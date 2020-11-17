«Локомотив» выдержал экзамен, СКА закрыл тему молодёжного фетишизма. Что происходит в КХЛ

После очередного игрового дня КХЛ, подарившего нам сразу несколько топ-матчей, делимся новой порцией наблюдений и выводов.

«Локомотив» выдержал экзамен, но ЦСКА по-прежнему лучшая команда КХЛ

Ярославский «Локомотив» умудрился пройти всю осень без спадов, подопечные Андрея Скабелки были самой горячей командой КХЛ в октябре и начале ноября, а потому первой встречи «железнодорожников» с вечным фаворитом лиги ЦСКА я ждал с нетерпением. Было понятно, что это будет важнейший экзамен для ярославцев, которые после двух с половиной месяцев регулярки выглядели едва ли не главным фаворитом Западной конференции.



После матча смело могу сказать, что экзамен «Локомотив» выдержал. ЦСКА предложил гостям свой лучший хоккей: агрессивный, быстрый, плотный, силовой. У «армейцев» был прекрасный настрой, они не допускали глупых ошибок, голкипер Юханссон действовал надёжно. Против красно-синих, находящихся в идеальной форме, невероятно тяжело бороться, но «Локомотив» в целом справился. Ярославцы позволили сопернику владеть инициативой, ЦСКА привычно душил и нагнетал в чужой зоне, активно использовал наложения звеньев, высоко прессинговал, а в нейтральном периметре «армейцы» буквально не давали продохнуть сопернику, мешая игрокам «Локомотива» совершить хотя бы две точные передачи вперёд подряд. Но выигранное вчистую пространство практически не приносило ЦСКА дивидендов, потому что «Локомотив» не давал «армейцам» преобразовать физическую активность в бросковую. Ярославцы играли очень строго, быстро, умно и самоотверженно, и в результате до Эдди Паскуале дошло лишь 14 бросков за всю игру. Небывало низкий показатель для ЦСКА на домашнем льду!

При этом «Локомотив» не только терпел, но и выдерживал скорости, не проигрывал силовые единоборства, однако в атаке раз за разом вяз в «армейском» болоте. В итоге ярославцы проиграли, допустив несколько ошибок, которые ЦСКА не простил. Тут упустили подключение Дальбека из глубины, там недосмотрели за Робинсоном на пятачке. Но надо понимать, что такой ЦСКА, как был вчера, свои шансы всё равно бы нашёл, а «Локомотив» — всё равно бы где-то дрогнул. Почему? Да хотя бы потому, что Скабелка работает в Ярославле первый сезон, а Никитин шлифует свою систему в ЦСКА уже четвёртый год. При этом потенциал у «Локомотива» всё же огромный, ощущения от старта чемпионата не обманули. Мне понравилось, как ярославцы при счёте 0:2 продолжили стараться нагнетать и ещё строже стали действовать у своих ворот. А ведь очень сложно играть правильно, понимая, что отыграть в гостях две шайбы у ЦСКА практически нереально. Подавляющее большинство клубов в такой ситуации расстраивается, опускает руки и позволяет ЦСКА себя добить. Но «Локомотив» бился, и ведь мог отыграться! Помните классный сольный проход Владимира Ткачёва к воротам Юханссона? Форварду «железнодорожников» не хватило немного мастерства и везения в этом эпизоде, а в обратной атаке «Локомотив» получил третью шайбу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Ярославцы хоть и проиграли, но сумели показать, что у них большое будущее. Возможно, уже в ближайшем плей-офф. Ну а ЦСКА в очередной раз доказал, что он успешен не из-за денег Роснефти, не из-за длинной скамейки, не из-за наличия суперзвёзд в составе, а благодаря блистательной работе тренерского штаба Игоря Никитина. С «армейцами», конечно, можно бороться за счёт настроя или правильной тактики, но в отдельно взятом матче. Однако на сегодняшний момент я не вижу в КХЛ команды, которая смогла бы обыграть ЦСКА в серии до четырёх побед.

