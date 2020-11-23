В «Барысе» зреет первая отставка на Востоке. Мартемьянов — идеальный кандидат на замену

Когда «Барыс» прошлой весной, после ухода Андрея Скабелки, начал поиски нового главного, за хаотичными телодвижениями казахстанского клуба хотелось наблюдать с выражением лица Джеймса Макэвоя, задающего вопрос: «Что вообще здесь происходит?» Уже в апреле практически все были в курсе об уходе белоруса, и казалось, что руководство «Барыса» должно было заблаговременно начать готовиться к поискам нового рулевого и хотя бы банально составить вменяемый шорт-лист, но вместо это нур-султанцы повели себя так, будто Скабелка поставил клуб перед фактом, и в итоге затянули с назначением нового главного до середины июня.

На протяжении почти двух с половиной месяцев в прессе всплывали фамилии нескольких кандидатов. Одни отправляли в Нур-Султан недавнего обидчика сборной Казахстана и главного тренера сборной Польши финна Томека Валтонена и его соотечественника Вилле Пелтонена, вторые — белоруса Андрея Сидоренко, третьи — не так давно покинувшего нас легендарного пана Милоша Ржигу, а ближе всех к «Барысу» был куда более именитый финн Кари Ялонен, чей агент прямо подтверждал факт переговоров с казахстанцами. Всё бы ничего, но, перебирая кандидатов, клуб из Нур-Султана выпустил на своём официальном сайте пресс-релиз, в котором назвал одним из претендентов на пост своего бывшего тренера Ари-Пекку Селина, мгновенно открестившегося от этой новости и готового было, разве что, демонстративно потрясти перед всеми действующим контрактом.

Нетипичное со всех сторон решение вбросить болельщикам новость о мнимых переговорах с коучем, впервые в истории КХЛ преодолевшим с «Барысом» порог первого раунда, выглядело как банальное успокоительное для болельщиков, измученных аурой неизвестности. В ситуации, когда команда уже как месяц была обезглавлена, пресс-релиз с упоминанием фамилии Селина подействовал лучше любого седативного и дал ещё немного времени. Хорошая попытка, учитывая, что в Казахстане финна до сих пор воспринимают, как мессию, способную вытащить команду из любой по счёту точки. Однако в конце концов нехитрая отсрочка руководству «Барыса» ничего не дала, и в клубе не придумали ничего лучше, как сделать главным тренером казахстанца Юрия Михайлиса.

И назначение местного специалиста изначально выглядело сомнительно хотя бы из-за отсутствия у него как такого опыта работы главным в вертикали КХЛ/ВХЛ: Михайлис шесть лет работал главным в фарм-клубе «Барыса» «Номаде», который переместился из чемпионата Казахстана в «вышку» только в прошлом сезоне и финишировал в общей таблице лишь 27-ым. Не легковат ли багаж для сменщика одного из лучших тренеров КХЛ, ради которого местные болельщики перепевали бессмертный хит группы «Жуки»? Тем более в ситуации, когда вслед за Скабелкой столицу Казахстана покинули сразу 3 опоры, на которых зиждилась выстроенная им в «Барысе» конструкция — первый центр Корбэн Найт, основной голкипер Эдди Паскуале и ключевой защитник Атте Охтамаа.

Во многом Михайлис-старший стал заложником планки, заданной белорусом, показавшим, что можно выигрывать дивизион не только с помощью кучи легионеров, но и за счёт отлаженной системы, где местные хоккеисты не смотрелись инородными телами. Да, у Скабелки, как и любого его предшественника, была россыпь качественных североамериканцев, которые в 80% случаев определяли результат. Но, как минимум, в заслугу нового тренера «Локомотива» можно поставить то, что при нём несколько сократилось классовое неравенство между иностранцами и казахстанцами и увеличился вклад вторых в общекомандный результат. Пусть те же Шестаков, Акользин, Сагадеев и Петухов не отгружали шайбы пачками, но были моторчиками, которые всё время играли в давление и поддерживали невероятно глубокий прессинг «Барыса». Да и стоит ли напоминать, что сын действующего рулевого нур-султанцев Никита вышел на новый уровень именно при Скабелке.

Михайлису пора ехать в российский топ-клуб. «Магнитка» и «Локомотив» — лучшие варианты Никита уже созрел для топ-клуба и через несколько лет может стать первым представителем Казахстана в НХЛ с 2013 года.

В столице Казахстана за два года привыкли к топ-2 Востока и второму раунду, и теперь в головах болельщиков это две вещи, которые должны быть по умолчанию. А значит на контрасте со Скабелкой любой иной результат будет признаваться неудовлетворительным. Михайлис согласился возглавить «Барыс» не в самое удачное время, но вряд ли бы него в будущем был другой шанс порулить первой командой страны — летом ему её вверили скорее вопреки, чем благодаря. По большому счёту, что он вообще терял? Найти работу в чемпионате Казахстана он всегда сумеет.

