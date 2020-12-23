Медведев уже забил за «Спартак»! Недавно он штамповал голы в ВХЛ в стиле Свечникова

Болельщики «Спартака» со стажем прекрасно помнят нападающего Павла Медведева. 28-летний форвард выступал за красно-белых начиная с 2010 года, проведя в составе москвичей в общей сложности четыре сезона. Звёзд с неба нападающий никогда не хватал, но в целом выполнял свою работу добросовестно.

Важно, что Павел — воспитанник московского «Спартака», серебряный призёр чемпионата МХЛ в составе молодёжного коллектива красно-белых (сезон-2012/2013). Помимо «Спартака», в КХЛ Медведев защищал цвета «Югры» и ХК «Сочи» и до сегодняшнего дня набрал 44 очка в 168 матчах.

Далее, увы, карьера нападающего пошла по наклонной. Найти работу в Континентальной лиге не получилось, поэтому пришлось отправляться в Высшую лигу. Два сезона россиянин отыграл за «Кузню», ещё сезон – за «Дизель». Нынешний чемпионат форвард начал в составе воскресенского «Химика», являющегося фарм-клубом спартаковцев в ВХЛ.

Павел Медведев — о серии лакросс-голов: некоторые ребята подъезжают, просят — научи

Не зря некоторые болельщики называют Павла не иначе как «человек-лакросс». За карьеру Медведев забил много голов в стиле лакросс, когда имя финского нападающего Микаэля Гранлунда мало кто знал. Из россиян в НХЛ шайбы, похожие на те, что забрасывает Медведев, любит забивать форвард «Каролины» Андрей Свечников.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном YouTube-аккаунте «Спартака».

«Я на тренировках постоянно кладу шайбу на крюк. Делаю это на каждой тренировке, уже на автомате. Если уезжаю за ворота, то смотрю не на вратаря, а только на защитника. Если защитник меня не атакует, то я почти всегда поднимаю шайбу на крюк. Если защитник нацелен на меня, то проезжаю дальше и ищу пасом партнёра.

Некоторые вратари меня уже изучили. Мы играли дома с Курганом, и защитники крикнули вратарю: «Будет поднимать!» В Воскресенске у меня не прошло, так как вратарь не садился, а стоял, прижавшись к штанге. Но в гостях «Зауралью» я всё равно так забил. Вратарь знал, что буду поднимать, щелочка осталась только для шайбы. Ну я и положил. В чём сложность? Не знаю. Наверное, голову надо ставить к ближней штанге (смеётся)», — рассказывал сам Медведев в интервью официальному сайту «Спартака».

И вот Медведев наконец-то дождался своего шанса и снова вернулся в КХЛ. Причём, вернулся в тот момент, когда «Спартаком» руководит строгий и требовательный Олег Знарок. Но даже Олег Валерьевич дал Павлу шанс проявить себя. И, нужно заметить, хоккеист этим шансом пользуется.

Да, в матче с «Ак Барсом» (0:3) набрать очки у Медведева не получилось. Но стоит признать, что там слабо сыграла вся спартаковская команда. Соперник оказался банально выше классом. Зато в сегодняшней игре с «Витязем» форвард уже успел отличиться.

При счёте 1:1 в концовке первого периода Медведев выехал из-за ворот Тодыкова и, как показалось, заходил на очередной лакросс. Ещё одного шедевра не получилось, однако нападающий с неудобной руки низом протолкнул шайбу в сторону ворот, а голкипер «Витязя» откровенно не выручил. Не зря после перерыва Тодыкова заменили на Ежова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

В результате «Спартак» довёл дело до победы со счётом 5:3, в третий раз за сезон выиграв у подольской команды. Партнёры наверняка поздравили Медведева не только с возвращением в родной клуб, но и с первой заброшенной шайбой после длительно скитания по просторам ВХЛ.