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Квартальнова много критикуют, но «Ак Барс» в полном порядке

Если в Москве отличный тест проходил «Локомотив», то в Казани предстояло доказать свой уровень «Автомобилисту». В соперниках у уральцев был, конечно, не такой монолитный фаворит, как ЦСКА. У «Ак Барса» немало своих проблем, справедливые стрелы критики летят и в Квартальнова, и в хоккеистов, но, тем не менее – казанцы, как и прогнозировалось летом, идут на первом месте в конференции, а значит, матчи с ними являются отличной лакмусовой бумажкой для любого претендента на корону Востока.

В позапрошлой встрече в Ярославле «Автомобилист» порадовал тактической гибкостью. Подопечные Билла Питерса не стали состязаться с «Локомотивом» в открытом хоккее, отдали инициативу и провели очень качественный гостевой поединок, сделав ставку на плотную, насыщенную оборону и контратаки. Подобного хоккея, который пригодится команде Питерса в плей-офф, я ждал от «Автомобилиста» и в Казани, но в столице Татарстана уральцы решили начать с позиции силы. Команда Питерса была активнее в начале встречи, чертила фирменные атаки с ходу, но пробить Адама Рейдеборна не удалось, а на восьмой минуте периода казанцы упустили на пятачке Михаила Глухова. Вскоре Якуб Коварж подарил хозяевам большинство, и тут сказалось высокое индивидуальное мастерство Александра Бурмистрова и Дмитрия Воронкова. Первый нанёс ювелирный кистевой бросок в угол, а второй наглухо закрыл обзор Коваржу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Не могу сказать, что Питерс ошибся с тактикой — если команда получает возможность играть первым номером, то почему бы ей не воспользоваться. Просто игроки «Автомобилиста» как будто забыли, что приехали в гости к «Ак Барсу», с любыми хоккеистами которого надо играть строго и плотно. А что получилось в результате? Атакующие претензии в начале игры обозначили, но в обороне-то откровенно провалились. А как сказать иначе, если Михаил Глухов в моменте с первой шайбой находится на пятачке совершенно один, а в меньшинстве никто из четвёрки даже не пытается помешать Бурмистрову и Воронкову заниматься своими делами? Наверное, в этой встрече всё-таки Питерсу следовало сделать акцент именно на игре у своих ворот.

Но давайте похвалим и «Ак Барс». Казанцы порой действуют ни шатко, ни валко, обыгрывают середняков на тоненького, а могут вообще провалиться в нескольких матчах подряд. Но в статусных играх мы почти всегда видим сильный, подтянутый, настроенный и боевой «Ак Барс», которого попробуй обыграй. Да, странно, что коллектив Квартальнова вдруг стал командой настроения, но я уже как-то предполагал, что Дмитрий Вячеславович мог пересмотреть свои взгляды и изменить отношение к регулярке.

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Вчера же «Ак Барс», забив два гола в первом периоде, идеально сыграл по счёту, причём вовсе не отбрасывался, не играл в глубокий откат, а по броскам проиграл «Автомобилисту» только в третьем периоде. Да и то, на мой взгляд, только потому, что катастрофически уступил оппоненту на точке вбрасывания. Но на результате это никак не сказалось: «Ак Барс» одержал хорошую победу, впервые в сезоне оставив без голов команду с одним из лучших нападений в КХЛ.

СКА закрыл тему фетиша на молодёжь в КХЛ

После Кубка Карьяла, на котором мы все влюбились в молодёжную сборную России, в медиапространстве КХЛ началась новая волна моды на юных хоккеистов. Многие эксперты, журналисты и болельщики призывали вводить в состав клубов лиги чуть ли не целые пятёрки ребят U20, появлялись критические материалы на тему того, что нашу блистательную молодёжь зажимают упрямые тренеры. Прямо, фетиш какой-то…Тему подогрел СКА – донор сборной России, как теперь модно говорить. Петербуржцы в гостевых матчах в Хельсинки, Подольске и Череповце ставили в состав по целой пятёрке представителей молодёжки, как бы подавая пример другим клубам.

