Слабое место «кленовых листьев». С таким подбором голкиперов они могут остаться даже без медалей.

«Если бы у нас был такой парень, как Аскаров!» Канадцы с трудом ищут вратаря на МЧМ

За несколько месяцев существования «пузыря» в плей-офф НХЛ не было зафиксировано ни одного положительного теста на коронавирус, чем лига вполне обоснованно гордилась. Казалось бы, что полученный опыт можно легко распространить и на молодёжную сборную Канады, которая недавно начала подготовку к МЧМ именно в таких условиях. Но случилось непредвиденное — в стан канадской команды таки проникла зараза.

Вирус в «пузыре»

Несмотря на все усилия по соблюдению протоколов и обеспечению безопасности, в тренировочной лагерь молодёжной сборной Канады в городе Ред Дир проник коронавирус. Как было сказано в заявлении канадцев, положительный тест оказался у внештатного, не основного сотрудника, но ряд других работников, контактировавших с ним, были немедленно отправлены на 14-дневный карантин. В число «карантинщиков» попали помощник главного тренера Майкл Дайк и тренер вратарей Джейсон Лабарбера.

Старший вице-президент федерации хоккея Канады Скотт Сэлмонд сказал, что сотрудник узнал о положительном тесте в субботу утром, после чего был мгновенно изолирован.

«У нас есть соответствующий протокол, поэтому мы отменили утреннюю тренировку, тщательно отследили контакты заболевшего, и все, кто с ним общался, были отправлены на карантин. К счастью, ни один из этих сотрудников не находился в тесном контакте с игроками и не подвергал риску другой персонал. Мы проконсультировались с медиками из минздрава провинции Альберта и решили, что больше ничего отменять не стоит — субботний двусторонний матч прошёл по расписанию. Хорошая новость состоит в том, что если что-то подобное и должно случиться, то пусть оно происходит сейчас.

После 14 дней изоляции все те, кто был отправлен на карантин, присоединятся к основной группе. Мы не планируем ехать в Эдмонтон, где пройдёт МЧМ, до 13 декабря, так что время собраться всем вместе в нормальном режиме у нас есть», — отметил Сэлмонд.

Вместе с этим тренерскому штабу канадцев приходится адаптироваться к отсутствию части сотрудников. Особенно трудно придётся без Джейсона Лабарберы, который отвечает за подготовку вратарей, а позиция голкипера в сборной Канады нынче одна из самых проблемных.

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Канада в поисках своего Аскарова

Вероятно, самым интригующим вопросом, касающимся состава сборной Канады на предстоящем молодёжном чемпионате мира, является вратарский. Получилось так, что нынче у канадцев нет одного фаворита на статус первого номера — за позицию стартёра борются сразу пять стражей ворот, а канадская пресса с завистью поглядывает на соперников, где всё более однозначно.

«С первым номером пока ничего не ясно, в то время как у других сборных в этом плане полный порядок. У России есть Ярослав Аскаров, выбранный «Нэшвиллом» в первом раунде драфта, и удачно играющий в КХЛ. У США есть Спенсер Найт, также выбранный в первом раунде, который в прошлом сезоне в 33 матчах за Бостонский университет пропускал 1,97 гола. В прошлом году Канада поехала на турнир с Нико Доусом и Джоэлем Хофером, два года назад был великолепный Картер Харт», — с некоторой тревогой отметил обозреватель Edmonton Journal Джим Мэтисон.

«Если бы у нас был один крутой парень, такой как Аскаров, было бы намного проще. Но не так весело. Конечно, сейчас много говорят о сильных голкиперах в европейских сборных, но я не считаю, что вратарская позиция в сборной Канады — слабое место», — отметил тренер вратарей Джейсон Лабарбера.

Ни один из пяти кандидатов не входил в состав обладателей золота МЧМ-2020, поэтому для канадских вратарей предстоящий турнир будет совершенно новым опытом. Стоит перечислить пятерых претендентов, двое из которых могут стать одними из главных персон на МЧМ-2021.

