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30 апреля главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, результаты НБА

«Тампа» с разгромом покинула Кубок Стэнли, «Лейкерс» выбыли из плей-офф. Главное к утру
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«Тампа-Бэй Лайтнинг» разгромно проиграла «Флориде Пантерз» (1:6) и покинула Кубок Стэнли, уступив в серии с общим счётом 1-4, «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл «Денвер Наггетс» в пятом матче (106:108) и покинул первый раунд плей-офф НБА (1-4), «Барселона» победила «Валенсию» (4:2) благодаря хет-трику Роберта Левандовского. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Флорида» разгромила «Тампу» в пятом матче серии и вышла в следующий раунд плей-офф НХЛ.
  2. «Лейкерс» покинули плей-офф НБА, проиграв в пятом матче «Денверу». У Леброна  — 30 очков.
  3. Хет-трик Левандовского принёс «Барселоне» победу над «Валенсией» в игре 33-го тура Примеры.
  4. Кевин Де Брёйне установил уникальный рекорд АПЛ, превзойдя двух звёзд.
  5. «Оклахома» вышла во второй раунд плей-офф НБА, обыграв «Пеликанс» 4-0 в серии.
  6. Левандовски повторил уникальное достижение Это'О в Ла Лиге.
  7. Кучеров вышел на чистое второе место по передачам в плей-офф НХЛ среди действующих игроков.
  8. Мохамед Салах определился со своим будущим в «Ливерпуле».
  9. Арина Соболенко сыграет с Миррой Андреевой в четвертьфинале турнира в Мадриде.
  10. 38 очков Уайта помогли «Бостону» обыграть «Майами», счёт в серии 3-1.
  11. Килиан Мбаппе выиграл 17-й трофей в карьере. Французу 25 лет.
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