Когда мы снова увидим игру Овечкина и Кучерова? Что известно о новом сезоне НХЛ

Что мы знаем о старте нового сезона в НХЛ? Когда снова увидим в игре Овечкина и Кучерова? Кроме того, что лига планирует начать регулярку 1 января и ориентируется на эту дату, ровным счётом ничего. Формат сезона, количество матчей, допуск болельщиков на трибуны — все эти переменные до сих пор остаются неизвестными. Даже от обычно несмолкаемых инсайдеров информации практически нет. Единственной надеждой, что что-то прояснится была видеоконференция с участием руководителей НХЛ и генеральных менеджеров всех клубов, прошедшая вчера. Однако итоги двухчасовой посиделки в Zoom можно уместить в пару твитов от гуру инсайдов Sportsnet Эллиотта Фридмана.

«НХЛ и генеральный менеджеры» завершили встречу. Что нужно знать: нет уверенности в дате и формате начала сезона-2020/2021. Слишком много неизвестного (граница и т.д.), чтобы что-то зафиксировать, хотя разговоры с профсоюзом игроков по возвращению в игру должны начаться в следующий раз. У лиги есть желание начать с сезон с уникального события в уникальном месте», — резюмировал Фридман.

Согласитесь, не густо для беседы длиною в два часа. Впрочем, у боссов есть и оправдание — в 2020 году говорить слова «точно», «скорее всего», «наверное» имеют право разве что Марти Макфлай, Эмметт Браун или кто-то из других товарищей с машиной времени. Все по-прежнему боятся делать громкие заявления, учитывая нынешнюю ситуацию с коронавирусом и памятуя во сколько НХЛ обошлось возобновление прошлого сезона.



Как и в случае с организацией «пузырей» в Эдмонтоне и Торонто, НХЛ и профсоюз хотят, чтобы всё было идеально, а потому в блокноте Гэри Беттмэна на сегодняшний день есть только одинокая запись «1 января». Даже комиссар сейчас не совсем понимает, каким будет ещё один уникальный коронавирусный сезон.

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«Это совершенно другая задача, требующая целого ряда различных соображений, которые, я думаю, по некоторым вопросам являются более сложными, чем планы по возвращению к игре. Нам необходимо собрать как можно больше информации, нам нужно уделить как можно больше времени и нам нужно принять наилучшие решения, которое возможно». Это будет непросто, но есть варианты, которыми мы можем воспользоваться, и, надеюсь, выберем правильный.



Задача остаётся прежней – начать сезон 1 января и провести его в полном объёме. При этом мы отдаём себе отчёт, что существуют разные факторы, в силу которых сезон может принять разные формы. Возможно, мы не сможем провести его целиком, может быть, не будем играть летом или начнём его не 1 января. Полной определенности ещё нет», — сказал сразу после завершения конференции заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.



Многое упирается в то, что НХЛ пока не контактировала с федеральными властями на такие глобальные темы, как пропускной режим на канадско-американской границе и срок карантина при её пересечении. И, разумеется, даже близко не начат диалог с правительствами американских штатов и канадских провинций по поводу открытия арен и возвращению болельщиков. Хотя и говорят, что лига не питает иллюзий по этому поводу и готовится начать с пустыми трибунами. Но если американские чиновники готовы уже сейчас что-то обсуждать и планировать, то канадские, опираясь на темпы заболеваемости, не готовы к диалогу и пойти на то, чтобы семь канадских команд могли свободно перемещаться через границу. Впрочем, не так давно правительство Канады разрешило гражданам, въезжающим в страну с отрицательным тестом на коронавирус, не проходить 14-дневный карантин в случае, если они соглашаются на повторное тестирование в течение недели.

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Многое также зависит и от того, на какие финансовые уступки готов пойти владелец каждой из 31 одной команды НХЛ после того, как лига надула два самых дорогих пузыря в истории человечества. Тем более что на 99,9% владельцы недополучат деньги от болельщиков.

