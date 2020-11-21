«Из меня вытек «цемент». Игрок НХЛ отрезал себе палец, но стал лучше и взял Кубок Стэнли

Для кого-то лишиться пальца – это трагедия. Пэт Вербик же считал, что это наоборот, вывело его игру на новый уровень и помогло достичь больших высот в НХЛ. Об успешности его карьеры говорят и цифры – 522 гола и 1062 очка в 1424 матчах, Кубок Стэнли с «Далласом».

В 18 лет нападающий был задрафтован «Нью-Джерси» и сразу же, минуя фарм-клубы, попал в основную команду. Во втором сезоне он забил 20 голов, в третьем – 15. В 1985-м «Дэвилз» вновь не попали в плей-офф, и Вербик, как и всегда в межсезонье, отправился домой, работать на семейной свиноферме.



Вербик вырос в сельской местности и с детства приучился к тяжёлому труду (это качество потом помогало ему и на льду). «Это не шутка, мы свиноводы. У нас 600 гектаров земли и 5000 свиней. Это хорошая жизнь, но в то же время огромный труд», — рассказывал он.



Уже в «Хартфорде» к нему даже приклеилась кличка Свиновод. Позже он получил более звучное прозвище – Маленький Комок Ненависти – за спортивную злость, бешеную энергетику, наглость и мужество.

«Это мог быть конец карьеры». Травма Макдэвида, которая держалась в секрете Подробностей не знали даже в Канаде. Они вскрылись только спустя 10 месяцев.

Но вернёмся к событиям, повлиявшим на карьеру нападающего. 15 мая 1985 года он работал на зерновой сеялке и заметил, что в ней что-то застряло. Это могло привести к поломке, так что Вербик слез с машины и полез в установку, чтобы вытащить из неё кусочек мешка. Но внезапно поскользнулся и левая рука попала прямо в движущийся бур. В следующий момент его большой палец упал в ящик с удобрениями. Ещё три пальца были сильно изрезаны.



«Я смотрю на большой палец, а его нет. По ощущениям было похоже на порез бумаги, но большой пальца не было. Я подумал: «Боже, пожалуйста, верни меня на три секунды назад», — вспоминал Вербик.

Брат Пэта Брайан срочно повёз его в ближайшую больницу, но в спешке они забыли об отрезанном пальце. Пока Пэтом занимались врачи, Брайан позвонил домой и велел отцу найти палец. К счастью, все действовали быстро и слаженно – палец нашёлся и был успешно доставлен в больницу.



Операция длилась больше шести часов – хирурги смогли сшить все сосуды и даже использовали часть вены из ноги, чтобы улучшить циркуляцию крови, но всё равно сомневались, что Вербик когда-нибудь сможет играть. «Твоя карьера может быть окончена, сынок. Хоккеист не может держать клюшку без здорового большого пальца», — сказал ему хирург. Он не мог даже сказать, восстановится ли кровообращение в пришитом пальце.

Однако для Вербика всё сложилось удачно. Кровообращение восстановилось, лечение проходило успешно. Нападающий начал долгий курс физиотерапии и уже к августу мог тягать гантели и держать клюшку. В тренировочный лагерь «Нью-Джерси» Вербик приехал, как ни в чём не бывало, и в итоге не пропустил ни одного матча из-за травмы!

Более того, его результаты пошли вверх прямо на глазах! 25 голов, затем 35, а в 1988 году Вербик установил рекорд «Нью-Джерси» по голам за один сезон (46), который держался 18 лет. Четыре раза за карьеру он забивал не менее 40 голов и набирал не менее 80 очков. Он несколько лет был капитаном «Хартфорда», играл за сборную Канады на чемпионатах мира и Кубке мира, дважды приглашался на Матч звёзд НХЛ.



«Когда палец отрезало, из раны вытек весь «цемент», и мои руки стали мягкими», — с ухмылкой объяснял Вербик свою возросшую результативность. Он в шутку рассказывал и о том, что палец отлично прирос обратно, потому что напитался удобрениями. «Когда я увидел его на матче в Нью-Джерси, то спросил, правда ли, что его палец так хорошо напитался удобрениями, что вырос в два раза длиннее? Он засмеялся. Это был очень пылкий игрок, который оказывал огромное влияние на результаты команды», — вспоминал судья Керри Фрейзер в книге The Final Call.

«Четыре раза выносило с дороги в снежную бурю». Игрок «Бостона» рисковал жизнью ради игры По дороге машина улетела в кювет, лицо Эдди Шора было обморожено, а пальцы похожи на клешни. Но он приехал на матч и забил единственный гол.

Уже под конец карьеры Вербик оказался в «Далласе» — тренер Кен Хичкок как раз любил таких жёстких и неуступчивых игроков, которые становились настоящей головной болью для соперников. Его результативность уже шла на спад (хотя в одном из сезонов за «Старз» он выбил 31 гол), но богатый опыт нападающего пригодился «Далласу» в плей-офф. В 1999 году он поднял над головой Кубок Стэнли, а карьеру завершил после 20 сезонов в НХЛ, став единственным игроком в истории лиги, который забил больше 500 голов и при этом набрал больше 2500 штрафных минут.



Сейчас у Вербика есть собственная ферма, но работать там самому так часто уже не получается. Долгое время он был помощником генменеджера в «Тампе», а теперь занимает аналогичную должность в «Детройте».