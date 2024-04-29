Максим Шалунов подпишет новый двухлетний контракт с «Локомотивом»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Максим Шалунов продлит соглашение с ярославским «Локомотивом». Срок контракта будет рассчитан на два сезона.

31-летний Шалунов выступает за железнодорожников с сезона-2021/2022, куда он перешёл из ЦСКА. В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на его счету 68 матчей, в которых он забросил 17 шайб и отдал 19 результативных передач, набрав в общей сложности 26 очков. В розыгрыше Кубка Гагарина форвард провёл 17 встреч, забил пять голов и отдал одну передачу.

Напомним, в прошедшем сезоне «Локомотив» дошёл до финала плей-офф КХЛ, где со счётом 0-4 проиграл «Металлургу».