Гатиятулин два года сидел за спинами в СКА, а сейчас снова шумит с «Трактором». Надолго?

Обыграв 18 ноября в гостях СКА «Трактор» впервые со времён Валерия Белоусова возглавил таблицу Восточной конференции. Пусть на ненадолго, пусть на один день и пусть у «Ак Барса» и «Автомобилиста» были матчи в запасе, но возглавил. Важен сам факт, что после абсолютной разрухи, учинённой бывшим вице-президентом Борисом Видгофом, дела в Челябинске всё-таки наладились и «Трактор» спустя сезон вновь стал командой, которая на что-то претендует. И главным творцом челябинского перерождения стал наследник Валерия Белоусова Анвар Гатиятулин — тренер, который «Трактору» три года назад принёс бронзовые медали, а последние два сезона просидел в Петербурге за спиной Воробьёва и Кудашова.

Весной в Челябинске произошла своего рода революция: провалившегося по всем фронтам Бориса Видгофа сменил новый генеральный директор Иван Савин, который в связке со спортивным директором Романом Беляевым при имеющемся бюджете провёл роскошную селекцию и сохранил всех лидеров, не побоявшись выдать им длительные контракты. Не побоялся Савин и впервые в истории КХЛ представить крайне противоречивую и отчасти популистскую стратегию развития клуба «Трактор-2025», чуть позже запустив масштабный ребрендинг.

Фото: hctraktor.org

Летом мы уже писали о том, что обновлённый «Трактор» стал, возможно, самым дальновидным клубом Востока и с обновлённой командой сможет сразу обосноваться в топ-4. Однако системообразующим предприятием челябинского перестройки стал именно Гатиятулин, назначение которого было единственным верным решением. Хотя бы потому, что его возвращение в Челябинск стало первым за долгое время консенсусом с болельщиками.

«Трактор» очень сильно изменился. Теперь это самый дальновидный клуб Востока Новая команда Гатиятулина строится на несколько лет вперёд, но может удивить уже в следующем сезоне.

О том, что руководство считает Гатиятулина ключевой фигурой в нынешнем «Тракторе» говорит тот факт, что сразу после возвращения в Челябинск, 44-летний специалист вошёл в совет директоров. И этот шаг показывает насколько разнится нынешний статус Анвара по сравнению с тем годом, когда он впервые возглавил «Трактора». Если после бронзового сезона он чуть ли не в открытую давал понять в интервью, что на селекцию практически не влияет и работает с тем, с чем дают, то сейчас без согласования с ним ни один трансфер не проворачивается.



Теорию о том, что несколько лет назад у Гатиятулина и близко не было подобного влияния на клубные подтверждает бывший пресс-атташе «молодёжки» Пётр Терещенков. Не так давно в своём Telegram-канале он рассказал, как предыдущее



руководством «Трактора» после провала Андрея Николишина изводило Гатиятулина, в тот момент помогавшего Валерию Брагину на Суперсерии в Канаде, звонками с мольбами возглавить первую команду. При этом, несмотря на огромный интерес и постоянные требования дать мгновенный ответ, челябинские менеджеры, по словам Терещенкова, дали Гатиятулину пистолетом с одним патроном. Благо, что в итоге единственный выстрел попал в цель.

Фото: Дмитрий Кулинчич, photo.khl.ru

Единственное, что смущало после возвращения Гатиятулина в Челябинск —это заявленный в клубной стратегии «комбинационный и зрелищный стиль». Памятуя, в какой закрытый хоккей «Трактор» играл в бронзовый год, слабо верилось, что Гатиятулин откажется от хоккея, который приносил результат. Пусть Анвар всё время вторит, что любит атакующий хоккей и тогда играть от атаки «Трактора» не позволял состав, и каждый раз отвечает на обвинения в прямолинейности фразой из разряда «не мы такие – жизнь такая». В нынешнем «Тракторе» креативных игроков куда больше, но от этого хоккей Гатиятулина ярче не стал, даже несмотря на то, что челябинцы идут седьмыми в лиге по количество заброшенных шайб.



Главный тренер «Трактора» своим идеалам не изменяет, а активному форчеку сознательно предпочитает всё тот же излюбленный откат, за который так не любили «Ак Барс» Билялетдинова. «Трактор» сам ничего не делает и другим не дает», — именно так пытался оправдаться после матча с челябинцами нападающий СКА Владислав Каменев. Но есть ли смысл Гатиятулину играть в активный прессинг и давление, если у него нет для этого ресурсов и даже в четвёртом звене играют не самые скоростные Косов, Карлин и Авцин. Да, под хоккей «Трактора» иногда можно укладывать даже самых шумных младенцев, но кого это волнует, когда есть результат? В Челябинске со времён Белоусова помнят и любят комбинационный хоккей, но, как и везде, ещё больше там обожают звон медалей.



У Гатиятулина, как и у большинства современных коучей, есть своя система и одно из её главных преимуществ то, что в ней прекрасно себя чувствуют «игровички» типа Бывальцева и Седлака. Анвар не загоняет своих хоккеистов в рамки и не пытается задушить креатив на корню, а некоторых и вовсе старается оградить от черновой работы. О том, насколько челябинец может быть гибким говорит история шведа Рихарда Гюнге, которого при Гатиятулине частенько обвиняли в трусости:



«Может быть, у него есть проблемы при игре в защите, но зачем же я буду требовать от хоккеиста то, что у него не получается? Наоборот, пусть делает то, что у него выходит лучше всего. И в команде говорил, чтобы ребята освобождали нашего шведа от черновой работе», — отвечал тогда рулевой Челябинска.

Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

А ещё из Гатиятулина просто невозможно вытащить какую-нибудь сенсацию на пресс-конференции. Челябинские коллеги иногда жалуются, что пресс-конференции с участием главного тренера «Трактора» — эталон серости в палате мер и весов. Но осторожность Гатиятулина в общении с прессой, нежелание выносить сор из избы и подвергать хоккеистов публичной экзекуции лишь добавляют ему вес в глазах игроков и руководства. Да и вообще, помните ли вы хоть один конфликт с его участием, просочившийся в медиапространство?



Вот и из СКА Анвар уходил без скандала. Хотя казалось, что любой тренер масштаба Гатиятулина, покупая билет из Санкт-Петербурга, обречён на не самый приятный разрыв с Романом Ротенбергом. Напротив, челябинец постоянно подчёркивает, что благодарен СКА за два сезона и возможность увидеть изнутри систему базового клуба сборной. Но в Петербург Гатиятулин переезжал не ради конспектов Воробьёва и Кудашова, а ради автоматического попадания на тренерский мостик сборной и возможности поработать с хоккеистами, которые до «Трактора» никогда бы не доехали.

Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Идея Ротенберга в 2018 году собрать трёх лучших тренеров страны в штабе сборной, глядя на опыт сборной Канады, на каждом крупном турнире собиравшей вокруг Майка Бэбкока лучшие умы, смотрелось интересно. Однако на клубном уровне трио Воробьёв – Кудашов – Гатиятулин распалось уже через сезон, а КХЛ в итоге на два сезона лишилась топового российского главного тренера. И, кто знает, может быть с Гатиятулиным предыдущие два сезона сложились бы для «Трактора» по-другому?