«Серьёзная угроза для соперников». Известный агент оценил игру Овечкина в плей-офф НХЛ

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался об игре капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс».

— Как оцените игру Александра Овечкина в плей-офф?

— Нельзя забывать такую вещь, что, выходя на лёд, Александр Овечкин представляет серьёзную угрозу для ворот соперников. И, конечно, его тренеры настраивают свою команду на матч, уделяют пристальное внимание сопернику — с тем прицелом, чтобы не дать Александру возможности проявить себя с лучшей стороны. Поэтому плотная игра, к которой, конечно, Овечкин привык, принесла результат «Рейнджерс» в этой серии, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.