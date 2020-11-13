«Он может совершить прыжок напрямую в НХЛ». Что говорят в Канаде об игре Подколзина

Вряд ли кого-то удивит, что энхаэловские болельщики отсматривают под микроскопом каждое движение проспектов своих клубов, в особенности тех, кто был выбран в первом раунде. Из-за коронавируса в Северной Америке образовался настоящий хоккейный вакуум, а значит, единственный способ хоть как-то утолить хоккейный голод в отсутствие матчей НХЛ — это КХЛ и другие европейские лиги, начавшие сезон в срок. На безрыбье и КХЛ зрелище, скажет вам любой североамериканский гик, привыкший смотреть хоккей в формате 24/7. В обычных реалиях фанаты «Ванкувера» и местные журналисты сейчас наблюдали бы за тем, как Петтерссон, Бёзер и Хорват тащат «Кэнакс» в топ Западной конференции, но сейчас единственная их отрада — следить за тем, как в КХЛ играет главный проспект франшизы Василий Подколзин.

Убедиться в том, что за Подколзиным следят в Британской Колумбии, можно, банально открыв его аккаунт в «Инстаграме» и посмотрев, какое количество комментариев под его публикациями оставляют фанаты «Кэнакс». Но примечательно даже не количество, а содержание этих комментариев — на несколько постов с пожеланиями скорейшего дебюта в НХЛ приходится как минимум один с пожеланием скорее сменить команду и уехать оттуда, где его не ценят и не дают играть.

Фото: Derek Cain/Getty Images

Когда в прошлом сезоне Подколзин после поездки на МЧМ выдал невероятную концовку в регулярке, в «Ванкувере» сразу же заговорили о том, что в следующем сезоне Василия ждёт прорыв, а по истечении контракта со СКА весной 2021-го капитан российской молодёжки подпишет контракт новичка с «Кэнакс» и без раскачки сможет заиграть в НХЛ. Пока фанаты «Ванкувера» прикидывали, сумеет ли Подколзин сразу же попасть в топ-6 команды Трэвиса Грина, в Санкт-Петербурге «подзабили» на развитие гордости Романа Ротенберга.

Проблемы у Подколзина начались уже с начала этого сезона, когда Валерий Брагин убрал его от Кирилла Марченко и Ивана Морозова, с которыми Василий зажигал на МЧМ и шикарно взаимодействовал в сорванном коронавирусом плей-офф. Но в бедах Подколзина виновато не разбитое молодёжное звено, а не самое большое игровое время. Если в серии против «Витязя» у Кудашова Подколзин играл в среднем 14 минут, то в этом русский Next One проводит на льду около 12 минут за матч, а в большинстве играл, только когда коронавирус скосил практически всю основу СКА. Не слишком ли мало для хоккеиста, которого Роман Ротенберг называл чуть ли не главным продуктом программы «Красная Машина» и русским Макдэвидом?

«В сборной я играю побольше, конечно, играю в большинстве, постоянно нахожусь в игровом ритме. В СКА тоже так было, но в какой-то момент у меня не всё стало получаться, и я стал меньше играть. Хоккей везде один, но в этой сборной я более раскрепощённо играю. Надо эту игру перенести в клуб, надеюсь, что Кубок Карьяла даст мне толчок», — словно передал условный сигнал Брагину Подколзин во время Евротура.

Хотел Подколзин или нет, но своими словами он сам обозначил корень своих проблем. Хоккей Брагина — это зачастую не про «играть» и «творить», а про «терпеть» и «упрощать». Если в молодёжке Профессор Ларионов развязывает своим нападающим руки и понимает, что ошибки его пацанов — это часть игры, к которой нужно относиться как можно проще, то в СКА Подколзин действительно зажат и любое его неосторожное движение наказуемо. Если не позволить молодому пацану ошибаться, то откуда у него взяться шишкам, залечив которые, он сможет вырасти?

Фото: Эмиль Ханссон, photo.khl.ru

«В детском хоккее за любую ошибку сажают на лавку, потому что тренер российской ДЮСШ часто зависит от результата. Это плохо: если боишься ошибиться – ошибка произойдёт. А Игорь Николаевич раскрепостил ребят: они могли где-то ошибиться, и никаких санкций за это не было. В результате ошибок стало в разы меньше.

Мы не давили на морально-психологическую сторону ошибки, а старались объяснить техническую. То есть на лавке рассказывали игрокам, почему эта ошибка произошла и что сделать для того, чтобы её впредь избежать. Где-то коньки не развернул, где-то с неудобной отдал – а надо было с удобной. Такие детали», — рассказал в интервью Sports.ru помощник Ларионова Владимир Потапов.

