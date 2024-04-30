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Флорида Пантерз – Тампа-Бэй Лайтнинг 6:1, как сыграли, победила Флорида, результат матча плей-офф НХЛ 30 апреля

«Флорида» разгромила «Тампу» в пятом матче серии и вышла в следующий раунд плей-офф НХЛ
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Завершился пятый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампу-Бэй Лайтнинг». Команды играли на стадионе «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США). Хозяева одержали победу со счётом 6:1.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 5-й матч
30 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Вераге (Барков, Миккола) – 20:45 (4x4)     2:0 Барков (Экблад, Форслинг) – 32:38 (4x5)     2:1 Хедман (Кучеров, Хагель) – 33:37 (5x5)     3:1 Барков (Ткачук, Вераге) – 51:06 (5x5)     4:1 Родригес (Стенлунд, Тарасенко) – 54:16 (5x5)     5:1 Вераге (Ткачук) – 56:03 (en)     6:1 Миккола (Лунделль, Луостаринен) – 58:50 (en)    

В составе победителей голами отметились Картер Вераге (дубль), Александр Барков (дубль), Эван Родригес и Нико Миккола. За «Тамбу» отличился Виктор Хедман. Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, счёт в серии стал 4-1 в пользу «Флориды».

«Флорида» завершила регулярный чемпионат НХЛ на третьей строчке турнирной таблицы Восточной конференции с 110 очками. «Тампа» расположилась на шестой строчке Востока, в активе команды 98 баллов.

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