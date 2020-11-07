Русская молодёжь снова сильнее взрослых! Победный буллит шведам от Подколзина – это шедевр

Второй матч на Кубке Карьяла сборной России по хоккею, приятно удивившей в первый день турнира, предстояло сыграть со шведами. Пожалуй, заранее можно было предположить, что в этой игре не будет продолжения феерии от подопечных Игоря Ларионова, и их ожидает действительно серьёзное сопротивление. Во-первых, шведы – совсем другая команда, нежели финны. Она более быстрая, более плотная, компактная. Во-вторых, «тре крунур», разумеется, смотрели игру России с Финляндией и, как верно подметил Ларионов, настраивались уже не на молодых мальчишек, а на очень серьёзного оппонента.

Мы снова влюбились в русский хоккей. Но игра молодёжки Ларионова – отражение позиции ФХР И взрослой сборной Брагина никто не даст выглядеть иначе.

Сборная России пошла во второй бой на турнире в том же составе, пусть и со слегка изменёнными звеньями: Грошев поднялся в первое звено к Подколзину и Хуснутдинову вместо Афанасьева, Грицюк оказался во второй тройке с давним партнёром по «Омским ястребам» Чинаховым, уфимская связка Башкиров – Амиров воссоединилась в номинально третьем сочетании.

Что касается шведов, то Юхан Гарпенлёв, конечно, привёз в Хельсинки далеко не самую сильную команду, в ней не было ни одного игрока с опытом КХЛ, а дебютные встречи на Евротуре проводили сразу 10 хоккеистов. Но это был всё-таки более серьёзный и сбалансированный коллектив, чем у Финляндии, да ещё и со своей звездой – топ-проспектом «Рейнджерс» Лиасом Андерссоном, которого месяц назад обменяли в «Кингз».

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Россию ожидала очень тяжёлая игра, и первый период полностью это подтвердил. Шведам с первых минут удалось забрать инициативу и периметр, а хороший контроль шайбы лишал подопечных Ларионова главного преимущества – скорости. Можно сказать, что «тре крунур» сумели навязать нашей сборной свою игру, с позиционными атаками, подключениями защитников и большим количеством бросков. Поэтому сборная России и близко не была похожа на самих себя позавчерашнего образца, атаки сходу не получались, а Аскарову приходилось постоянно быть в игре. При этом наши парни показали, что были готовы к такому развитию событий. Да, шведы контролировали территорию и шайбу, но россияне оборонялись очень грамотно и спокойно, не позволяя сопернику доводить дело до действительно опасных бросков, а дальние выстрелы контролировал Аскаров. Конечно, несколько острых эпизодов у владений нашего голкипера возникло, но они стали следствием индивидуальных ошибок полевых игроков. Но Ярослав всё подчищал здорово.



Конструктива впереди у россиян было, увы, маловато, так как наши парни проигрывали среднюю зону и слабо выходили из-под шведского давления. Не помогло даже единственное в периоде большинство. Несколько полумоментов имел Подколзин, в конце отрезка долгожданный свободный лёд получил Грицюк, но не сумел переиграть Самуэля Эрссона. 0:0 после первой двадцатиминутки были скорее в пользу сборной России, но было ясно, что уже после перерыва подопечным Ларионова нужно добавлять в скоростях, эмоциях, комбинационной игре, чтобы переломить ход встречи.

Впрочем, согнуть шведов было совсем не легко. Во втором периоде «тре крунур» продолжили играть в свой хоккей, понимая, что отдавать России пространство – смерти подобно. Но наши ребята не стали биться головой об стену и приняли правила игры. Россияне действовали очень строго и дисциплинированно в своей зоне, по-прежнему не позволяя шведам создавать остроту у ворот Аскарова. Ну а очень плотную среднюю зону, в которой в матче с финнами и рождались все атаки, наши парни решили проходить одной передачей. Получалось далеко не всегда, но в одном из эпизодов к воротам Эрссона вывалился Егор Афанасьев, не забил, но заработал большинство. При розыгрыше лишнего наши парни, увы, стали сбиваться на индивидуальные действия, что никак не способствовало раскачиванию очень компактного и быстрого шведского конверта.

После двух периодов счёт оставался не открытым. Наверное, это разочаровало тех, кто ждал новой голевой феерии от сборной России. Но было бы наивно предполагать, что шведы предстанут перед нашими парнями такими же разобранными, как финны. В нападении у подопечных Ларионова получалось совсем не так ярко, однако нельзя было не заметить, какую прекрасную тактическую гибкость показала наша команда. Россияне играли от соперника, причём, напоминаем, более взрослого соперника: терпели, очень грамотно откатывались, не проваливались и не обрезались (за исключением пары эпизодов) и старались постепенно нарастить давление на шведские ворота за счёт контратак. Да, это было уже не яркое шоу, как позавчера, а самые настоящие тактические шахматы, но сам факт того, что молодая российская команда успешно ввязалась в эту битву и не стала заложником собственных эмоций, вызывал уважение.



В третьем периоде картина на льду практически не изменилась, но шведы ощутимо добавили в давлении, оживились, а у россиян пошли индивидуальные ошибки. То в большинстве упустят игрока к своим воротам, то Захар Бардаков выложит шайбу точно на клюшку сопернику в своей зоне. Наши парни стали совсем уж редко атаковать и прижиматься к «рамке» — что-то подобное мы видели в начале второго периода с финнами. До поры до времени великолепный Ярослав Аскаров выручал, но за пять минут до конца основного времени и он оказался бессилен. Россияне допустили очередную ошибку в третьем периоде (Кирсанов отдал неточную диагональную передачу при выходе из своей зоны), шведы завладели шайбой, и Андреас Вингерли с Антоном Ведином грамотно разобрались на пятачке с Даниилом Чайкой и Аскаровым.

Казалось, что по такой игре – это финиш. Россия и так вынужденно играла не в свой хоккей, да ещё и пропустила после обидной ошибки, вызванной, вероятно, неопытностью и молодостью. Но…За пару минут до сирены Игорь Ларионов взял таймаут, его помощники спокойно рассказали своим лидерам, что нужно делать, а затем парни вышли и сравняли счёт. Накрыли шведов в чужой зоне, Подколзин выдал блестящую передачу от борта на Амирова, а уфимский снайпер не пожалел Эрссона хлёстким кистевым. 1:1!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ФХР

Пожалуй, вот эта стойкость и характер, показанные в игре со Швецией, порадовали даже больше, чем разнос финнов. Мгновенный голевой ответ сопернику, который весь матч шёл к своей единственной шайбе – это показатель того, что у команды есть стержень. Наша молодёжь играла очень по-взрослому, и это вызывало восхищение.



В овертайме обе команды сыграли весьма осторожно и аккуратно, что по такому матчу было вовсе неудивительно. Впрочем, у шведов был один опасный момент, но Аскаров в этой встрече был великолепен. Дело дошло до послематчевых бросков, где сказалось высокое индивидуальное мастерство наших парней. Амиров пробил Эрссона броском в «домик», Василий Подколзин шедеврально раскачал шведского голкипера, ну а Ярослав Аскаров, демонстрировавший классную растяжку, отразил четыре шведских броска из пяти.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ФХР

Есть вторая победа сборной России! Она была совсем не такой, как позавчера, но её ценность, кажется, даже выше.