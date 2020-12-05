Скандал до старта МЧМ. Словаки выгнали своего лидера — он плохо вёл себя в «двусторонке»

До старта молодёжного чемпионата мира в Эдмонтоне ещё почти месяц, а участников этого турнира уже лихорадит. Канадцы, тренировавшиеся в своём «пузыре» в Ред-Дире, умудрились завезти в расположение сборной коронавирус, в результате чего подготовка на две недели оказалась заморожена. А словаки и вовсе выгнали форварда, который должен был стать их лидером, причём ни болезнь, ни плохая физическая форма тут не при чём.
«Грубое нарушение общечеловеческих ценностей»
Утром в субботу пришли следующие новости. Нападающий, выбранный «Тампой» под 89-м номером на прошлогоднем драфте Максим Чайкович, покинул расположение молодёжной сборной Словакии в Зволене. Причиной тому стало «грубое нарушение спортивных и общечеловеческих ценностей, на которых команда национальной сборной строила подготовку к чемпионату мира в Канаде».
«Команда единогласно решила, что поведение Максима Чайковича не соответствует ценностям, установленным тренерами и игроками, включая им самим, с предсезонного периода. В пятничном подготовительном матче между игроками сборной он несколько раз демонстрировал недобросовестное и неспортивное поведение, которое привело к грязным силовым приёмам против товарищей по команде, играющих против него. Команда согласилась, что такое поведение игроков недопустимо. Поэтому сборная исключила Максима Чайковича из состава команды», — говорится в сообщении сборной
«Я сожалею о том, что произошло. Понимаю, что моё поведение было неправильным, и несу ответственность за последствия. Я уважаю решение команды», — приводит слова Чайковича пресс-служба сборной.
19-летний нападающий уже играл на МЧМ год назад, но тогда в пяти матчах отметился лишь двумя передачами. Куда успешнее он играл в молодёжной лиге «Квебека», где в сезоне-2018/2019 набрал 46 очков в 60 матчах, а в прошлом сезоне — 42 балла в 36 встречах. По всем предварительным прикидкам, Чайкович должен был стать главным действующим лицом в атаке сборной Словакии, которая, хотя и не является фаворитом МЧМ, но в нынешних «ковидных» условиях была способна навязать борьбу с соперниками, у которых была скомкана подготовка.
Фото: instagram.com/m.cajkovic88
Грубость в контрольном матче?
Главный вопрос заключается в том, что же такого сделал 19-летний парень, что тренерский штаб не нашёл никакого другого выхода справиться с ситуацией, кроме как выгнать, и о каких «общечеловеческих ценностях» идёт речь? Сразу приходит на ум популярное нынче движение BLM и прочие североамериканские дела, но в составе словацкой команды нет темнокожих.
В контрольном матче накануне Чайкович оформил голевой дубль, подтвердив своё реноме одного из самых талантливых нападающих сборной. Неофициальную информацию о том, что форвард слишком грубо и провокационно играл во время «двусторонки», что спровоцировало несколько стычек и драк, можно принять во внимание, но слабо вериться в то, что у тренеров сборной Словакии не было других способов сделать внушение увлёкшемуся юноше. «Грязные силовые приёмы, неоправданная жестокость. Это было бы очень вредно для команды, если бы он вёл так себя в расположении сборной уже во время турнира», — отметил обозреватель Hokej.sk Филип Калатник, однако никаких подробностей этого поведения не предоставил.
«Это же был лучший нападающий в команде! Каким же засранцем надо быть, чтобы тебя вот выгнали?», — задался вопросом обозреватель The Hockey News Джек Докинз. Тут же посыпались другие версии возможных нарушений дисциплины: от незаметного «привоза» в расположение команды коронавируса до употребления наркотиков.
«Как жаль, что он не поедет. Он же извинился и публично пожалел о том, что сделал», — сокрушались словацкие болельщики.
Очевидно, правду об этом мы узнаем чуть позже, а провинившегося игрока ждёт непростой сезон в Лиге Квебека, поскольку за океаном нынче очень пристально следят за всем, что составляет нехоккейную репутацию.
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