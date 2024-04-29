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«Шеллефтео» с Линдбергом и ещё четырьмя экс-кхловцами в составе стал чемпионом Швеции

В Швеции, в городе Шеллефтео завершился пятый матч финальной серии плей-офф Шведской хоккейной лиги, в котором местный одноимённый клуб обыграл «Рёгле» со счётом 2:0.

Таким образом, «Шеллефтео» выиграл серию со счётом 4-1 и стал чемпионом Швеции.

В составе команды выступает несколько бывших игроков клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — Оскар Мёллер, Пер Линдхольм, Оскар Линдберг, Джонатан Пудас, и Мартиньш Дзиеркалс.

Линдберг стал лучшим бомбардиром и снайпером команды. Он провёл 50 встреч и набрал 51 (18+33) очко. В КХЛ нападающий выступал в составе московского «Динамо» с сезона-2020/2021 по сезон-2021/2022.

Бывший форвард «Ак Барса» Пер Линдхольм в 47 встречах забил 7 голов и отдал 13 результативных передач, в общей сложности набрав 20 очков.