Оказывается, в хоккей можно играть, а не работать. Чем сборная России покорила наши сердца Разбор игры команды Игоря Ларионова на Кубке Карьяла.

Но если со СКА весь этот бум на молодёжку начался, то сами же «армейцы» его и успокоили. На серьёзный домашний матч с «Салаватом Юлаевым» из молодых игроков петербуржцев вышли только защитник Кирилл Кирсанов и форвард Марат Хуснутдинов. Кирсанов сыграл почти девять минут (худшее игровое время среди дефов), Хуснутдинов провёл на площадке 7.12 – меньше только у Якова Тренина. Думаю, этим СКА показал, что даже при всём своём уникальном векторе развития, даже при многолетнем тренере молодёжки у руля, в реально важных матчах он будет делать ставку на проверенных, опытных игроков. И это абсолютно нормально.

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Правда уже, хватит повсеместно кричать о молодёжи. КХЛ — это не лига 18-19-летних парней, а серьёзный чемпионат, где клубы борются за Кубок, а не обкатывают юниоров, где с тренера спрашивают за результат, а не за количество подведённых к основе воспитанников. И, кстати, уж в этом-то году нам грех жаловаться на подпитку клубов молодыми кадрами. А вот выражать надежду, что наставнику «Салавата» Томи Лямся кто-то там подскажет, как использовать Родиона Амирова (которому ещё работать и работать, чтобы завоевать место в основе Уфы), – это за гранью.

Каменский: беспокоит ситуация с Амировым. Думаю, Лямся подскажут, как его использовать

Высказывал уже мысль и повторю её ещё раз: молодёжь не должна входить в КХЛ насильно, только под влиянием модных тенденций. В 18-19 лет на взрослом уровне играют только уникумы, и абсолютно нормально, если парень в этом возрасте периодически спускается в МХЛ или ВХЛ.



Впрочем, что касается СКА, то у «армейцев» есть такой молодой игрок, который уже способен влиять на результат команды. Это вратарь Ярослав Аскаров. Вчера он заменил оконфузившегося Михаила Бердина после первого периода, дал уверенность петербуржцам и помог СКА перевернуть ход матча с Уфой. Да, Аскаров отразил не так много бросков за 40 минут (всего 10), но от этого молодого кипера буквально пышет спокойствием и надёжностью. Это такое абстрактное ощущение, но вы можете его прочувствовать так же, как и игроки СКА, пересмотрев вчерашний поединок.

Очень курьёзный гол в ворота СКА! Шайба попала в сетку после необъяснимого рикошета Вратарю «армейцев» Михаилу Бердину не позавидуешь.

И немного о самой игре. Она ожидаемо получилась очень качественной и равной. Но «Салават», забив два гола в первом периоде после ошибок Бердина (во второй шайбе Михаил тоже сыграл неудачно, запустив в ближний угол открытый бросок Сошникова), затем практически не создал никакой остроты у ворот Аскарова. СКА же ощутимо добавил в скорости, активности, давлении, что вылилось в две шайбы Антона Бурдасова. Вот кто сейчас настоящий лидер СКА – зрелый, опытный хоккеист, сумевший сильно добавить в нынешнем сезоне в плане командных качеств и не потерявший свой шикарный бросок.



Ну а гол в овертайме – это восхищение напором Кемппайнена, техникой Ткачёва и, конечно, большой привет Маркусу Гранлунду. Один из лидеров «Салавата» допустил грубую ошибку, потеряв шайбу в своей зоне, но нет никакого смысла финна за неё долго корить. Просто так бывает, в том числе и с ведущими хоккеистами.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

В конце концов, Гранлунд пришёл в «Салават» на место Умарка, а уж швед-то за пять лет в Уфе привёз в свои ворота не один десяток голов. Но Линус всегда «отмазывался» за ошибки, а чем в следующем матче ответит Гранлунд?