Практически сразу после назначения Михайлис рассказал, как ему будет приятно работать с командой, в которой выстроена своя тактика и система, а для себя поставил задачу — не навредить команде. Размышления о том, пытался ли казахстанский тренер выехать на багаже предшественника оставьте фанатам Дмитрия Аленичева, но в той ситуации слова Михайлиса выглядели как логичное нежелание ломать то, что работает. Только в этом сезоне «Барыс» не выглядит прошлогодним механизмом, а команда идёт вне зоны плей-офф. Пусть и имеет три матча в запасе.

Сейчас ситуация в Нур-Султане не патовая, но окончательно она может усугубиться после драки казахстанца Никиты Клещенко и канадца Джесси Блэкера на тренировке. Это ли не свидетельство того, что Михайлис потерял контроль над командой? После матча с «Салаватом Юлаевым» главный тренер «Барыса» на пресс-конференции отмахнулся от журналистов, сказав, что драка — это рабочая обстановка и, вообще, мол, не только у нас дерутся, а после сразу же удалился, не дав завалить себя неудобными вопросами.

Как бы крамольно это ни звучало, драки внутри команды действительно обычное явление. Но каким бы ни был её контекст, это скорее банальное подтверждение нездоровой атмосферы внутри коллектива, чем доказательство того, что в команде есть неравнодушные парни. Даже драку Зака Сэнфорда и Роберта Бортуццо, после которой «Сент-Луис» начал чемпионское восхождение, по словам Владимира Тарасенко, в «Блюз» воспринимали как абсолютное дно, а не самопроизвольный всплеск эмоций. Но в ситуации с «Барысом» ключевой вопрос даже не в том, почему Клещенко напал на Блэкера, а в том, каким образом и с какой целью в руках журналистов оказалась видео потасовки? Как говорится, все всё понимают.

В «Барысе» рассказали о драке на тренировке. Говорят, это рабочий момент Главный тренер команды Юрий Михайлис постарался замять историю.

Сейчас всё идёт к тому, что Михайлис отправится в отставку уже до начала декабря. У «Барыса» четыре поражения подряд, а впереди СКА и выбравшийся из кризиса «Спартак». Поверить в случайную утечку видео с тренировки невозможно и похоже руководство клуба просто готовит нас к первой отставке на Востоке. Только кто сможет взяться за кризисную команду из Нур-Султана, памятуя, как долго в столице выбирали главного тренера весной?

Коллега Панышев усиленно предлагает «Барысу» вариант с возвращением Андрея Назарова, аргументируя тем, что старый знакомый сможет быстро навести порядок в команде и красочно «выбить Высшую лигу» из хоккеистов. Говорит в пользу челябинца и тот факт, что он, в отличие от Скабелки, никогда не был против совмещения постов в «Барысе» и сборной Казахстана, за которое радеют не только местные боссы, но и казахстанские журналисты. Мол, команда ведь государственная, а значит, должна работать в интересах сборной. Но не показательно ли, что даже весной Андрея Викторовича не рассматривали в качестве кандидата на вакантный пост?

Однако я бы обратил внимание на другого свободного уральца — Андрея Мартемьянова. Бывший главный тренер «Автомобилиста» прошлой весной стал заложником собственных принципов. Мартемьянов строит свой хоккей исключительно на атаках с ходу и не признаёт эффективность позиционного нападения. Не стал отрекаться 57-летний специалист от своих принципов, даже когда горел в последнем плей-офф 0-3 в серии с «Сибирью». Хоккей Мартемьянова давал результат в «регулярке», где «Автомобилист» соперники так серьёзно не разбирали, но в плей-офф не самую вариативную модель уральца с не самой статусной обороной прикрыл Николай Заварухин, а годом ранее Николай Цулыгин. В ситуации, когда «Авто» пришлось взламывать невероятно вязкую «Сибирь», плана «Б» в кармане пиджака Мартемьянова не оказалось.

Андрей Мартемьянов Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

После вылета екатеринбургский спец заверил, что готов возглавить новый клуб хоть завтра, но работать хочет только в КХЛ. При этом Мартемьянов не цепляется за любое предложение и в июле отказался возглавить «Амур». В нынешнем «Барысе» нет столько исполнителей, сколько было в прошлогоднем «Автомобилисте», но даже с имеющимися ресурсами Мартемьянов способен реанимировать «Барыс», а главное — он, как и Скабелка, готов пренебречь эстетикой ради результата, начертить шаблон для игры в своей и средней зоне и ценит не кружева в атаке, а блокированные броски. Да и вполне возможно, что провал в серии с «Сибирью» заставил его пересмотреть свои убеждения насчёт бесконечных атак с ходу. И вообще, есть ли сейчас кандидаты лучше? Вопрос только в том, насколько Мартемьянову будет интересна история с совмещением. Вполне возможно, что именно из-за него все тренеры весной шарахались от места в Нур-Султане. Может быть, пора уже разбить порочную связку, из-за которой «Барыс» лишился и Селина, и Скабелки?