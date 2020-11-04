Лучшие бомбардиры первых сезонов МХЛ. Кем стали и где они сейчас?

Бытует мнение, что МХЛ на заре своего существования была куда сильнее, чем сейчас. Спросите об этом любого кахаэловского тренера или выпускника «молодёжки» первых лет, и он вам с грустью ответит бессмертной фразой: «Раньше было лучше». О том, что в первых сезонах после основания МХЛ количество её воспитанников, напрямую попадавших в КХЛ, было выше — никто даже и спорит. Однако одно остаётся неизменным: статус звезды в молодёжке далеко не гарантия попадания в лучшую лигу континента и тем более того, что эмхаэловский бомбардир станет там звездой. В МХЛ, как и в других юниорский лигах, первые строчки рейтингов зачастую оккупированы переростками, играющим последний сезон по молодёжке. И для 90% процентов хоккеистов, доминирующих на уровне пацанов 17-19 лет, эмхаэловские цифры во взрослом хоккее становятся несбыточной мечтой. Вспоминаем лучших бомбардиров МХЛ первых пяти сезонов и рассказываем, как сложились их карьеры.

Айрат Зиазов, «Реактор» Нижнекамск

Сезон-2009/2010, 83 (38+45) очка



Где играет сейчас: «Сарыарка» (ВХЛ)

Фото: photo.khl.ru

Воспитанник «Нефтехимика» в дебютном сезоне только что образованной МХЛ центрил в звене с братьями Альшевскими и вместе с близнецами кошмарил лигу за родной «Реактор». При этом Зиазов в своём самом результативном сезоне в карьере не был «переростком», играющим с детьми, а свои 83 очка набрал в 18 лет, когда в МХЛ «лёд был холоднее, а борта белее». После двух лет в молодёжке генеральный директор «Нефтехимика» Рафик Якубов решил, что первой тройке «Реактора» будет куда полезнее поиграть в «вышке» с мужиками, чем продолжать издеваться над сверстниками. При этом Якубов зачем-то разбил готовое звено и скинул близнецов в аренду в «Дизель», а Зиазова отправил в тогда ещё живую «Ариаду» из Волжска. Пока братья с ходу зажигали в Пензе, их бывший центр промучился весь дебютный сезон во взрослом хоккее и вернулся в «Нефтехимик» всего с восемью очками в ВХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном канале КХЛ в YouTube.

В «Нефтехимике», привыкшем до последнего возиться с доморощенными игроками, Зиазову давали шансы в КХЛ, но в итоге звезда «Реактора» в 2013 году вновь оказалась в ВХЛ, но на этот раз в саратовском «Кристалле». После классного дебюта в новой команде, права на Айрата у «Нефтехимика» выменял «Витязь», только-только переформатировавшийся из бойцовского клуба в адекватную играющую команду. В Подольске Зиазов выдал мощную вторую половину регулярки, играя в звене с пережившим вторую молодость Максимом Афиногенов, и даже шёл по графику 0,5 очка за игру. Казалось, что в «Витязе» у некогда лучшего бомбардира МХЛ наконец-то попрёт, но уже в следующем сезон он провалил начало чемпионата, свалился обратно в ВХЛ и был обменян в «Югру» Андрея Разина, за которую сыграл только 8 матчей и окончательно осел в «вышке». Последние четыре сезона Зиазов выступает за карагандинскую «Сарыарку», с которой два раза выигрывал Кубок Петрова. В Казахстане Айрат уже давно стал своим и, кажется, уже смирился с тем, что не вернётся на уровень выше.

Кирилл Полозов, «Толпар» Уфа

Где играет сейчас: «Ижсталь» (ВХЛ)



Сезон-2010/2011, 77 (32+45) очков

Фото: photo.khl.ru

Сын легенды уфимского хоккея и главного тренера «Ижстали» Константина Полозова некогда считался одним из самых талантливых воспитанников системы «Салавата Юлаева», а свою первую шайбу в КХЛ забросил ещё в 17 лет, за два сезона до того, как стал лучшим бомбардиром МХЛ. Долгое время Кирилл был единственным игроком «Салавата Юлаева», сыгравшим в КХЛ до достижения 18 лет — в прошлом сезоне к нему присоединились Шакир Мухамадуллин и Родион Амиров. После того как Полозов в 19 лет выбил свои 77 очков, как и у большинства молодых пацанов, при переходе во взрослый хоккей его статистика осталась в МХЛ. По большому счёту, Полозов оказался в «Салавате» в не самый удачный момент для обкатки воспитанников — в 2010 году уфимцы были по-настоящему топ-клубом, который не особо был ориентирован на развитие молодёжи. Протиснуться в верхние звенья той «зелёной машины» было практически нереально, а в четвёртой тройке техничный вингер был банально бесполезен.



В итоге уфимский талант на четыре сезона задержался в фарм-клубе юлаевцев «Торосе», а по ходу сезона-2015/2016 звезду «Толпара» попытался перезагрузить в Екатеринбурге бывший спортивный директор «Салавата Юлаева» Олег Гросс, обложившийся башкирскими воспитанниками в «Автомобилисте». Однако растормошить Кирилла не удалось даже Андрею Разину, всегда умевшему выжимать максимум из игроков с «вышки». После ухода из «Авто» Полозов окончательно пустил корни в ВХЛ и в свои 29 вряд ли когда-нибудь вернётся в КХЛ. Во всяком случае, пока к этому нет никаких предпосылок.

