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МЧМ по хоккею 2021. Таблица, группы, расклады, результаты, видео, 29.12.2020

Итоги игрового дня на МЧМ-2021
Павел Панышев
Чехи испортили жизнь только России, от других они получили 1:14! Что происходит на МЧМ
Команда Игоря Ларионова разгромила Австрию, но по-прежнему может попасть на Канаду или Финляндию.
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Видеообзоры матчей второго игрового дня

Группа А

Канада – Швейцария – 10:0

U20 ЧМ-2021. Группа A
30 декабря 2020, среда. 02:00 МСК
Канада U20
Окончен
10 : 0
Швейцария U20
1:0 Томасино (Байфилд, Куинн) – 01:30' (5x5)   2:0 Козенс (Перфетти, Макмайкл) – 21:40' (5x4)   3:0 Пеллетье (Зари, Байфилд) – 28:02' (5x5)   4:0 Судзуки (Байфилд, Ньюхук) – 33:44' (5x4)   5:0 Макмайкл (Козенс) – 37:53' (5x5)   6:0 Байфилд (Драйсдейл, Судзуки) – 45:16' (5x4)   7:0 Байфилд (Куинн, Пеллетье) – 48:07' (5x5)   8:0 Перфетти (Кребс, Ньюхук) – 49:09' (5x5)   9:0 Гуле (Корчак, Кребс) – 53:28' (5x5)   10:0 Пеллетье (Байфилд) – 55:35' (5x5)

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

Канада даже без своего травмированного капитана Кирби Дака смотрится очень мощно. На сей раз под канадцев попали швейцарцы, которые, как мы писали в прошлом материале, могут и вовсе занять последнее место в группе и не выйти в плей-офф. В игре со Швейцарией дублями отметились Пеллетье и Байфилд.

Группа B

США – Чехия – 7:0

U20 ЧМ-2021. Группа B
29 декабря 2020, вторник. 22:00 МСК
США U20
Окончен
7 : 0
Чехия U20
1:0 Бринк (Хеллесон) – 25:33' (5x5)   2:0 Зеграс (Тран) – 33:00' (4x4)   3:0 Бринк (Бенирс, Джонсон) – 35:56' (5x5)   4:0 Зеграс – 46:03' (5x5)   5:0 Калиев (Йорк, Зеграс) – 48:18' (5x4)   6:0 Кофилд (Зеграс, Йорк) – 50:22' (5x4)   7:0 Болди (Зеграс, Кофилд) – 51:22' (5x3)

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

Похоже, сборная Чехии приехала на чемпионат мира только для того, чтобы обыграть Россию. На команду Игоря Ларионова чехи настроились словно на последний бой, а два других матча проиграли с общей разницей шайб 1:14. После разгромного поражения от чехов коллектив Карела Млейнека не справился с американцами.

Австрия – Россия – 1:7

U20 ЧМ-2021. Группа B
30 декабря 2020, среда. 05:30 МСК
Австрия U20
Окончен
1 : 7
Россия U20
0:1 Амиров – 04:04' (бул)   0:2 Подколзин (Бычков, Чистяков) – 06:11' (5x5)   0:3 Подколзин (Князев, Амиров) – 13:44' (5x5)   0:4 Хуснутдинов (Подколзин, Бычков) – 16:19' (5x5)   1:4 Петерс (Каспер) – 27:38' (5x5)   1:5 Князев (Афанасьев, Хуснутдинов) – 41:46' (5x4)   1:6 Афанасьев (Абрамов, Грицюк) – 57:44' (5x5)   1:7 Грицюк (Афанасьев, Бычков) – 58:29' (5x5)

Видео всех голов в матче можно посмотреть на официальном YouTube-канале ФХР. Права на видео принадлежат ИИХФ.

Сборная России разгромила Австрию со счётом 7:1, но главный матч у команды Игоря Ларионова впереди. Именно игра со шведами решит, какое место россияне займут в группе. Пока же можно порадоваться за победу, поздравив наших ребят. Но ошибки, конечно, были. Об этом сказал и главный тренер молодёжки Игорь Ларионов. В общем, работы у тренерского штаба точно хватает.

Буллит дня

В начале матча случилась следующая ситуация. Чинахов загубил свой очередной выход, бросив выше ворот. Но тут фолил австрийский защитник — судьи назначили буллит. Егор в этом моменте получил повреждение, а Амиров уверенно реализовал буллит. Посмотрите, как мастерски всё сделал российский нападающий.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

Турнирное положение команд после пятого игрового дня

Турнирная таблица МЧМ-2021

Канада уверенно возглавляет группу А, но если финны сегодня обыгрывают словаком, то они сравняются с «кленовыми листьями» по очкам. По-прежнему на грани пропасти находятся швейцарцы, которые рискуют закончить турнир сенсационно со знаком «минус».

В группе, где выступает сборная России, сразу у трёх команд по шесть очков. Швеция, США и Россия идут нога в ногу, чехи скорее всего так и останутся четвёртыми, ну а с Австрией всё давно понятно. Это изначально самая слабая сборная на МЧМ.

Если бы плей-офф начинался сегодня

Тогда пары соперников выглядели бы следующим образом:

Канада (1) – Чехия (4)

Швеция (1) – Германия (4)

Финляндия (2) – США (3)

Россия (2) – Словакия (3)

Расписание ближайших матчей

30 декабря
Финляндия – Словакия

U20 ЧМ-2021. Группа A
30 декабря 2020, среда. 22:00 МСК
Финляндия U20
Не начался
Словакия U20

31 декабря, четверг
Швейцария – Германия

U20 ЧМ-2021. Группа A
31 декабря 2020, четверг. 02:00 МСК
Швейцария U20
Не начался
Германия U20

Чехия – Австрия

U20 ЧМ-2021. Группа B
31 декабря 2020, четверг. 22:00 МСК
Чехия U20
Не начался
Австрия U20
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