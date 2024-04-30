«Конец Шэнахана». Toronto Sun поместил на обложку президента «Мэйпл Лифс» в мусорном ведре

Известное канадское издание Toronto Sun предрекает серьёзные изменения в «Торонто Мэйпл Лифс» в случае поражения в текущей серии плей-офф Кубка Стэнли от «Бостон Брюинз». На данный момент «кленовые листья» уступают своим соперникам 1-3.

В частности, журналисты медиа-ресурса считают, что очередное поражение в первом раунде прежде всего ударит по президенту «Торонто» Брэндану Шэнахану, которого издание поместило на обложку, сидящим в мусорном ведре.

Фото: Соцсети Toronto Sun

Пятый матч серии между «Торонто» и «Бостоном» пройдёт в ночь с 30 апреля на 1 мая на домашнем льду «медведей».

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Напомним, «Мэйпл Лифс» лишь раз проходили дальше первого раунда плей-офф с сезона-2005/2006. Это случилось в прошлом году.