Однако руководство «Ванкувера» не слишком обеспокоено ситуацией вокруг Подколзина. Пока болельщики «Кэнакс», посмотрев Кубок Карьяла, в очередной раз убедились, насколько крут 10-й номер драфта, и проклинают клуб из Санкт-Петербурга за то, что он «зажимает» русского таланта, генеральный менеджер Джим Беннинг без особого волнения просто ждёт окончания его контракта со СКА.

«Может быть, он не получает игровое время в команде КХЛ, но на Кубке Карьяла у него был большой айстайм, и я думаю, что это хороший момент, когда он играет уверенно и делает то, на что способен. Хорошо, что он сыграл на Евротуре. Я надеюсь, что он вернётся в свою команду и продолжит усердно работать.

Мы совсем не волнуемся за него. Мы знаем, что Василий за игрок. Мы понимаем его сильные и слабые стороны. Он играет во взрослый хоккей и хорош в защите. Он может отобрать шайбу, он физически силён, он выигрывает единоборства, а после здорово удерживает шайбу, защищая её. Подколзин из тех игроков, с которыми любят играть хорошие игроки, потому что он сделает за них всю грязную и тяжёлую работу».

Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Сложно сказать, в какой по счёту тройке «Ванкувера» Подколзин сможет заиграть сразу после подписания контракта новичка и сумеет ли он вообще с ходу пробиться в основу. Со своим трудолюбием и физической мощью капитан молодёжки будет вполне комфортно чувствовать себя в нижних звеньях, а чуть позже, прокачав бросок, двинуться во второе звено. Пожалуй, именно поставленного броска Василию сейчас не хватает больше всего. Чтобы играть рядом с Петтерссоном или Хорватом в завершении, нужно прибавлять.

Бывший скаут «Флориды» Рис Джессоп отмечает, что сочетание умения играть в форчекинге и атакующих навыков Подколзина напоминает ему другого нападающего «Ванкувера», Джей Ти Миллера: «Атакующий потенциал Миллера, как игрока, набирающего очки, вероятно, недосягаем для Подколзина, но эти двое похожи в том, что они оба здорово играют в обе стороны».

«Я никогда раньше не думал об этом, но думаю, что это хорошее сравнение. Единственная разница сейчас в том, что у Миллера по ходу карьеры появился убийственный бросок и я не видел такого же броска у Подколзина. Так что прямо сейчас я бы сказал, что Миллер в играет в завершении лучше. Я разговаривал с Подколзиным на прошлой неделе, проверил его, и теперь он действительно хорошо говорит по-английски, он работает над своей игрой. Я понимаю, как Миллер защищает шайбу и играет. Это то, что есть у Подколзина в его игре. Он не отдаст шайбу, пока не захочет её отдать», — согласился с тем, что Василию нужно прокачивать бросок, генеральный менеджер «Ванкувера».

Статистика Подколзина в матчах за СКА

Вполне возможно, что СКА поостыл к Подколзину и уже не очень заинтересован в его развитии из-за желания Василия уехать за океан следующей весной. Есть ли смысл Роману Ротенбергу наигрывать нападающего, голова которого развёрнута в сторону НХЛ? Тем более что не так давно он получил в руки ещё более талантливого русского Next One Матвея Мичкова.

«В зависимости от того, когда начнётся сезон НХЛ и когда закончится сезон в КХЛ, в какой-то момент мы можем даже пригласить его сюда в новом сезоне. Обычно мы не можем подписать игроков КХЛ до окончания чемпионата мира, но из-за пандемии мы ещё ничего не знаем о чемпионате мира и собирается ли ИИХФ проводить его. Если не будет чемпионата мира, то он сможет подписать контракт с командой НХЛ по окончании сезона.

Я думаю, что он может совершить прыжок напрямую в НХЛ. Сейчас у него есть неплохие габариты и физическая мощь, чтобы играть в двустороннюю игру. Но он уже опытен и может настраивать игроков и создавать голевые моменты. Когда он приедет сюда, он станет ещё одним захватывающим игроком для фанатов», — сказал Беннинг в интервью The Athletic.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В матче против «Витязя» Подколзин впервые сыграл после возвращения из сборной в первом звене СКА с Марченко и Веем и сразу же забросил. Может быть, с подачи Профессора, показавшего в Финляндии, на что способен раскрепощённый капитан молодёжки, Валерий Брагин развяжет Василию руки и позволит спокойно набивать шишки?