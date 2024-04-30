«Тампа» с разгромом покинула Кубок Стэнли, «Лейкерс» выбыли из плей-офф. Главное к утру
«Тампа-Бэй Лайтнинг» разгромно проиграла «Флориде Пантерз» (1:6) и покинула Кубок Стэнли, уступив в серии с общим счётом 1-4, «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл «Денвер Наггетс» в пятом матче (106:108) и покинул первый раунд плей-офф НБА (1-4), «Барселона» победила «Валенсию» (4:2) благодаря хет-трику Роберта Левандовского. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- «Флорида» разгромила «Тампу» в пятом матче серии и вышла в следующий раунд плей-офф НХЛ.
- «Лейкерс» покинули плей-офф НБА, проиграв в пятом матче «Денверу». У Леброна — 30 очков.
- Хет-трик Левандовского принёс «Барселоне» победу над «Валенсией» в игре 33-го тура Примеры.
- Кевин Де Брёйне установил уникальный рекорд АПЛ, превзойдя двух звёзд.
- «Оклахома» вышла во второй раунд плей-офф НБА, обыграв «Пеликанс» 4-0 в серии.
- Левандовски повторил уникальное достижение Это'О в Ла Лиге.
- Кучеров вышел на чистое второе место по передачам в плей-офф НХЛ среди действующих игроков.
- Мохамед Салах определился со своим будущим в «Ливерпуле».
- Арина Соболенко сыграет с Миррой Андреевой в четвертьфинале турнира в Мадриде.
- 38 очков Уайта помогли «Бостону» обыграть «Майами», счёт в серии 3-1.
- Килиан Мбаппе выиграл 17-й трофей в карьере. Французу 25 лет.
Материалы по теме
Ваше расписание на сегодня
Материалы по теме
Комментарии