«Списывай, но не пались». В КХЛ троллят НХЛ за плагиат

Форма – лицо любой спортивной команды, в том числе хоккейной. Помните знаменитую пословицу «Встречают по одёжке, а провожают по уму»? Первая её часть косвенно связана с причинами разгорающегося спора между некоторыми командами КХЛ и НХЛ. Каждый клуб заинтересован в том, чтобы хоккеисты не только здорово играли, но и красиво выглядели. Учитывая, что на каждом матче работают фотографы, а встречи показывают по телевидению.

Мало кому понравится, когда твоя форма едва ли не полностью дублируется другой командой, пусть и выступающей в другой лиге. Это как две выпускницы, пришедшие на торжественный бал в одинаковых платьях и косо посматривающие друг на друга весь вечер. Помнится, как некоторые болельщики и журналисты обращали внимание на форму СКА с диагональной надписью «Ленинград», проводя при этом аналогии с комплектом формы клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» с идентично оформленным словом «Rangers».

Теперь дело дошло до того, что в споры вступают уже не столько болельщики или представители прессы, сколько сами клубы, шутливо занимающиеся троллингом и намекающие на плагиат со стороны других команд.

В начале сентября пресс-служба «Сан-Хосе Шаркс» отреагировала на новую форму ХК «Сочи», презентованную российским клубом. «Акулы» опубликовали на своей странице в «Твиттере» фотографии новой экипировки «леопардов», сопроводив пост задумчивым смайлом. Таким образом американский клуб намекнул на схожесть игровых джерси двух команд. Действительно, сходство существенное.

Но, похоже, подколка со стороны калифорнийской команды в отношении самого южного клуба России была лишь началом длительной истории с шутками и высмеиванием. Достойный ответ из КХЛ прилетел довольно быстро.

Накануне финалист минувшего Кубка Стэнли «Даллас Старз» представил третий комплект альтернативной формы на новый сезон. Свитер выполнен в чёрно-зелёных неоновых цветах. Дизайн включает в себя контур штата Техас на груди. «Старз» впервые с 2006 года проведут сезон с тремя вариантами игровой формы.

Любители хоккея (особенно родом из Уфы) сразу обратили внимание на то, что новая форма «Далласа» сильно напоминает альтернативный комплект формы «Салавата Юлаева». Здесь, как и вышеуказанных случаях, на самом деле прослеживается определённый плагиат. Разумеется, в далёком Техасе вряд ли ставили перед собой задачу переделать понравившийся уфимский комплект под себя, но получилось всё равно забавно.

"— Дашь домашку списать?

— Да, только не списывай точь-в-точь, чтобы не спалили.

— Ok".

Вот так «Салават Юлаев» в своих официальных социальных сетях пошутил над альтернативным комплектом формы «Далласа», сопроводив всё красочным видеороликом.

Видео можно посмотреть в официальной группе «Салавата Юлаева» во «ВКонтакте».

Самое главное, что нет никакой злобы и всё это действительно смешно. Теперь хотелось бы увидеть реакцию североамериканской команды, до которой этот троллинг со стороны юлаевцев наверняка дойдёт. Всё-таки с чувством юмором у американцев, как и у россиян, должен быть полный порядок.