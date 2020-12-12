Ларионов не побоялся взять в Канаду «легионеров»! Состав сборной России на МЧМ

Предсказывать состав молодёжной сборной России на МЧМ в этом году было как никогда легко. В нормальном мире без коронавируса оценить шансы на попадание того или иного кандидата можно было по двум контрольным турнирам, на которые обычно привозились совершенно разные составы. Однако из-за пандемии сначала накрылся Турнир четырёх наций, а незадолго до старта первого этапа Евротура Владислав Третьяк объявил об отмене традиционной Суперсерии в Канаде, где тренерский штаб молодёжки сумел бы отсмотреть не только хоккеистов, выступающих в России, но и наших легионеров из Северной Америки. И если бы не воистину гениальное решение ФХР отправить на Кубок Карьяла команду из хоккеистов не старше 20 лет, то Игорь Ларионов вообще бы не имел вменяемой возможности вплотную познакомиться с потенциальными игроками своей первой «молодёжки».

«Молодёжка» разнесла всех на Евротуре. Но в каком составе она поедет в Канаду на МЧМ? Поменяться могут максимум пять-шесть фамилий.

Да, Профессор собирал команду U-20 летом в Сочи и формально возможность прокрутить парней через игры у него была. Но какие выводы можно было сделать после абсолютно лишенного смысла Sochi Hockey Open, на котором сборная три матча издевалась над пацанами из ступинского «Капитана», переодетых в свитеры «Сочи»?

«В сборной парням разрешено то, что в клубах иногда запрещают». Как Россия готовится к МЧМ Большая пресс-конференция Ларионова, Ротенберга и Третьяка перед отлётом в Эдмонтон.

Ни Ларионов, ни Ротенберг не скрывали, что Кубок Карьяла — единственный контрольный турнир «молодёжки» перед МЧМ в Эдмонтоне, а глава штаба уже в ноябре открыто заявлял, что состав сборной сформирован на 99,9% и является прообразом команды, которая в декабре отправится за долгожданным золотом. Впрочем, каким бы логичным, безапелляционным и предсказуемым не вышел список из 25 человек, которые отправятся в канадский пузырь, без небольших перестановок не обошлось.

«Выпали из обоймы». Пять молодых талантов из России, которые упустили шанс сыграть на МЧМ Николаев не сумел пробиться в «Локомотив», а Гутик так и не избавился от старых проблем.

Вратари:

Ярослав Аскаров (СКА), Артур Ахтямов («Ак Барс»), Всеволод Скотников (ЦСКА)

Где-где, а во вратарской линии всё без изменений. То, что Ярослав Аскаров будет безальтернативным первым номером «молодёжки» было понятно ещё до Кубка Карьяла. Финский этап Евротура лишь в очередной раз убедил всех в этом и показал, насколько огромен потенциал самого талантливого голкипера «молодёжки» со времён Андрея Василевского. Сейчас вопрос только в том, кто будет вторым. И логичнее всего предположить, что дублёром Аскарова станет вратарь из системы ЦСКА Всеволод Скотников, который уже страховал Ярослава на серебряном ЮЧМ в Эрншельдсвике, а смотреть хоккей с трибун отправится Артур Ахтямов. Отцепленный «динамовец» Вадим Жеренко приезжал в Новогорск скорее на случай, если кто-то из сложившейся тройки неожиданно сдаст положительный тест на ковид.

Фото: Эмиль Ханссон, photo.khl.ru

Защитники:

Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев») – Семён Чистяков («Авангард»)



Даниил Чайка (ЦСКА) – Ян Кузнецов (Университет Коннектикута, NCAA)



Кирилл Кирсанов (СКА) – Артемий Князев («Ак Барс»)



Роман Бычков («Локомотив») – Егор Шеховцов (СКА)

В линии обороны, по сравнению с Кубком Карьяла, три перестановки. Ещё до начала сбора в Новогорске из-за положительного теста на коронавирус место в команде потерял защитник «Сочи» Никита Седов, игравший в Финляндии в одной паре с Даниилом Чайкой, а его место занял казанец Артемий Князев, который переболел как раз во время Евротура. Но место Седова в паре с Чайкой займёт не хоккеист «Ак Барса», а единственный защитник-легионер «молодёжки», который из-за неопределённости со стартом сезона в студенческой лиге США рисковал пролететь мимо МЧМ. Благо, что «регулярка» в NCAA всё-таки началась в конце ноября и Кузнецов вместе с одноклубником Владиславом Фирстовым успел сыграть два матча за Университет Коннектикута и не выпасть из обоймы Ларионова. У Яна есть огромный опыт игры на североамериканской площадке и вполне возможно, что более жёсткий и ориентированный на оборону Кузнецов сможет уравновесить атакующего Даниила Чайку сильнее, чем Седов.

