Главный тренер сборной Латвии объяснил причины разгромного поражения от Швеции на ЧМ-2024

Главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш прокомментировал сегодняшнее поражение своей команды от Швеции (2:7) в матче чемпионата мира — 2024, проходящего в эти дни в Чехии.

«Нужно играть все 60 минут. Потеряли концентрацию. Соперник сильный, и мы были наказаны. Как только казалось, что у нас есть инициатива, рисунок игры исчезал. Кто-то из нас думал, что может позволить себе большее, и соперник использовал 100% наших индивидуальных ошибок», — приводит слова Витолиньша журналист Улвис Броже в социальных сетях.

После пяти матчей на турнире Латвия имеет семь очков и занимает пятое место в турнирной таблице группы B, находясь за пределами квартета сильнейших, которые попадут в четвертьфинал.

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