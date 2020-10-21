«Ты ещё к нам приползёшь». Как «Детройт» получил Ларионова и создал «Русскую пятёрку»

Скотти Боумэн любит рассказывать, что он вообще не понимал, как играет его знаменитая «Русская пятёрка», но ему хватало ума поставить их вместе и не мешать творить. Но когда он только пришёл в «Детройт», в команде было только трое русских игроков – Сергей Фёдоров, Вячеслав Козлов и Владимир Константинов.



В первом же сезоне с Боумэном у руля «Детройт» сенсационно проиграл в первом раунде тёмной лошадке «Сан-Хосе». Эта команда появилась в НХЛ за пару лет до этого и начала вставать на ноги после приглашения русских игроков. Первые успехи «Шаркс» были связаны с потрясающим первым звеном – Сергей Макаров, Игорь Ларионов и Юхан Гарпенлёв в атаке, Сандис Озолиньш (и Джефф Норнтон) в обороне.

Русские хоккеисты в начале 1990-х для НХЛ оставались загадкой – вспомните хотя бы известную историю о том, как Макаров отказывался играть в «Калгари» по-энхаэловски и требовал от своих партнёров не забрасывать шайбу в зону, а играть через пас и отдавать передачи точно в клюшку. Но их мастерство завораживало даже по отдельности, а собравшись в одном звене, они начинали творить чудеса – соперники банально не понимали, кого держать, за кем бежать и как вообще их сдерживать.

Семь очков и два непобитых рекорда. Легендарный матч Сергея Макарова в НХЛ Никто из русских, даже Овечкин с Фёдоровым, не смогли повторить это достижение.

Благодаря этой пятёрке «Сан-Хосе» впервые в истории вышел в плей-офф, а затем неожиданно мощно выстрелил в первом раунде. «Детройт» был одним из главных фаворитов на победу в Кубке Стэнли, но «Шаркс» отправили его в отпуск благодаря доминирующей игре звена Ларионова. Профессор набрал 10 очков в серии, Макаров забросил шесть шайб, Гарпенлёв набрал пять очков.

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«У Ларионова в «Сан-Хосе» не было русской пятёрки, но был Сергей Макаров и Сандис Озолиньш, плюс Юхан Гарпенлёв и защитник Джефф Норнтон. Игорь – очень умный игрок, он в своём звене стал играть по советской системе, и эта тройка обыграла нас в плей-офф», — вспоминал Боумэн.



Уже тогда в его голове начал складываться пазл. Но, чтобы его окончательно сложить, нужны были подходящие обстоятельства. Они появились через год – в «Сан-Хосе» решили сменить вектор развития и отказались от услуг Макарова. И это после того, как «акулы» благодаря тройке Ларионова «акулы» второй год подряд вышли в плей-офф и дошли до второго раунда. Профессор такие перемены не принял.



«Я покинул «Сан-Хосе» после четвёртого матча сезона — на выезде против «Торонто». Мы проиграли 2:7, и на ужине я сказал ребятам, что завтра официально попрошу обмен. Почему? Сезоном ранее в команде уже было серьёзное обновление. В конце сезона я просил руководство оставить Сергея Макарова, объяснял, что он очень нужен для игры в большинстве и с ним легче будет подтянуть молодёжь. Ко мне не прислушались. И в начале нового сезона я понял, что переживать перестройку второй год подряд не готов.

Наутро пошёл к тренеру Кевину Константину и генменеджеру Дину Ломбарди и сказал, что прошу обмена. Ответ был жёстким: «Ты к нам ещё приползёшь». Мне сказали, что обмена не будет, я просижу дома до дедлайна, а потом сам приползу к ним с просьбой вернуть меня в команду», — рассказывал Ларионов.

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Ползти никуда не пришлось – Боумэн словно только и ждал, когда Ларионов станет доступен. За несколько месяцев до этого «Ред Уингз» выменяли у «Нью-Джерси» Вячеслава Фетисова (в «Дэвилз» он всё равно чаще сидел в запасе), а спустя восемь дней после требования Ларионова об обмене «Детройт» отправил в «Сан-Хосе» снайпера Рэя Шеппарда, чтобы заполучить центра-ветерана. «Сан-Хосе» нужно было усиливать фланги, у нас же хватало снайперов, но центральная линия была не такой сильной. Мы знали, как хорош Ларионов, он в одиночку выбил нас в плей-офф. Ему уже перевалило за 30 лет, но это высококлассный игрок, который стал для нашей команды вишенкой на торте», — говорил Боумэн.



Первый матч Ларионова в «Детройте» ознаменовал рождение «Русской пятёрки» – они вышли таким составом в матче с «Калгари» и забросили две шайбы. «Все знали, что русские хоккеисты хороши, но когда они собрались в одной пятёрке, мы увидели совершенно другой хоккей. Они привнесли в «Детройт» элемент постоянного владения шайбой. У нас была отлично поставленная оборона, но смысл обороны «Детройта» был в том, что когда шайба была у «Русской пятёрки», они её просто никому не отдавали», — говорил Боумэн.

«Педали перепутал, а может, специально так сделал». Авария, разбившая Русскую пятёрку После победы в Кубке Стэнли в 1997 году, «Детройт» потрясла новость об аварии российских хоккеистов.

«Русская пятёрка» забросила 117 из 325 голов «Детройта» в том сезоне, а год спустя была ключевым фактором, благодаря которому «Ред Уингз» выиграли Кубок Стэнли – первый для клуба за 42 года. Всего в «Детройте» Ларионов выиграли три Кубка Стэнли.