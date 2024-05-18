Пастрняк и Заха могут пополнить состав чехов на домашнем чемпионате мира

Нападающие «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк и Павел Заха изъявили желание помочь национальной команде Чехии на проходящем в эти дни чемпионате мира в Праге и Остраве, сообщает iSport.cz.

По информации источника, на данный момент игроки ждут медицинского осмотра перед вылетом в Чехию.

Напомним, «Бостон» завершил выступления в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, уступив в шести матчах «Флориде Пантерз».

На данный момент чехи занимают третье место в турнирной таблице группы А чемпионата мира, имея 12 очков после пяти матчей. Сегодня, 18 мая, хозяева турнира сыграют с Великобританией. Матч начнётся в 21:20 мск.

Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.

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