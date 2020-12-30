Команда Игоря Ларионова разгромила Австрию, но по-прежнему может попасть на Канаду или Финляндию.

Чехи испортили жизнь только России, от других они получили 1:14! Что происходит на МЧМ

Видеообзоры матчей второго игрового дня

Группа А

Канада – Швейцария – 10:0

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

Канада даже без своего травмированного капитана Кирби Дака смотрится очень мощно. На сей раз под канадцев попали швейцарцы, которые, как мы писали в прошлом материале, могут и вовсе занять последнее место в группе и не выйти в плей-офф. В игре со Швейцарией дублями отметились Пеллетье и Байфилд.

Группа B

США – Чехия – 7:0

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

Похоже, сборная Чехии приехала на чемпионат мира только для того, чтобы обыграть Россию. На команду Игоря Ларионова чехи настроились словно на последний бой, а два других матча проиграли с общей разницей шайб 1:14. После разгромного поражения от чехов коллектив Карела Млейнека не справился с американцами.

Австрия – Россия – 1:7

Видео всех голов в матче можно посмотреть на официальном YouTube-канале ФХР. Права на видео принадлежат ИИХФ.

Сборная России разгромила Австрию со счётом 7:1, но главный матч у команды Игоря Ларионова впереди. Именно игра со шведами решит, какое место россияне займут в группе. Пока же можно порадоваться за победу, поздравив наших ребят. Но ошибки, конечно, были. Об этом сказал и главный тренер молодёжки Игорь Ларионов. В общем, работы у тренерского штаба точно хватает.

Буллит дня

В начале матча случилась следующая ситуация. Чинахов загубил свой очередной выход, бросив выше ворот. Но тут фолил австрийский защитник — судьи назначили буллит. Егор в этом моменте получил повреждение, а Амиров уверенно реализовал буллит. Посмотрите, как мастерски всё сделал российский нападающий.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

Турнирное положение команд после пятого игрового дня

Канада уверенно возглавляет группу А, но если финны сегодня обыгрывают словаком, то они сравняются с «кленовыми листьями» по очкам. По-прежнему на грани пропасти находятся швейцарцы, которые рискуют закончить турнир сенсационно со знаком «минус».

В группе, где выступает сборная России, сразу у трёх команд по шесть очков. Швеция, США и Россия идут нога в ногу, чехи скорее всего так и останутся четвёртыми, ну а с Австрией всё давно понятно. Это изначально самая слабая сборная на МЧМ.

Если бы плей-офф начинался сегодня

Тогда пары соперников выглядели бы следующим образом:

Канада (1) – Чехия (4)

Швеция (1) – Германия (4)

Финляндия (2) – США (3)

Россия (2) – Словакия (3)

Расписание ближайших матчей

30 декабря

Финляндия – Словакия

31 декабря, четверг

Швейцария – Германия

Чехия – Австрия