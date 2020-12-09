Сборная Швеции откажется играть на МЧМ? У одного из фаворитов турнира большие проблемы

Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2021 года должен пройти в «пузыре» в Эдмонтоне с 25 декабря с 5 января. Однако далеко не все хоккеисты смогут принять участие в мировом первенстве. Всему виной коронавирус. Чтобы получить допуск до участия в МЧМ, все игроки должны получить три отрицательных результата теста на коронавирус до посадки в самолёт.

Таким образом, любой положительный тест на ковид на этой неделе означает пропуск МЧМ. Самые большие проблемы с результатами тестов возникли у одного из главных фаворитов предстоящего турнира – молодёжной сборной Швеции. Ситуация дошла до того, что в национальной федерации хоккея всерьёз говорят о вероятности отказа от поездки в Эдмонтон.

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Шведские хоккеисты только 6 декабря прибыли в Сундсвалль для начала подготовки к мировому первенству, но практически сразу же начали нести чувствительные потери в составе. Первым «младшие короны» из-за положительного теста на коронавирус потеряли одного из главных лидеров сборной центрального нападающего Вилльяма Эклунда. 18-летний форвард «Юргордена» стал одним из открытий нового сезона чемпионата Швеции. Он принял участие в 12 матчах регулярного чемпионата, забросив семь шайб и отдав пять результативных передач.

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Далее положительные тесты на ковид были словно выставлены на поток. Буквально за несколько дней тренерский штаб шведов также потерял центрфорварда Карла Хенрикссона, защитника Вилльяма Валлиндера и нападающего Альбина Греве. Потеря проспекта «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрикссона бесповоротно разрушила ведущее сочетание шведской сборной. Карл должен был выступать в роли связующего звена между Александером Хольцем и Лукасом Рэймондом в первой тройке нападения шведской команды, но все планы оказались разрушены за месяц до старта турнира. Впрочем, потерю хоккеистов ещё как-то можно было восполнить, но как обходиться без тренерского штаба?

«Это какая-то шутка»

Днём 8 декабря из расположения сборной Швеции пришли новости о выявленном коронавирусе у тренеров национальной команды. Тест на коронавирус показал положительный результат у главного тренера Томаса Монтена, а также ещё у двух членов его тренерского штаба.



«Я в порядке, и это самое странное в сложившейся ситуации. У меня нет никаких симптомов болезни, нет никакой лихорадки. Я различаю все запахи, и у меня нет потери вкуса. Если бы мне сказали, что произошла ошибка или это какая-то шутка, то я бы поверил», – грустно поведал Монтен.



Вот только, к сожалению для Томаса и всей шведской команды, никакой ошибки не произошло. А это значит, что ни главному тренеру «младших корон», ни обоим его помощником не разрешено пересечение границы с Канадой. Таким образом, сборная Швеции осталась не только без своих лидеров, но и без тренерского штаба. Можно ли ещё каким-либо образом исправить это положение дел, ведь чемпионат мира стартует только 25 декабря?

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«От меня тут уже ничего не зависит. Нашему руководству придётся ответить на этот вопрос. На данный момент мне запрещено лететь в Канаду, но если бы всё зависело только от меня, то я бы это сделал. Не знаю, остаётся ли у нас хоть какая-то надежда. Я знаю, что есть протокол, которому нужно следовать. Единственное, что мы можем сделать, это вести диалог с ИИХФ, а те, в свою очередь, с властями Альберты. Я не придаю этому никакого значения. Меня посадят на карантин на семь дней, а потом посмотрим, что будет», – сказал наставник шведской команды.

«Если коронавирус продолжат находить, сборная Швеции может рассмотреть вариант с отказом от участия в турнире»

В Федерации хоккея Швеции уже бьют во все колокола и признают, что в случае продолжения подобного развития событий, они обдумают вариант с отказом от поездки в Канаду. Об этом говорит и генеральный секретарь национальной федерации Йохан Старк.



«Если мы поймём, что тенденция с обнаружениям коронавируса идёт в неправильном направлении, нам придётся рассмотреть вопрос, возможно ли участие сборной Швеции в турнире или нам нужно от него отказаться. Сейчас существует несколько путей, по которым идёт работа.

Один из них – выработать решение, которое позволит сборной Швеции принять участие в чемпионате мира. В то же время прямо сейчас идёт чрезвычайно плотный диалог с ИИХФ – мы находимся на связи с организацией буквально каждый час. Сборная Швеции хочет сыграть на МЧМ-2021, но мы должны гарантировать здоровье наших игроков», – заявил Старк.



Сборная Швеции должна вылететь в Эдмонтон 13 декабря. Однако это произойдёт только в том случае, если тесты на коронавирус остальных членов национальной команды дадут отрицательный результат.

Как дела у остальных сборных?

Неправильно думать, что с коронавирусом столкнулись только в сборной Швеции. Эта проблема затронула уже практически всех участников МЧМ-2021. Так, например, сборная Канады была вынуждена отложить старт тренировочного процесса на две недели и закрыть лагерь в Ред-Дире после выявления коронавируса у членов тренерского штаба.

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Вчера стало известно, что из-за ковида сборная Германии потеряла двух нападающих основного состава – Лукаса Райхела и Нино Киндера. Сборная США произвела уже три замены в расширенном составе национальной команды, однако главных звёзд «звёздно-полосатых» опасный вирус пока миновал.



Если говорить о сборной России, то она находится в Новогорске с 29 ноября, где после прохождения тестирования начала подготовку к МЧМ. Преимущество команды Игоря Ларионова заключается в том, что многие игроки уже переболели коронавирусом в межсезонье и на старте регулярного чемпионата КХЛ. Так что болельщики российской сборной могут пребывать в относительном спокойствии.