«Он даже не лучший вратарь «Флориды». Автор ESPN — о номинации Бобровского на «Везину»

Инсайдер ESPN Грег Вышински высказался о номинации российского голкипера «Флориды» Сергея Бобровского на приз лучшему вратарю регулярного чемпионата — «Везина Трофи».

«Сергей Бобровский не был даже лучшим вратарём своей команды в регулярном сезоне, не говоря уже о тройке лучих голкипере в НХЛ. Не могу поверить, что скажу это, но… Джордана Биннингтона здесь ограбили», — написал Вышински в социальных сетях.

Напомним, ранее Национальная хоккейная лига на официальном сайте опубликовала список трёх финалистов на приз лучшему вратарю регулярного чемпионата. Среди них оказался российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский.

Два других претендента — Тэтчер Демко из «Ванкувер Кэнакс» и Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс».

В завершившейся регулярке Бобровский провёл 58 матчей, одержал 36 побед, шесть из которых — «на ноль», имея процент отражённых бросков 91,5 и коэффициент надёжности 2,37.