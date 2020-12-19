Защитник Райан Уитни известен в России не столько по своим хоккейным достижениям, сколько по рассказам о курящей медсестре в больнице Сочи и отвратительных бутербродах с икрой. Проведя в «Сочи» сезон-2014/2015 на закате карьеры, он начал тренд среди североамериканских игроков, которые рассказывают свои байки о КХЛ. В подкасте Ray & Dregs Уитни рассказал о том, как оказался в КХЛ, как зачастую не знал ничего о команде соперника, как выменял у полицейского в Нижнем Новгороде форменную фуражку, и что, по его мнению, не так с русскими тренерами.

«С собаками обращаются лучше, чем с женщинами!». Канадцы — о жизни в России Самоубийство массажиста, странные уколы, русский газ. Эти парни плохо играли в хоккей, но вернулись домой и начали травить байки о России.

«Выменял у полицейского фуражку на клюшку. Возможно, она со вшами, но обалденная»

«Что это за фуражка у меня? Мы играли в Новгороде, заходим с Войтеком Вольски из «Торпедо» на арену, а там стоит огромный русский полицейский в этой фуражке. Я на неё показываю, говорю: «Твоя шляпа, твоя шляпа, очень крутая!». А он показывает, как держит клюшку, и отвечает: «Твоя клюшка, твоя клюшка». После матча мы поменялись – я ему клюшку, он мне фуражку. Возможно, она со вшами, но всё равно обалденная».

«В России я был не на планете Земля, а в другой галактике. Но счастлив, что съездил туда»

«Это забавно, но большую часть матчей я не представлял, с кем мы играем. Когда играешь в НХЛ или в юности в молодёжных лигах, ты имеешь представление о соперниках. Если впереди матч с командой, у которой дела идут плохо, ты думаешь: «С ними сложностей быть не должно». Или приезжаешь в Сент-Луис с мыслью, зная, что хорошо бы нам быть полностью готовыми к этой игре. Это человеческая природа.



В России я не имел ни малейшего понятия о командах, их истории, кроме ЦСКА и СКА, которые тогда всех подряд выносили. Однажды мы приехали куда-то рядом с Китаем, к «Амуру» (На самом деле, Уитни пропустил выезд на Дальний Восток. – Прим. «Чемпионата»). Кто-то говорит, что это очень скоростная команда. Так что я выходил на лёд и надеялся, что сможешь быстро разобраться, что к чему. И не всегда это получалось.

«Русский целитель уложил меня на диван, дал стакан виски, таблетки и сказал: «Это поможет» Канадский легионер Войтек Вольски чуть не плакал от болей в спине, а через три дня был готов возвращаться в хоккей.

Там я точно был не на планете Земля, я был в другой галактике. Было весело и классно, но тяжело. Не буду врать, я не мог дождаться, когда смогу вернуться домой. Я ехал туда, чтобы заработать денег, знал, что карьера подходит к концу. Но когда начинал играть, это был полный отпад. Игры были суперскими – знаете же, какие в Европе и России болельщики на хоккее. Играть мне нравилось, проблема была в быту. Я скучал по американской еде, по друзьям. Но оглядываясь назад, я бы не стал ничего менять, счастлив, что съездил туда.



И я пропустил предсезонные сборы, сразу сказал, что ни за что туда не поеду. Они собираются в начале июля и тренируются два месяца! У них там проводят по две ледовые тренировки в день! В НХЛ на моей памяти такого уже не было».

Фото: Юрий Кузьмин, «Чемпионат»

«В «Сочи» я получил $ 600 или 700 тыс. Мне говорили, что такая дива, как я, там не сдюжит»

«Перед поездкой в Россию меня сослали в фарм-клуб и я играл в АХЛ. Новый контракт я не смог получить – ездил в «Сент-Луис» на просмотр, но ничего не получилось. Я ещё не был готов завершать карьеру, но колено уже было совсем плохое. Стал искать агента по Европе, хотел поехать в Швейцарию. Думаешь, как ребята после НХЛ туда едут, ага, конечно! Командам там разрешено иметь только трёх иностранцев в составе, это лучшая работа в мире, попробуй-ка, получи её. У меня не было шансов.



Появились вариант в Германии, Австрии, а потом вдруг – в «Сочи». Деньги хорошие, кажется, мне я получил 600 или 700 тысяч баксов за 40 матчей. И все мне говорили, что такая дива как я там не сдюжит. Я понял, что обязан сдюжить и остаться там, а не свалить домой. Так я там и оказался. Команда буксовала, но в плей-офф мы попали, а это был дебютный сезон клуба в КХЛ. Нас всухую вынес ЦСКА с Радуловым, но всё равно было круто».

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«Радовался, что в штабе будет парень из НХЛ. Ха! Гусаров был таким же, как все русские тренеры»

«Тренером был Буцаев, он в своё время немного поиграл в Америке. Сумасшедший мужик, но мастеровитый, это было видно, когда он начинал выполнять упражнения на льду. Но он постоянно кричал, а тренировки длились по три часа, потому что он постоянно свистел в свисток.



Тренером защитников был Алексей Гусаров, я ещё подумал: «Он поиграл в НХЛ, будет здорово иметь такого тренера». Ребята меня предупреждали, что с русскими тренерами есть языковой барьер и они работают не так, как мы привыкли. Так что я радовался, что в тренерском штабе будет парень из НХЛ. Ха! Гусаров был точно таким же, как остальные русские тренеры! Он просто по очереди выпускал шесть или восемь защитников, большинство, не большинство, неважно. Хотя иногда у нас была спецбригада. Я вообще не понимал, что происходит! Этот мужик играл в 10 раз лучше меня, играл в упакованном «Колорадо», который выиграл Кубок Стэнли, и он смотрит на наши тренировки и ему не приходит в голову, что глупо свистеть каждые семь секунд, пока мы пытаемся выполнить упражнение».