В «Барысе» рассказали о драке на тренировке. Говорят, это рабочий момент

Как мы уже рассказывали, накануне в «Барысе» произошла форс-мажорная ситуация. На тренировке команды сцепились защитники Джесси Блэкер и Никита Клещенко. Результатом драки стало то, что оба игрока не поехали на выезд. Сегодня, кстати, команда из Нур-Султана уступила в гостях «Салавату Юлаеву».

«Чемпионат» отправил официальный запрос в клуб из Казахстана относительно случившегося. «Завтра после матча регулярного чемпионата «Салават Юлаев» — «Барыс» наш главный тренер Юрий Владимирович Михайлис будет готов дать информацию о произошедшем», — пояснили в пресс-службе «барсов».

Драка на тренировке «Барыса»: 100-килограммовый русский свалил канадца с одного удара Никита Клещенко победил Джесси Блэкера в драке одноклубников. За канадца побежал мстить ещё один североамериканец.

«Они созвонились друг с другом. Теперь у них всё нормально. Конфликт полностью улажен. СМИ делают из мухи слона», — выступил следом Вячеслав Борисов, агент Никиты Клещенко. Слова Борисова приводят коллеги из «Шайба.kz».



Из мухи слона никто не раздувал, но то, что драка нанесла урон командной психологии и причинила ущерб общим результатам, несомненно. Достаточно посмотреть, как «Барыс» сыграл в гостях с «Салаватом Юлаевым». Получилось слабо и неуверенно.

Журналисты ждали послематчевую пресс-конференцию, чтобы послушать слова главного тренера о случившемся накануне.



«Это рабочая обстановка. Это хоккей, это эмоции. Такие столкновения, споры бывают в каждой команде, не только в «Барысе». Блэкер остался дома, он получил травму. Клещенко тоже остался в Нур-Султане, у него температура. Будем ждать, когда ребята поправятся», — заявил Юрий Михайлис.



Очень странное понимание рабочих отношений. Если у тренера принято, чтобы на тренировках игроки колошматили друг друга, то, наверное, надо идти работать в бокс или MMA, но уж точно не в хоккей. Особенно, когда идёт речь не об обычном толчке, а о реальной драке, закончившейся травмами.



А вот бывший форвард «Барыса» Вадим Краснослободцев обратил внимание на другую сторону случившегося, осудив того, кто «слил» в интернет это видео.

«Конкуренция — это, конечно, хорошо, но лучше играть в хоккей. Пресса, как обычно, топит «Барыс». Гнать нужно того, кто слил видео. Именно этот факт показывает разобщённость в коллективе. Игра команды всё наглядно демонтирует. Вскрытие таких фактов только усугубляет имидж клуба. Главное не забывать, что «Барыс» представляет всю страну Казахстан», — приводятся слова игрока в «инстаграме» портала «Шайба.kz».



Действительно, видео нанесло серьёзный ущерб имиджу клуба. Но по всей видимости, всё дело в слабой игре команды, отсюда и нервное напряжение.

Какое затмение нашло на Карлссона? «Барыс» пропустил нелепый гол уже на 11-й секунде! Шайба шмыгнула в ворота рикошетом от борта после невинного наброса. Это было начало разгрома.

Поделился мнением о случившемся и известный российский эксперт Алексей Бадюков.



«Считаю, никаких выводов из этого конфликта делать не нужно. За время моей карьеры в каждом клубе было достаточно драк. Это ни в коем случае не должно выходить наружу. Так происходит становление коллектива. В команде находятся 40 человек, с разными характерами и возможностями. Клещенко и Блэкер – защитники. Может быть, они просто столкнулись на тренировке? Просто это видео, которое мы все увидели, не должно было выходить в свет. Но раз уж попало в интернет… Никаких решений не надо принимать, это обычное дело. Жалко только, что Блэкер травму получил и не отправился в поездку с командой.



Какие бы инциденты ни возникали, они должны оставаться внутри клуба. Подобные ситуации говорят о том, какой сложился коллектив. Если такие моменты остаются внутри и не выносятся наружу, значит, он становится только сильнее. А если кто-то вынес это в свет, этих людей нужно выявлять и душить на корню», — приводит слова Бадюкова Allhockey.Ru.



Посмотрим, какие последствия будут у этой истории и как скоро Блэкер вернётся на лёд. Пока же «Барыс» выглядит бледной тенью команды, которую мы видели в прошлом году при Андрее Скабелке у руля.