Главный тренер сборной Латвии объяснил причины разгромного поражения от Швеции на ЧМ-2024
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Главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш прокомментировал сегодняшнее поражение своей команды от Швеции (2:7) в матче чемпионата мира — 2024, проходящего в эти дни в Чехии.
«Нужно играть все 60 минут. Потеряли концентрацию. Соперник сильный, и мы были наказаны. Как только казалось, что у нас есть инициатива, рисунок игры исчезал. Кто-то из нас думал, что может позволить себе большее, и соперник использовал 100% наших индивидуальных ошибок», — приводит слова Витолиньша журналист Улвис Броже в социальных сетях.
После пяти матчей на турнире Латвия имеет семь очков и занимает пятое место в турнирной таблице группы B, находясь за пределами квартета сильнейших, которые попадут в четвертьфинал.
ЧМ-2024 . Группа B
18 мая 2024, суббота. 13:20 МСК
Латвия
Окончен
2 : 7
Швеция
0:1 Далин (Олофссон) – 04:50 0:2 Бродин (Юханссон, Кемпе) – 06:57 1:2 Даугавиньш (Аболс, Комулс) – 22:54 2:2 Мамчицс (Дзиеркалс, Батня) – 23:17 2:3 Зеттерлунд (Лундестрём, Карлссон) – 32:59 2:4 Зеттерлунд – 33:16 2:5 Эрикссон Эк (Юханссон, Хед) – 33:25 2:6 Петтерссон (Бураковски, Рэймонд) – 35:36 2:7 Юханссон (Хольмберг, Бенгтссон) – 58:51 (sh)
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