Артём Гареев, «Толпар» Уфа

Сезон-2011/2012, 82 (28+54) очка



Где играет сейчас: «Северсталь» (КХЛ)

Фото: photo.khl.ru

В «Толпаре» ещё один представитель другой уфимской хоккейной династии играл в одном звене с Полозовым, и после того как Кирилла подняли играть за «Торос», именно Артём сменил бывшего партнёра по тройке на первой строчке в списке самых результативных игроков МХЛ. Только, в отличие от него, Гареев оказался куда более разносторонним нападающим, прекрасно ощущавшим себя ниже первых двух звеньев. По словам самого нападающего, к тем 82 очкам за регулярку он относится спокойно и шикарную результативность связывает с тем, что его не подняли в ВХЛ и оставили играть с пацанами на несколько лет младше.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном канале КХЛ в YouTube.

Пробиться в состав родной команды вингер не сумел и в 2013 году уехал в «Кузню», где почти весь сезон провёл в КХЛ, а после одним из первых протоптал дорогу для уфимских воспитанников в Екатеринбург. При Анатолии Емелине Гареев в «Автомобилисте» не блистал, но после прихода Андрея Разина мгновенно преобразился и в 2017 году даже стал лучшим бомбардиров «Автомобилиста». Весной уфимец после семи лет в Екатеринбурге покинул столицу Урала и впервые за долгое время остался без команды. Протянул руку помощи Гарееву всё тот же Разин, забравший старого знакомого к себе в «Северсталь». Если вбить в YouTube фамилию нападающего, то видеохостинг выдаст вам не только голевые моменты Гареева, но и кучу драк. В общем, Артём — типичный «разинский» нападающий, играющий в обе стороны.

Дмитрий Михайлов, «Стальные Лисы» Магнитогорск

Сезон 2012-2013, 92 (32+60) очка



Где играет сейчас: «Сарыарка» (ВХЛ)

Фото: photo.khl.ru

Если Гареева по юниорам в своё время прокатили мимо ЮЧМ после достаточно сильного Мирового Кубка вызова, а Зиязова и Полозова вообще не рассматривали как кандидатов в сборную по своему году, то магнитогорец Михайлов выигрывал бронзу мирового первенства для игроков до 18 лет вместе с Никитой Кучеровым, Михаилом Григоренко, Наилем Якуповым и «легендарным» Артёмом Иванюженковым. Талантом уровня Малкина или хотя бы Кулёмина Михайлова в Магнитогорске никогда не считали, но надеялись, что в перспективе он станет игроком первой команды. В 2013 году воспитанник «Магнитки» набрал рекордные на тот момент 92 очка за регулярку, оставив позади одногодок Артёма Федорова, Александра Барабанова и Никиту Сошникова. Однако в конце концов именно Дмитрий оказался вне КХЛ и буквально сросся с «вышкой».

В том же сезоне Михайлов дебютировал за родной «Металлург», сыграв 8 матчей, но на следующий сезон оказался в скрытой аренде в «Кузне», за которую так и не сыграл ни одной игры — нападающего спустили в фарм-клуб, где он стал лучшим бомбардиром, но в КХЛ так и не поднялся. В интервью AllHockey, у Михайлова сквозит обида на новокузнецкий клуб, но через некоторое время ситуация повторилась уже в «Югре», где он снова весь сезон просидел в фарме. Совпадение? Поди знай. В 2016 году Михайлов по ходу сезона перешёл в «Северсталь», однако вышел на лёд в жёлтой форме всего один раз и оказался в Ангарске. В «Ермаке» воспитанник «Магнитки» однажды стал третьим снайпером лиги, но в КХЛ спроса на него так и не было. Сейчас Михайлов, как и Зиязов, играет в «Сарыарке» и слабо верится, что мы когда-нибудь увидим его в лиге на ступень выше. Впрочем, по словам хоккеиста, у него по-прежнему есть цель вернуться в КХЛ и ещё раз сыграть за родную «Магнитку».

Алексей Митрофанов, «Толпар» Уфа

Сезон-2013/2014, 92 (40+52) очка



Где играет сейчас: «Рубин» (ВХЛ)

Фото: hcsalavat.ru

Ещё один лидер «Толпара», который потерялся после перехода во взрослый хоккей. Воспитанник воскресенского «Химика» в 20 лет варился в МХЛ и спокойно набирал больше 1,5 очка за игру. Тем не менее в Уфе верили, что из Митрофанова можно вылепить игрока уровня КХЛ. На следующий год нападающего подняли играть за «Торос» во взрослую лигу с совершенно другим уровнем оппозиции и в «вышке» Алексей смотрелся, действительно, здорово. Но, отыграв за «Торос» сезон, Митрофанов вернулся в родной «Химик», где не всегда попадал в заявку. После этого уфимцы вновь согласились приютить крайнего нападающего, но ничего хорошего из этого не вышло и спустя год он покинул систему «Салавата Юлаева» уже окончательно.



Затем Митрофанов поехал поднимать китайский хоккей в «Ценг Тоу», а в сезоне-2018/2019 стал самым результативным хоккеистом «Югры». Сейчас хоккеисту из Воскресенска 26 лет и он достаточно результативно выступает за «Рубин». Символично, что тюменский клуб, как и Митрофанова, в своё время ждали в КХЛ.