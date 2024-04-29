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«Спартак» продлил контракты с двумя хоккеистами

«Спартак» продлил контракты с двумя хоккеистами
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Хоккейный Клуб «Спартак» заключил новые соглашения с защитником Никитой Соколовым и нападающим Сергеем Лукьянцевым. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Контракты двусторонние и рассчитаны на два сезона. 19-летний Лукьянцев в прошедшем сезоне выступал за молодёжную команду «Спартака» и набрал 17 (10+7) очков в 31-й встрече. В Всероссийской хоккейной лиге в прошедшем сезоне сыграл за «Химик» 42 матча и набрал пять (3+2) очков».

25-летний Соколов принял участие в девяти матчах КХЛ и 46 играх ВХЛ за«Химик», набрав 11 (2+9) очков. Всего на счету защитника — 114 матчей за «Спартак» в КХЛ.

Напомним, «Спартак» завершил сезон-2023/2024 после того, как во втором раунде плей-офф проиграл «Металлургу» со счётом 2-4.

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