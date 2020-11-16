Очень курьёзный гол в ворота СКА! Шайба попала в сетку после необъяснимого рикошета

Матчи между СКА и «Салаватом Юлаевым» — это всегда интересно. Обе команды никогда не отсиживаются в обороне, делая акцент на атаке. Хоккей уфимцев некоторые специалисты и вовсе называют «бразильским», в свою очередь «армейцы» стараются играть в тотальный хоккей с постоянным прессингом и владением шайбой.

В нынешнем сезоне это первая встреча между питерцами и уфимцами. Матч в Санкт-Петербурге обещал стать одним самых результативных во всём игровом дне. Тем более что у юлаевцев набрала форму первая тройка Маннинена, которая является главной ударной мощью «Салавата». Особенно учитывая тот факт, что главным тренером команды работает финн Томи Лямся, разговаривающий с лидерами команды на одном языке.

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Например, Теэму Хартикайнен набирает очки уже пять матчей подряд. Здорово выглядит Маркус Гранлунд, приглашённый в Уфу вместо переехавшего в швейцарский чемпионат Линуса Умарка. Отдельное внимание приковано и к Сакари Маннинену, так как именно он выполняет роль центрального нападающего.

Именно Маннинен в отчётном матче забросил один из самых курьёзных голов в КХЛ в нынешнем сезоне. Без повтора попросту нельзя было разобрать, каким образом шайба оказалась в воротах голкипера СКА Михаила Бердина.

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Гол действительно случился из ничего. Гранлунд из своей зоны сделал длинную передачу вперёд, а Маннинен в районе чужой синей линии необъяснимым образом подставил клюшку. Шайба, словно лягушка, поскакала по льду и влетела в угол ворот прямо перед растерянным Бердиным. Показалось, что без Старика Хоттабыча здесь не обошлось.

Конечно, Бердину не хватило опыта и сноровки, но и эффект неожиданности сыграл с российским голкипером злую шутку. Вообще же в нынешнем сезоне, не считая эту встречу, 22-летний вратарь провёл 12 матчей, в которых одержал шесть побед. При этом процент отражённых бросков равен 91,9, а коэффициент надёжности 2,39. Не лучшие показатели для вратаря, но опять же, сделаем скидку на молодость и неопытность.

То, что Михаил выглядит растерянным, моментально заметил и тренерский штаб «армейцев». В первой двадцатиминутке россиянин успел пропустить ещё и в тот момент, когда его команда находилась в меньшинстве. Хлёстким броском сходу отличился форвард гостей Никита Сошников. Камеры сразу стали выхватывать Ярослава Аскарова, оставшегося в запасе. Аскаров активничал и, видимо, получил указание готовиться выйти на лёд. Так оно и случилось. На второй период в воротах СКА появился новоиспечённый обладатель Кубка Карьяла в составе сборной России.

Ну а Михаилу Бердину не стоит расстраиваться. Курьёзы допускают даже опытные и многое повидавшие вратари. Главное после этого не подсесть психологически и как можно скорее забыть эту шайбу.