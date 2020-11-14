«Это мог быть конец карьеры». Травма Макдэвида, которая держалась в секрете

Самый быстрый игрок планеты, год за годом играючи выбивающий в НХЛ гроссмейстерскую сотню очков, но весной 2019-го Коннор Макдэвид гадал, сможет ли продолжить карьеру, а если сможет, то вернётся ли он на прежний уровень? Это была не первая травма в его молодой карьере, но самая страшная, потому что неизвестность пугала больше всего.

Последний матч регулярного сезона уже ничего не решал – «Эдмонтон» уже давно выбыл из борьбы за плей-офф, а Макдэвиду было уже нереально догнать лучшего бомбардира Никиту Кучерова, но это не значило, что надо играть спустя рукава. В начале второго периода Макдэвид на скорости прорвался к воротам Майка Смита, запнулся о защитника «Калгари» Марка Джиордано и врезался в ворота. Он не мог подняться, а в глазах был испуг.

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«Я ударился о штангу, боль была такая, что казалось, нога разлетелась на кусочки. Я держался, пока мы не скрылись в подтрибунном помещении, после чего превратился в развалину. Потребовалось минут 10, только чтобы доковылять до раздевалки. После рентгена врач сказал, что ничего не сломано, я ещё подумал, что это хорошо. Оглядываясь назад, лучше бы это был перелом», — рассказывает Макдэвид.



Уже на следующий день он появился перед прессой и рассказал, что перелома нет, прогнозы хорошие, и даже шутил. Он ещё не знал, насколько всё серьёзно. Позже в «Эдмонтоне» решили держать всё в секрете.

Диагноз и главный вопрос – неужели это конец карьеры?

Макдэвиду сделали МРТ и поставили диагноз – растяжение задней крестообразной связки второго уровня. Неприятно, но не конец света. Вот только колено всё ещё было сильно опухшим, поэтому вначале врачи не смогли разглядеть все повреждения. Макдэвиду посоветовали подтвердить диагноз у другого врача. Он полетел в Колорадо.



«Второй врач сказал, что у меня не растяжение, а полный разрыв задних крестов и разрыв обоих менисков, и надо делать полную реконструкцию колена», — говорит Макдэвид.

Проблема была в том, что это сложная операция, которую может выполнить не каждый хирург, и гарантий никто не даёт. Плюс такая операция предусматривает скрепление тканей и костей с помощью металлических болтов и пластин. Доктор настаивал, что операция нужна, и нужна срочно. Ещё вчера.



«Ему было трудно говорить об этом, но я чувствовал, что он полностью опустошён от мысли, что это может быть конец карьеры», — вспоминает агент игрока Джефф Джексон.

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Операцию назначили через два дня, но Макдэвид решил проконсультироваться у третьего врача, в Лос-Анджелесе. Тот подтвердил второй диагноз, но сказал, что операцию делать слишком рискованно, лучше попробовать консервативное лечение.



Фактически, колено Макдэвида было полностью оторвано от голени, плюс порвалась подколенная мышца (а спустя 10 дней после травмы обнаружили трещину берцовой кости). Операция точно означала, что он пропустит не меньше года, и никто не давал гарантий, что он полностью восстановится. Без операции была слабая надежда, что он сможет хотя бы встать на коньки через полгода. И всё равно никто не давал никаких гарантий.



«И что мне было делать? На принятие решения оставались сутки, от него зависела вся моя следующая жизнь. Хоккей – это моя жизнь, быть активным – моя жизнь. И вдруг всё это висит на волоске», — говорит Макдэвид.



Он решил отказаться от операции, хотя никто не был уверен, что она не потребуется в дальнейшем. 40 дней лечения в барокамере, чтобы насытить ткани кислородом. До того, как связки и кости не начнут срастаться, любые нагрузки на ногу были запрещены.



Каждые две-три недели врачи проверяли динамику на МРТ и УЗИ. Всё ли нормально? Хорошо ли продвигается лечение, или уже пора ложиться на операцию? Процесс затягивался, кто-то сомневался в успехе, Макдэвид был как на иголках. «Наступил июль, а мы всё ещё не были уверены, что получится обойтись без операции. Восстановление идёт, но насколько быстро? Смогут ли ткани срастись?», — рассказывает Коннор.



Наконец, забрезжил свет в конце тоннеля – задние кресты начали срастаться. Мениски восстанавливались медленнее, но уже можно было по чуть-чуть нагружать ногу. Пока не на земле, а в бассейне, чтобы снизить нагрузку на сустав.



Сначала бассейн, потом занятия в зале лёжа, не наступая на ногу, потом простые прыжки на батуте. Сделать 10 приседаний в воде, потом 10 приседаний с гантелями. Проверить, как реагирует нога. Всё хорошо? Тогда переходим к более сложному упражнению. И так по 10 часов в день, семь дней в неделю, на протяжении нескольких месяцев.



«Он настолько хорош, потому что его мозг чётко координирует все движения и всегда знает, что происходит с мышцами. После травмы ему предстояло заново построить эту координацию», — говорит один из десятков врачей, который работал над восстановлением Макдэвида.

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Возвращение на лёд

Медики считали, что Коннору нельзя выходить на лёд раньше сентября, но один из врачей посоветовал начать кататься. «Я не представлял, что меня ждёт. Какие будут ощущения, каково будет впервые снять с ноги фиксатор и надеть коньки. Я выхожу на лёд, и всё здорово! Даже если на этом прогресс остановится, и мне всегда придётся ходить с фиксатором, я всё равно смогу играть. Но я уже думал о том, чтобы вернуться в состав к первому матчу сезона.

Сначала он катался один пару раз в неделю, а отец следил, чтобы он не делал на льду ничего рискованного. Потом начал заниматься с тренером по катанию – надо было вернуть уверенность в себе, заново проработать все движения. Врачи всё чаще стали упоминать начало сезона как дату возвращения, а Макдэвид приступил к полноценной работе в зале.



В августе Макдэвид не приехал на сбор по набору физической формы, и в прессе поползли слухи, что с ним что-то не так. Но в сентябре он появился на сборах команды и рвался в бой. «Я сыграл два предсезонных матча и чувствовал себя не очень хорошо. Было много вопросов по тому, как я буду играть», — говорит он.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

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В первом же матче сезона Макдэвид забил победный гол, и стало ясно, что он вернулся, и он ничуть не хуже, чем был прежде. Врачи разводят руками – они никогда не видели, чтобы связка так хорошо срослась без вмешательства, а спортсмен так быстро восстановился от такой серьёзной травмы.



Только спустя 10 месяцев после травмы, когда Sportsnet выпустил фильм об этой истории под названием «Чего бы это ни стоило», Канада узнала, насколько всё было серьёзно. Макдэвид смог вернуться (да ещё так быстро!) не только благодаря слаженной работе целой команды врачей, но и за счёт огромного желания и железной воли сделать всё, что в его силах.



В прошлом сезоне он пропустил несколько недель из-за новой травмы, но всё равно набрал 97 очков в 64 матчах. По-прежнему никто не может сравниться с ним в скорости.