Фото: fhr.ru

Не сумел зацепиться за последний шанс сыграть на МЧМ в Новогорске челябинец Александр Кирпичников, которого не было не только в Финляндии, но и на турнире в Сочи. Отправился домой в родной Череповец и Иван Рогов, так и не сыгравший на Евротуре. И после попадания в состав Артемия Князева, обожающего подключаться в атаку, сбалансированности пар обороны Игоря Ларионова мог бы позавидовать даже Танос. За кого обиднее большее всего, так это за «спартаковца» Александра Никишина, стабильно играющего в основе команды Олега Знарка, но из-за аномалии сердца так и не получившего допуск к международным соревнованиям от ИИХФ.

Карьеру Никишина могли закончить врачи. А сейчас Знарок делает из него топового игрока Никто из молодых хоккеистов ещё не получал столько доверия от консервативного тренера.

Нападающие:

Егор Афанасьев (ЦСКА) – Марат Хуснутдинов (СКА) – Василий Подколзин (СКА)



Максим Грошев (СКА) – Илья Сафонов («Ак Барс») – Егор Чинахов («Авангард»)



Владислав Фирстов (Университет Коннектикута, NCAA) – Михаил Абрамов («Викториавилль, QMJHL) – Родион Амиров («Салават Юлаев»)



Арсений Грицюк («Авангард») – Захар Бардаков («Витязь») – Даниил Башкиров («Салават Юлаев»)



Егор Спиридонов (СКА) – Василий Пономарёв («Шавиниган», QMJHL)



В Финляндии тренерский штаб сборной успел наиграть сразу два ударных сочетания и маловероятно, что Ларионов с помощниками будут ломать рабочие механизмы. Форвард ЦСКА Егор Афанасьев очень удачно вписался в тройку к Марату Хуснутдинову и капитану сборной Василию Подколзину. Удивительно, что Валерий Брагин даже и не думает использовать в СКА «химию», которая образовалась у его нападающих в команде Ларионова.



Интересно и то, что омич Егор Чинахов на Кубке Карьяла зажигал не в связке с одноклубником Арсением Грицюком, а в звене с казанцем Ильёй Сафоновым и тогда ещё нижнекамцем Максимом Грошевым. А вот лучшему снайперу сборной на трёхматчевом турнире уфимцу Родиону Амирову такое ощущение, что вообще всё равно рядом с кем делать результат и прогнозируем, что именно его мы увидим в тройке с легионерами Владиславом Фирстовым и Михаилом Абрамовым.

И решение взять двух «североамериканцев» выглядит очень смелым: если первый сыграл в Квебеке 9 матчей, то второй провёл в NCAA всего две игры в этом сезоне. Можно ли это назвать нормальной игровой практикой? Вряд ли. И глядя на то, как эти несколько матчей помогли Абрамову и Фирстову попасть на свой первый и последний МЧМ, хочется спросить у проспекта Матвея Гуськова, подписавшего контракт с ЦСКА всего несколько дней назад: а стоило ли тянуть с выбором новой команды до декабря? Ведь, как показали примеры Фирстова и Абрамова, для поездки в Эдмонтон было достаточно всего нескольких игр.



Немного удивляет попадание в состав Арсения Грицюка, блекло смотревшегося в Хельсинки в сочетании с Башкировым и Амировым. А вот универсальный центр и лидер сборной 2002 года Василий Пономарёв, который наверняка едет в Эдмонтон пятым центром, в случае чего способен безболезненно заменить любого нападающего из центральной оси. Пожалуй, сюрпризом стало только отсутствие невероятно работоспособного вингера Тахира Мингачёва, который мог бы стать одним из ключевых игроков меньшинства. При Валерии Брагине нападающий ЦСКА практически наверняка поехал бы в Канаду. В остальном же, вопросов по составу к Ларионову попросту нет.