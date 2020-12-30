Чехи испортили жизнь только России, от других они получили 1:14! Что происходит на МЧМ

Видеообзоры матчей второго игрового дня
Группа А
Канада – Швейцария – 10:0
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.
Канада даже без своего травмированного капитана Кирби Дака смотрится очень мощно. На сей раз под канадцев попали швейцарцы, которые, как мы писали в прошлом материале, могут и вовсе занять последнее место в группе и не выйти в плей-офф. В игре со Швейцарией дублями отметились Пеллетье и Байфилд.
Группа B
США – Чехия – 7:0
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.
Похоже, сборная Чехии приехала на чемпионат мира только для того, чтобы обыграть Россию. На команду Игоря Ларионова чехи настроились словно на последний бой, а два других матча проиграли с общей разницей шайб 1:14. После разгромного поражения от чехов коллектив Карела Млейнека не справился с американцами.
Австрия – Россия – 1:7
Видео всех голов в матче можно посмотреть на официальном YouTube-канале ФХР. Права на видео принадлежат ИИХФ.
Сборная России разгромила Австрию со счётом 7:1, но главный матч у команды Игоря Ларионова впереди. Именно игра со шведами решит, какое место россияне займут в группе. Пока же можно порадоваться за победу, поздравив наших ребят. Но ошибки, конечно, были. Об этом сказал и главный тренер молодёжки Игорь Ларионов. В общем, работы у тренерского штаба точно хватает.
Буллит дня
В начале матча случилась следующая ситуация. Чинахов загубил свой очередной выход, бросив выше ворот. Но тут фолил австрийский защитник — судьи назначили буллит. Егор в этом моменте получил повреждение, а Амиров уверенно реализовал буллит. Посмотрите, как мастерски всё сделал российский нападающий.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.
Турнирное положение команд после пятого игрового дня
Канада уверенно возглавляет группу А, но если финны сегодня обыгрывают словаком, то они сравняются с «кленовыми листьями» по очкам. По-прежнему на грани пропасти находятся швейцарцы, которые рискуют закончить турнир сенсационно со знаком «минус».
В группе, где выступает сборная России, сразу у трёх команд по шесть очков. Швеция, США и Россия идут нога в ногу, чехи скорее всего так и останутся четвёртыми, ну а с Австрией всё давно понятно. Это изначально самая слабая сборная на МЧМ.
Если бы плей-офф начинался сегодня
Тогда пары соперников выглядели бы следующим образом:
Канада (1) – Чехия (4)
Швеция (1) – Германия (4)
Финляндия (2) – США (3)
Россия (2) – Словакия (3)
Расписание ближайших матчей
30 декабря
Финляндия – Словакия
31 декабря, четверг
Швейцария – Германия
Чехия – Австрия
- 30 декабря 2020
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14:10
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13:45
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12:34
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10:10
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09:12
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09:00
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08:51
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08:33
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07:47
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07:22
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07:02
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06:35
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05:45
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04:28
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04:00
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- 29 декабря 2020
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23:55
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23:19