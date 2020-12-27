Мышак, Теплы, Питлик. Кого из чехов стоит опасаться сборной России на МЧМ?

В своём стартовом матче на МЧМ сборная Чехии неожиданно крупно отлетела от шведов со счётом 1:7. Обычно чехи на новогоднем турнире звёзд с неба не хватают, но стабильно выходят из группы и перманентно вылетают в четвертьфинале. Последний раз одна из самых хоккейных наций мира выигрывала медали МЧМ в далёком 2005 году. Не получилось зацепиться хотя бы за бронзу даже самой талантливой команде за последние несколько лет с Филипом Хытилом, Мартином Нечасом и Филипом Задиной. Нет предпосылок, что чехи доползут до полуфинала и в этом году. Однако интересные хоккеисты в составе второго соперника парней Игоря Ларионова на турнире в Эдмонтоне всё же есть. И после изнасилования от шведов они сделают всё, чтобы реабилитироваться и набрать первые очки на турнире.

Ян Мышак

Фото: Codie McLachlan/Getty Images

нападающий



«Литвинов» (Чехия) / «Гамильтон Бульдогс» (OHL)



Нападающий «Литвинова» — главная звезда и капитан чехов. Именно Ян стал автором единственной шайбы в ворота сборной Швеции, огорчив Хуго Альнефельта в большинстве. В прошлом сезоне Мышак по ходу «регулярки» уехал из родной команды играть в юниорскую лигу Онтарио, а осенью был задрафтован «Монреалем» во втором раунде. Несмотря на не самый большой рост, чешский центр здорово развит физически и уже в 16 лет дебютировал в чемпионате Чехии и стабильно играл с мужиками.



Чем может быть опасен Мышак для обороны россиян и Ярослава Аскарова? Во-первых, у него классное катание и мощный корпус, которые позволяют ему достаточно долгое время удерживать у себя шайбу. Во-вторых, лидер чехов обладает высокой дистанционной скоростью, и если дать ему разогнаться, то остановить будет очень тяжело. Что ещё отмечали скауты, так это его умение искать чистый лёд и отлепляться от опекунов. Так что кому точно парням Ларионова следует уделить повышенное внимание при обороне своих ворот, так это Мышаку. Для Яна этот МЧМ уже второй, и на своём первом турнире он уже забивал Ярославу Аскарову в стартовом матче группового этапа. Наверняка голкипер сборной России хорошо помнит капитана чехов.

Михал Теплы

Фото: Bill Wippert/NHLI via Getty Images

нападающий



«Стадион Литомерице» / «Виннипег Айс» (WHL)



Партнёр Мышака по первому звену в матче со шведами был самым бросающим хоккеистом сборной Чехии и безуспешно пытался «расстрелять» рослого Альнефельта. Угроза от него исходила куда чаще, чем от капитана чехов. В прошлом сезоне Теплы переехал в канадскую WHL, где по итогам регулярки стал самым результативным новичком лиги, а после подписал контракт новичка с «Чикаго», задрафтовавшим его в четвёртом раунде.



Теплы — габаритный праворукий вингер, который играет в довольно энергичный хоккей и заточен на завершение. Если у Мышака нет запредельного броска, то у Теплы в полном порядке как щелчок, так и кистевой. Неудивительно, что в клубе и сборной Михала используют в большинстве в «офисе Александра Овечкина». Как и Мышак, Теплы в прошлом году сыграл на домашнем МЧМ в Остраве и в матче против россиян на групповом этапе оформил ассистентский хет-трик. Главное не позволять ему бросать.

Яромир Питлик

Фото: Richard A. Whittaker/Icon Sportswire via Getty Images

нападающий



«Стадион Литомерице» / «Су Грейхаундс» (OHL)



В прошлом году Питлик тоже успел прочувствовать, что такое МЧМ. Но если на том турнире проспект «Нью-Джерси» ничем выдающимся не отметился и был скорее на задворках, то в этом центрит во втором звене. При своих габаритах (190 см, 90 кг) он не обладает высокой стартовой скоростью и играет в достаточно умный силовой хоккей. При этом заокеанские специалисты отмечают, что, несмотря на свою антропометрию, Питлик здорово работает руками и при игре с шайбой может сыграть нестандартно и удивить защитников соперника. Неудивительно, что на родине Питлика называют чешским Малкиным и одним из самых талантливых игроков поколения.