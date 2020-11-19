Забавный гол в прыжке добил «Локомотив». Какой частью тела забил финн Йоэнсуу?

Самый проблемный клуб КХЛ нынешнего сезона финский «Йокерит», недавно вернувшийся с очередного карантина (на этот раз совсем короткого), 19 ноября гостил в Ярославле. «Шутов» встречал «Локомотив», уступивший две игры подряд (что очень нехарактерно для нынешних «железнодорожников»), однако показавший в Москве против ЦСКА довольно крутой хоккей.

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«Локомотив» проводил с «Йокеритом» уже второй домашний матч в этом чемпионате. Первая встреча запомнилась нелепой ошибкой голкипера «джокеров» Андерса Линдбека, которая, впрочем, не помешала финнам увезти гостевую победу. Сегодня же ярославцам нужен был реванш для восстановления психологической устойчивости, в противном случае третье поражение подряд неминуемо бы вызвало разговоры о небольшом кризисе в «железнодорожном» коллективе. А ведь «Локомотиву» до сих пор удавалось избежать подобных пересудов.

Но уже в первом периоде у «железнодорожников» всё пошло наперекосяк. Они играли как всегда мощно, напористо, много бросали, но никак не могли реализовать моменты и пробить Линдбека, игравшего в этот раз весьма вдохновенно и надёжно. Швед потащил 17 «выстрелов» уже в первые 20 минут игры, а партнёры отблагодарили Андерса за отличную работу голевым дуплетом. «Локомотив» подвели помарки в обороне и слабая игра голкипера Ильи Коновалова. Сначала «железнодорожники» проспали подключение к атаке защитника Пудаса, и тот нехитрым броском пробил молодого вратаря.



Затем «Локомотив» остался в меньшинстве, и тут настало время для золотых кистей Ээли Толванена. Бросок у финна выдался на загляденье, но Коновалов снова не выручил.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Локомотив» делал вроде бы всё правильно, но выхлопа не было, а счёт 2:0 добавлял уверенности «Йокериту». Андрей Скабелка выпустил на вторую двадцатиминутку лучшего вратаря КХЛ на текущий момент Эдди Паскуале, ярославцы с удвоенной энергией бросились отыгрываться, и Атте Охтамаа забил уже на 24-й минуте.



После этого у «Локомотива» было немало шансов, чтобы сравнять счёт, но Линдбек явно утром встал с той ноги, а затем «Йокерит» отличился в меньшинстве. Брайан О’Нилл забил после входа в зону, и это был первый бросок в периоде по воротам Паскуале.



Стало понятно, что сегодня просто не день «Локомотива»: крокодил не ловится, не растёт кокос. Атака не забивает, оборона пропускает дешёвые шайбы. Так бывает. Ярославцы честно пытались сражаться на глазах своих болельщиков, но Линдбек больше пропускать отказывался, а на 38-й минуте хозяев добил забавный гол от Ессе Йоэнсуу. Очередная контратака «шутов», у Никласа Йенсена не получается бросок с левого фланга, но шайба вылетает на пятачок, где финский великан Йоэнсуу буквально сминает Илью Любушкина. Защитник «Аризоны», приехавший скоротать ковидные каникулы в родной клуб и дебютировавший в сезоне КХЛ именно в этой встрече, стоя на коленях всё-таки не позволяет Йоэнсуу забить традиционным методом, но хитрый финн чуть подпрыгивает и забрасывает…чем?

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Шайба попала то ли в грудь, то ли в предплечье, то ли в локоть Йоэнсуу (повторы из Ярославля не дают возможности разобраться конкретнее), но хорошо видно акцентированное движение рукой от финна. Казалось, гол отменят, однако арбитры ничего умышленного в действиях форварда «шутов» не заметили и после видеопросмотра уверенно указали на центр.



Видимо, шайба зашла в ворота от могучей груди Йоэнсуу, поэтому умышленное движение рукой финна осталось без внимания. В «Локомотиве», впрочем, оспаривать вердикт судей и не планировали, так как от победы «железнодорожников» в этой игре отдаляли точно не арбитры. У ярославцев был целый период на камбэк, но «Йокерит» сыграл очень грамотно в защите, а Линдбек сделал ещё 14 сейвов – всего за матч их набралось 39.



Как итог – заслуженная победа «Йокерита». Кстати, в качестве тренера у «шутов» на этом матче выступал легендарный Яри Курри, который, вообще-то – президент и владелец клуба. Неужели лавры Романа Ротенберга не дают покоя? Так или иначе, Курри лично решил подменить Лаури Марьямяки, оставшегося в Хельсинки на карантине. И очень удачно – «Йокерит» сыграл образцовый выездной поединок.



«Локомотив» же впервые в сезоне потерпел три поражения подряд. Вот он, тот самый кризис? На мой взгляд, так говорить пока неправильно. Ярославцы играли хорошо, их подвела непруха в завершении атак, а также действия Коновалова, который не сумел дать шанс команде в первом периоде.