В любом случае определиться с форматом сезона предстоит новому совместному комитету по возвращению, в который войдёт около 10 представителей от профсоюза игроков. Если верить инсайдеру Пьеру ЛеБрюну, то NHLPA хочет копаться во всех нюансах, связанных с организацией нового сезона. Особенно на фоне того, что потолок зарплат был зафиксирован на отметке $ 81,5 млн до тех пор, пока доходы лиги не превысят $ 3,3 млрд, а игроки в следующем сезоне будут вынуждены отложить 10% из своей зарплаты и бонусов. И не забудьте вычесть из их зарплат ненавистный эскроу. Источник в профсоюзе также сообщил, что игроки на надеются на чёткое выполнение положений коллективного соглашения со стороны владельцев вне зависимости от того, сколько игр им придётся провести в «регулярке».



Но как бы ни пытались утаить свои планы Беттмэн и Дэйли, заявляющие, что у них до сих пор нет даже наброска нового сезона, большинство североамериканских коллег считает, что они разрабатывают вариант, при котором НХЛ начнёт сезон в четырёх городах, где будут надуты четыре модифицированных пузыря. И, вполне возможно, функционерам придётся устроить временную реорганизацию и перетасовывать дивизионы. Например, если правительство Канады не пойдёт на уступки, то НХЛ так или иначе придётся задуматься о создании «канадского дивизиона».

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Летом педантичные люди в галстуках разрешили доиграть плей-офф в Канаде во многом из-за слепой любви к хоккею и относительно небольшого срока проведения розыгрыша Кубка Стэнли, при этом заставив лигу соблюдать жёсткий карантин, изоляцию и делать кучу тестов. В этот раз даже статус «родоначальников хоккея» не поможет НХЛ пролоббировать послабления для канадских команд. Сейчас перед глазами есть свежий пример бейсбольного «Торонто Блю Джейс» и трёх канадских клубов MLS, которые вынуждены были на время переселиться в США. Не решись они на добровольную депортацию, то на обратном пути услышали бы на границе что-то из разряда: «Вы кто такие? Я вас не звал, идите играйте в футбол дальше!». Так что «канадский дивизион» — это не бредни старого деда-патриота, а вполне новая, пусть и временная, реальность.



Пока можно сделать предположение о том, сколько игр сыграет НХЛ в «регулярке». Практически все эксперты сходятся во мнении, что привычный регулярный чемпионат из 82 матчей мы не увидим по двум причинам. Первая — лига и профсоюз хотят вернуться к стандартной продолжительности в сезоне-2021/2022. Вторая — у национального правообладателя на вещание матчей НХЛ в США NBC есть контракт на трансляцию перенесённых летних Олимпийских игр, и поэтому в её интересах, чтобы лига свернула сезон не позднее 30 июня.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Крайне сомнительной выглядит идея с «пузырями». Минувшим летом многие из участников плей-офф в Торонто и Эдмонтоне взвыли уже после нескольких неделей в заточении. Защитник «Аризоны» Илья Любушкин и вовсе сравнил пребывание в пузыре с «днём сурка». Даже если в новых хабах не будет таких же жёстких ограничений, как и в Канаде, игроки не смогут жить весь сезон в отелях без семей и прочих радостей жизни. Пожалейте Робина Ленера и других парней с неустойчивой психикой.



«Честно говоря, какого-то вероятного сценария сейчас нет. То есть я не могу выбрать какой-то один из 10-12, которые могут быть рассмотрены.



Хотя мы должны принять эти решения в течение нескольких недель, я не могу сказать вам, что сейчас мы склоняемся к какому-то из них. Это действительно будет продукт целого ряда соображений, которые еще не материализовались в что-то конкретное», — несколько пессимистично подвёл итог двухчасовой конференции Дэйли.



Пока у всех очень много вопросов, но ответы на них Беттмэн и Дэйли дать по-прежнему не готовы. И вряд ли комиссаров стоит в этом винить. Ни эпидемиологическая ситуация в Северной Америке, ни умы местных политиков им не подвластны.