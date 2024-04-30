Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Конец Шэнахана». Toronto Sun поместил на обложку президента «Мэйпл Лифс» в мусорном ведре

«Конец Шэнахана». Toronto Sun поместил на обложку президента «Мэйпл Лифс» в мусорном ведре
Комментарии

Известное канадское издание Toronto Sun предрекает серьёзные изменения в «Торонто Мэйпл Лифс» в случае поражения в текущей серии плей-офф Кубка Стэнли от «Бостон Брюинз». На данный момент «кленовые листья» уступают своим соперникам 1-3.

В частности, журналисты медиа-ресурса считают, что очередное поражение в первом раунде прежде всего ударит по президенту «Торонто» Брэндану Шэнахану, которого издание поместило на обложку, сидящим в мусорном ведре.

Фото: Соцсети Toronto Sun

Пятый матч серии между «Торонто» и «Бостоном» пройдёт в ночь с 30 апреля на 1 мая на домашнем льду «медведей».

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Напомним, «Мэйпл Лифс» лишь раз проходили дальше первого раунда плей-офф с сезона-2005/2006. Это случилось в прошлом году.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 4-й матч
28 апреля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 ван Римсдайк (Лорей) – 15:09 (5x5)     0:2 Маршан (Макэвой, Койл) – 28:20 (5x4)     0:3 Пастрняк (Маршан, Заха) – 39:18 (5x5)     1:3 Марнер (Любушкин, Бертуцци) – 45:43 (5x5)    
Материалы по теме
Мэттьюс не доиграл матч, суперзвёзды ругаются на скамейке. «Торонто» вновь на грани краха
Мэттьюс не доиграл матч, суперзвёзды ругаются на скамейке. «Торонто» вновь на грани краха
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android