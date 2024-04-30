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«Он обманул судей». Купер обвинил Бобровского в симуляции в моменте с незасчитанным голом

«Он обманул судей». Купер обвинил Бобровского в симуляции в моменте с незасчитанным голом
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер считает, что российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский воспользовался хитростью в моменте с незасчитанным голом «молний» в сегодняшнем пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли, который завершился победой «пантер» со счётом 6:1. Этот успех позволил «Флориде» выйти в полуфинал Восточной конференции.

«Должен отдать должное их голкиперу. Он полностью обыграл этот момент. Он не видел шайбу, дёргался, и, возможно, это был совершенно случайный контакт. Но теперь наша очередь оспорить это, поскольку на них (судей. — Прим. «Чемпионата») повлияла реакция со стороны вратаря. Боб всё сделал правильно. Он обманул их. Пусть будет так. Но мы должны оспорить это», — приводит слова Купера ESPN.

Напомним, шайба «Тампы» была отменена в первом периоде после того, как игрок «Лайтнинг» Энтони Чирелли коснулся Бобровского.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Таким образом, «Тампа» проиграла серию со счётом 1-4 и завершила выступления в нынешнем сезоне.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 5-й матч
30 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Вераге (Барков, Миккола) – 20:45 (4x4)     2:0 Барков (Экблад, Форслинг) – 32:38 (4x5)     2:1 Хедман (Кучеров, Хагель) – 33:37 (5x5)     3:1 Барков (Ткачук, Вераге) – 51:06 (5x5)     4:1 Родригес (Стенлунд, Тарасенко) – 54:16 (5x5)     5:1 Вераге (Ткачук) – 56:03 (en)     6:1 Миккола (Лунделль, Луостаринен) – 58:50 (en)    
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