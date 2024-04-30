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«Тампа» с разгромом покинула Кубок Стэнли, «Лейкерс» выбыли из плей-офф. Главное к утру

«Тампа-Бэй Лайтнинг» разгромно проиграла «Флориде Пантерз» (1:6) и покинула Кубок Стэнли, уступив в серии с общим счётом 1-4, «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл «Денвер Наггетс» в пятом матче (106:108) и покинул первый раунд плей-офф НБА (1-4), «Барселона» победила «Валенсию» (4:2) благодаря хет-трику Роберта Левандовского. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

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