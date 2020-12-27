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Кого из хоккеистов сборной Чехии стоит опасаться сборной России на МЧМ

Кого из хоккеистов сборной Чехии стоит опасаться
Иван Богун
Мышак, Теплы, Питлик. Кого из чехов стоит опасаться сборной России на МЧМ?
Не надо смотреть на 1:7 от шведов, в составе чехов достаточно хоккеистов, способных доставить проблемы команде Ларионова.
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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В своём стартовом матче на МЧМ сборная Чехии неожиданно крупно отлетела от шведов со счётом 1:7. Обычно чехи на новогоднем турнире звёзд с неба не хватают, но стабильно выходят из группы и перманентно вылетают в четвертьфинале. Последний раз одна из самых хоккейных наций мира выигрывала медали МЧМ в далёком 2005 году. Не получилось зацепиться хотя бы за бронзу даже самой талантливой команде за последние несколько лет с Филипом Хытилом, Мартином Нечасом и Филипом Задиной. Нет предпосылок, что чехи доползут до полуфинала и в этом году. Однако интересные хоккеисты в составе второго соперника парней Игоря Ларионова на турнире в Эдмонтоне всё же есть. И после изнасилования от шведов они сделают всё, чтобы реабилитироваться и набрать первые очки на турнире.

Ян Мышак

Фото: Codie McLachlan/Getty Images

нападающий

«Литвинов» (Чехия) / «Гамильтон Бульдогс» (OHL)

Нападающий «Литвинова» — главная звезда и капитан чехов. Именно Ян стал автором единственной шайбы в ворота сборной Швеции, огорчив Хуго Альнефельта в большинстве. В прошлом сезоне Мышак по ходу «регулярки» уехал из родной команды играть в юниорскую лигу Онтарио, а осенью был задрафтован «Монреалем» во втором раунде. Несмотря на не самый большой рост, чешский центр здорово развит физически и уже в 16 лет дебютировал в чемпионате Чехии и стабильно играл с мужиками.

Чем может быть опасен Мышак для обороны россиян и Ярослава Аскарова? Во-первых, у него классное катание и мощный корпус, которые позволяют ему достаточно долгое время удерживать у себя шайбу. Во-вторых, лидер чехов обладает высокой дистанционной скоростью, и если дать ему разогнаться, то остановить будет очень тяжело. Что ещё отмечали скауты, так это его умение искать чистый лёд и отлепляться от опекунов. Так что кому точно парням Ларионова следует уделить повышенное внимание при обороне своих ворот, так это Мышаку. Для Яна этот МЧМ уже второй, и на своём первом турнире он уже забивал Ярославу Аскарову в стартовом матче группового этапа. Наверняка голкипер сборной России хорошо помнит капитана чехов.

Михал Теплы

Фото: Bill Wippert/NHLI via Getty Images

нападающий

«Стадион Литомерице» / «Виннипег Айс» (WHL)

Партнёр Мышака по первому звену в матче со шведами был самым бросающим хоккеистом сборной Чехии и безуспешно пытался «расстрелять» рослого Альнефельта. Угроза от него исходила куда чаще, чем от капитана чехов. В прошлом сезоне Теплы переехал в канадскую WHL, где по итогам регулярки стал самым результативным новичком лиги, а после подписал контракт новичка с «Чикаго», задрафтовавшим его в четвёртом раунде.

Теплы — габаритный праворукий вингер, который играет в довольно энергичный хоккей и заточен на завершение. Если у Мышака нет запредельного броска, то у Теплы в полном порядке как щелчок, так и кистевой. Неудивительно, что в клубе и сборной Михала используют в большинстве в «офисе Александра Овечкина». Как и Мышак, Теплы в прошлом году сыграл на домашнем МЧМ в Остраве и в матче против россиян на групповом этапе оформил ассистентский хет-трик. Главное не позволять ему бросать.

Яромир Питлик

Фото: Richard A. Whittaker/Icon Sportswire via Getty Images

нападающий

«Стадион Литомерице» / «Су Грейхаундс» (OHL)

В прошлом году Питлик тоже успел прочувствовать, что такое МЧМ. Но если на том турнире проспект «Нью-Джерси» ничем выдающимся не отметился и был скорее на задворках, то в этом центрит во втором звене. При своих габаритах (190 см, 90 кг) он не обладает высокой стартовой скоростью и играет в достаточно умный силовой хоккей. При этом заокеанские специалисты отмечают, что, несмотря на свою антропометрию, Питлик здорово работает руками и при игре с шайбой может сыграть нестандартно и удивить защитников соперника. Неудивительно, что на родине Питлика называют чешским Малкиным и одним из самых талантливых игроков поколения.

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