёхмесячным тюремным сроком. Сразу же после скандала лига дисквалифицировала россиянина и каждый раз продлевала срок наказания. Последнюю дисквалификацию с формулировкой «за недопустимое поведение вне льда» до 1 июля 2020 года НХЛ наложила на Войнова в апреле 2019-го, когда он в очередной раз попытался вернуться в Америку, но Вячеславу удалось её оспорить и сократить до 41 матча прошлой «регулярки».

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«Ни о каком годе речь не шла. Во время встречи Гэри Беттмэн спросил меня про ожидания, буду ли я играть сразу в хоккей или получу какую-то дисквалификацию. Я сказал, что меня безусловно ожидает какое-то наказание, был готов к дисквалификации в 41 игру. Потом всё затянулось, я получил эту травму, они начали какое-то расследование, которое затянулось до дедлайна.

Я могу рассказать только со своей колокольни, в чём заключалось расследование, у меня это вызывает исключительно улыбку. Расследование началось в конце августа и продлилось до 25 февраля. Они разговаривали с моей супругой, со мной, пытались найти каких-то свидетелей, которых и быть не могло. Всё это происходило на протяжении шести-семи месяцев, после этого они сделали доклад.

Я думал, что он по объёму будет как «Война и мир», а там было всего 20 страниц, на которых каждое слово противоречило предыдущему. Мне сразу стало понятно, что они специально тянули время. Самое страшное, что на это нельзя было повлиять, приходилось лишь сидеть, ждать и выполнять то, что они просят», — прокомментировал решение лиги Войнов.

Вот и получается, что формально путь в НХЛ для двукратного обладателя Кубка Стэнли открыт, но по факту лига всеми своими действиями показала, что вернуться уже не получится, и наложила на игрока пусть и негласный, но перманентный бан, который ни один из клубов не осмелится снять. В Америке, где истерия по поводу домашнего насилия по уровню децибел уступает разве что мнимой расовой дискриминации, никто не попрёт против толпы. А если в лиге и найдётся хотя бы один генеральный менеджер, готовый пойти против течения и разъярённых домохозяек, то стопроцентно найдётся инструмент, с помощью которого у него самого можно будет выбить землю из-под ног. Тем более что сам Войнов подчёркивал, что бывший генеральный менеджер «Лос-Анджелеса» Дин Ломбарди мог лишиться работы из-за поддержки своего хоккеиста. Показательно и то, что никто из коллег не «впрягся» за Войнова, опасаясь проблем и страха быть подвергнутым неминуемому остракизму.

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В мае журнал The Hockey News провёл анонимный опрос 10 менеджеров НХЛ на предмет возможной заинтересованности в обмене прав на Войнова, и только один из боссов ответил положительно. «У меня есть жена и дочери. Было бы очень трудно объяснить им это. Он хороший игрок, все мы люди, все совершаем ошибки. Но я просто не могу видеть себя вовлечённым в эту историю», – приводит слова одного из генеральных менеджеров The Hockey News.

«Обсуждали ли это наши люди? Да. Стоит ли это головной боли? Нет. Это было бы действительно трудно оправдать. Но, возможно, найдётся команда с такого рынка, где можно выдержать последствия», — сказал другой функционер.

«Все совершают ошибки, и это действительно большая ошибка. Но люди получают второй шанс во всех сферах жизни. Я не знаю всех фактов, но, если теперь он избегает неприятностей, почему бы не рассмотреть его?» — сказал третий генеральный менеджер.

Утверждение о том, что Войнов защитник уровня НХЛ и его был бы рад видеть в составе минимум десяток клубов, ни у кого сомнений не вызывает. Особенно глядя на то, какой прошлый сезон Вячеслав выдал в «Авангарде» у Боба Хартли после годичного перерыва. Если не он, то кто сильнейший российский защитник, не играющий в НХЛ? Но далеко не факт, что по возвращении в лучшую лигу мира мы увидим того же Войнова, каким видели пять лет назад. Да, россиянин находится в пиковом для защитника возрасте, но где гарантия, что он после нескольких лет в Европе сможет выдерживать энхаэловские скорости и вернётся на уровень топ-4? Как бы Вячеслав ни был хорош в КХЛ, «идти в контры» с НХЛ и общественностью ради защитника, который стопроцентно потянет третью пару, смысла нет. Может попросту оказаться, что игра свеч не стоит.

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«Славка ничего не теряет! Он поставил перед собой четкую цель – опять попасть в НХЛ. И в его арсенале защитника всё для этого есть. А в КХЛ он вернётся в любой момент в любом состоянии и всё равно подпишет приличный контракт, — поделился мнением о ситуации Войнова Андрей Николишин.

По большому счёту, так и есть. В КХЛ защитников подобного уровня нет и абсолютно любой клуб хотел бы приютить Войнова. Пусть из-за потолка зарплат в России и осталось не так много запасных аэродромов, куда он смог бы приземлиться без большего ущерба для собственного кошелька. Стремление Вячеслава играть с лучшими и уехать даже на минимальный контракт в НХЛ ничего, кроме восхищения и уважения, не вызывает. Однако все его попытки вернуться в Северную Америку выглядят как бесполезная долбёжка в заваренную дверь, которую с другой стороны подпирает куча лицемерных функционеров. Войнов уже рассказывал, что невероятно тяжело пережил сезон тот сезон без хоккея, и сумеет ли он после ещё одного большого перерыва сохранить прошлогодний уровень, ещё один огромный вопрос.