Тейлор Готье («Принц Джордж», WHL). Был первым номером канадцев на Кубке Глинки/Гретцки в 2018 году и на юниорском чемпионате мира — 2019. Атлетичный голкипер, играющий ловушкой в правой руке, привык к массовому обстрелу своих ворот, поскольку играет в плохой команде, но на драфте НХЛ его так и не выбрали.

Дилан Гаранд («Камлупс», WHL). Выбран «рейнджерами» в четвёртом раунде драфта, был сменщиком Готье на ЮЧМ, где стал обладателем серебряной медали. Играет экономно, нечасто выходит из «рамки», предпочитая играть позиционно, а не на инстинктах.

Девон Леви («Карлтон Плейс», CCHL). 18-летний вратарь был выбран «Флоридой» лишь в седьмом раунде, но ему уже прочат большое будущее. Главным его козырем считается скорость перемещения вдоль линии ворот, но на его шансы попасть в команду может повлиять 14-дневный карантин, который он должен отсидеть, так как пересёк границу между США и Канадой.

Бретт Брошу («Лондон», OHL). 18-летний Брошу — вратарь невысокий и негабаритный (180 см), но в прошлом сезоне он стал лучшим голкипером лиги Онтарио, отразив в 42 матчах 91,9% бросков.

Тристан Леннокс («Сагино», OHL). Ему исполнилось 18 лет лишь месяц назад, и на драфте он будет доступен только в 2021 году. Предполагают, что Леннокса выберут в третьем раунде, но пока у него не так много козырей: в прошлом сезоне он был стартёром «Сагино», но пропускал по 3,63 гола в среднем за матч.

«Все пятеро парней уникальны. Мы больше смотрим не на их прошлое, а на то, что они покажут в ближайшие пару недель. Фаворита пока нет, вакансия первого номера открыта», — резюмировал Лабарбера.

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Рубка даже на тренировках

Несмотря на то что играть канадцам пока приходится исключительно двусторонки, рубка внутри команды идёт нешуточная — все хотят попасть в финальную заявку на МЧМ. «Играем жёстко, здесь друзей нет. Всем всё равно, кто ты, какие у тебя заслуги — каждый игрок хочет попасть в сборную, поэтому все выкладываются», — отметил центрфорвард Дилан Козенс.

«До определения состава ещё три недели, но конкуренция очень жёсткая. Даже на тренировках чувствуется особое напряжение и интенсивность. Все доводят силовые приёмы до конца, никто не бережётся. Это приятно видеть. И эта интенсивность будет только расти», — сказал Джастин Бэррон.

Как сказал главный тренер канадцев Андре Туриньи, он не видит особой разницы в уровне мастерства между шестым нападающим и 25-м, потому что в лагере собраны лучшие. Наставник отмечает, что выбор итогового состава будет как никогда трудным, и для кого-то даже один неудачный день тренировок может означать конец пребывания в расположении сборной.

«Нам придётся принимать непростые решения. Но это приятная проблема», — сказал Туриньи, которому накануне пришлось разрешать ещё один не самый приятный вопрос. Перед тренировкой в четверг выяснилось, что на занятии отсутствуют лидеры команды — форварды Кирби Дах и Дилан Козенс. Выяснилось, что оба находились на осмотре у терапевта, но тренер не счёл это уважительной причиной.

Видео можно посмотреть в «твиттере» обозревателя TSN Райана Ришо.

«Все тренировки начинаются вовремя. Если вас нет на льду, значит, вы опоздали. Пришлось поговорить с парнями и отправить их на трибуны. В команде не должно быть разных правил для разных игроков. Если вы идёте к врачу, то тренер должен об этом знать. Если бы я позволил им выйти на лёд, то это означало бы, что правила можно нарушать», — строго сказал наставник, мотивировав опоздавших работать с двойной отдачей — на вечернюю тренировку они вышли первыми.

Сейчас в тренинг-кемпе сборной Канады находятся 46 игроков, к среде их должно остаться не более 34.