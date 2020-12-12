«Канадцы останутся непобедимыми!» Хозяева МЧМ не стесняются в оценках своей сборной

Состав сборной Канады на предстоящий МЧМ вызвал восторженную реакцию у многих обозревателей и экспертов. В составе канадцев шестеро хоккеистов, выигравших золото прошлогоднего турнира — это Куинтон Байфилд, Дилан Козенс, Коннор Макмайкл, Доусон Мерсер, Боуэн Байрам и Джейми Дрисдейл, что воспринимается многими экспертами, как один из главных компонентов и будущей победы.

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«Молодёжный чемпионат мира — важная веха в карьере каждого игрока, он важен каждый год. Но нынче МЧМ — совершенно особенный турнир. Возможность играть больше нельзя воспринимать как должное, поэтому все будут особенно стараться. 10 человек из 22 были выбраны в первом раунде драфта НХЛ, это говорит о многом», — отметил репортёр TSN Марк Мастерс.

«Проблем с результативностью не будет»

Понятное опасение вызывает форма игроков, поскольку за 26-дневный тренировочный лагерь канадцы провели на льду всего 9 дней — всё остальное время заняло отбытие карантина. Многие хоккеисты жаловались, что не получили возможности произвести впечатление на тренерский штаб, так как занятий было мало. «У нас глубокий состав, пришлось принимать несколько очень сложных решений. У нас было четыре двусторонних матча, но мы довольны тем, как всё получилось», — добавил главный тренер Андре Туриньи.

У канадцев в составе сразу шестеро 18-летних игроков и 7 хоккеистов, которые были в расширенном лагере год назад, но не прошли в состав. «У канадцев просто сумасшедший состав. Байфилд, Дрисдейл, Куинн и Перфетти были выбраны в первой десятке драфта», — восторгается «кленовыми» финская газета Ilta-Sanomat.

Видео можно посмотреть в Твиттере» молодёжной сборной Канады.

«Считаю, что сборная Канады так и останется непобеждённой. Все 14 форвардов выбраны в первом раунде драфта НХЛ. Эта группа хоккеистов может забивать помногу и любому сопернику, здесь не будет проблем с результативностью. Любое звено может забивать. Соотношение техники, габаритов и таланта очень хорошее. В обороне есть Байрэм и Дрисдейл, которых любой тренер захочет к себе в команду. Что касается вратарей, то здесь нет одного явного лидера, но есть три стабильных, хороших голкипера, каждый из которых может стать первым номером. Эта команда может не просто выиграть золото, а действительно остаться непобеждённой. Конечно, Россия, США и даже Швеция могут оказать конкуренцию. Но я жду, что Канада сделает золотой дубль впервые с 2009 года», — считает главный обозреватель молодёжного хоккея в телекомпании TSN Крейг Баттон.

«Можем играть даже без тренера»

Сборная Швеции, которую в последние дни серьёзно потрепал коронавирус, назвала имя нового главного тренера сборной на МЧМ-2021. Им станет 30-летний Йоэль Роннмарк, сообщается на официальном сайте ИИХФ.

Он заменит Томаса Монтена, который не сможет отправиться на турнир в Канаду из-за положительного теста на ковид. Не примут участие в турнире и другие члены тренерского штаба, сдавшие положительные тесты: ассистент Андерс Лундберг, видеотренер Адам Алмквист Андерссон, а также тренер вратарей Низзе Ланден. Они будут помогать сборной удалённо в качестве консультантов.

«Знаете, мы можем играть вообще без тренера. Лично я об этом вообще не беспокоюсь. Просто хочу поехать на турнир и выиграть золото», — откровенно сказал голкипер шведов Хьюго Алнефельт. Слухи о том, что шведы вообще не приедут на МЧМ, так как в команде слишком много заболевших, остались без подтверждения.

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«Грустно, что мы лишились многих хоккеистов, но морально мы не сломлены. Если кого-то из лидеров нет, то остальным надо прибавлять. У нас есть все шансы завоевать золото, даже ели будет очень трудный путь. Нет причин переживать по поводу того, что мы не можем изменить. », — сказал Хил Филип Броберг, для которого это будет уже третий МЧМ в карьере.

Что же касается отстранённого от поездки главного тренера Томаса Монтена, то он будет работать с командой через видеосвязь. «Буду проводить командные встречи по видео, стараться помогать команде. Конечно, нужно принимать решения, исходя из тех чувств, которые есть у руководителей на месте, но я надеюсь, что не буду бесполезен», — сказал Монтен.

Сборная Финляндии избежала проблем с комплектованием, поскольку обошлось без положительных тестов на коронавирус. «У нас целеустремлённая команда, обладающая самыми разными навыками. Мы делаем упор на скорость игры, на то, что каждому нужно будет сражаться за место в составе. Наша команда к этому готова», — сказал наставник финнов Антти Пеннанен.

Финских болельщиков удивило отсутствие в составе центрфорвардов Аату Ряти и Патрика Пуистолы. «Сейчас эти игроки не тянут на роль лидеров, а в нижних звеньях им будет тяжело проявить себя. Это элитные финские игроки, но они находятся не в лучей форме, а турнир настолько скоротечен, что нет времени раскачиваться. Выбор Пеннанена объясним. Он выбирал не лучших игроков, а правильных игроков», — считает обозреватель Ilta-Sanomat Сами Хоффрен.